Mazda và triết lý chế tác “Xe là nghệ thuật”

Trong thế giới ô tô không ngừng phát triển, Mazda vẫn kiên định với một hướng đi riêng: đặt cảm xúc, thẩm mỹ và sự tinh tế làm trung tâm. Triết lý “Car as Art” không đơn thuần là một khái niệm thiết kế, mà là hệ giá trị định hình toàn bộ quá trình sáng tạo, từ tỷ lệ khối, đường nét, ánh sáng phản chiếu cho đến cảm giác lái.

Mazda là thương hiệu gắn bó lâu đời nhất với tạo hình đất sét thủ công (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Đó là sự giao thoa giữa tinh thần Nhật Bản và chuẩn mực thiết kế toàn cầu, nơi vẻ đẹp không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận qua từng chuyển động.

Trải qua nhiều thập kỷ trau dồi, Mazda đã nâng tầm quy trình chế tác thành một hành trình nghệ thuật, tôn vinh giá trị thủ công, độ chính xác và sự tôn trọng dành cho người sử dụng

Bàn tay tạo nên cảm xúc

Mazda không theo đuổi sự hào nhoáng. Vẻ đẹp của thương hiệu được định hình từ triết lý tinh giản hiện đại, cân bằng và tinh tế, giá trị cốt lõi của thẩm mỹ Nhật Bản.

Quá trình thiết kế tại Mazda luôn được khởi đầu bằng cảm xúc, với câu hỏi: Chiếc xe này phải khơi dậy điều gì cho người lái? Từ đó, các nghệ nhân Takumi sử dụng đất sét để chuyển hóa cảm xúc thành hình khối, tạo nên mô hình tỷ lệ thật bằng kỹ năng và trực giác.

Các Takumi tạo hình đất sét, truyền năng lượng và chiều sâu vào từng bề mặt (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Đại diện Mazda cho biết: “Sự tỉ mỉ và chính xác gần như tuyệt đối là nền tảng trong triết lý chế tác của Mazda. Những nghệ nhân Mazda có thể bào mỏng kim loại đến mức tinh xảo hiếm thấy trong ngành ô tô, ngay cả robot công nghiệp cũng khó tái hiện. Nhờ sự can thiệp của bàn tay con người nên ánh sáng lướt qua thân xe không còn là phản xạ vật lý, mà trở thành một chuyển động có 'linh hồn'. Đó là sự giao thoa giữa kỹ thuật và cảm xúc, giữa chất liệu và tinh thần sáng tạo”.

Nghệ nhân tại Mazda có thể bào mỏng kim loại đến 1/20 độ dày của sợi tóc (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Giá trị vượt thời gian

Ở góc nhìn của các chuyên gia thiết kế quốc tế, Mazda tạo nên khác biệt bằng việc duy trì yếu tố con người trong kỷ nguyên số. Khi phần lớn quy trình thiết kế hiện đại dựa trên mô phỏng và tự động hóa, Mazda vẫn đặt cảm xúc nghệ nhân ở vị trí trung tâm. Mỗi mẫu xe Mazda vì thế mang dấu ấn riêng, vừa chuẩn xác về kỹ thuật, vừa thể hiện đam mê của người chế tác.

Mẫu xe concept (mô hình) thể thao nổi tiếng của Mazda lấy cảm hứng từ “Car as Art” (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Tinh thần “Car as Art” được thể hiện rõ nét trên các mẫu SUV Mazda thiết kế thế hệ mới, từ New CX-3, CX-30, CX-5 đến CX-8. Mỗi bề mặt thân xe được tạo hình như một tác phẩm điêu khắc, phản chiếu ánh sáng như dòng chảy, tạo hiệu ứng chuyển động độc đáo cho xe.

Mỗi chiếc SUV Mazda thiết kế thế hệ mới là một tác phẩm nghệ thuật (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Đó là sự kết tinh giữa thẩm mỹ và hiệu suất, hai giá trị cùng hòa quyện trong một chỉnh thể thống nhất. Sở hữu một mẫu xe Mazda không chỉ là chọn phương tiện di chuyển, mà còn lựa chọn phong cách sống, nơi người lái tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần Nhật Bản: tinh tế, kiên định và chuẩn xác.

Đại diện Mazda khẳng định: “Hàng loạt giải thưởng quốc tế, từ Red Dot Design Award đến Car of the Year - What Car? minh chứng cho tầm vóc của Mazda trên bản đồ thiết kế toàn cầu. Nhưng điều Mazda thật sự chạm đến không chỉ là những danh hiệu, mà là cảm xúc của người sở hữu, khi giữa thời đại của máy móc, vẫn còn những chiếc xe được tạo ra bằng trái tim”.