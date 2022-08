Mất bằng lái xe trong nước, có được dùng bằng quốc tế để thay thế?

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận việc người nước ngoài và người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài sử dụng hai loại Giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế để tham gia giao thông tại Việt Nam.

Một là GPLX quốc tế IAA do Hiệp hội ô tô quốc tế (International Automobile Association) có trụ sở đặt tại New York (Mỹ) cấp. Loại hai là GPLX quốc tế IDP (International Driving Permit) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 (Công ước Viên) cấp theo một mẫu thống nhất.

Tuy nhiên, theo Khoản 1, 2 tại Điều 3 của Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 6/7/2015, chỉ có GPLX quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Các loại GPLX quốc tế khác, bao gồm GPLX quốc tế IAA, sẽ không có giá trị sử dụng tại nước ta.

GPLX quốc tế IDP do Việt Nam cấp có khổ A6 theo quy định chung của các nước tham gia Công ước Viên (Ảnh: Nhật Minh).

GPLX quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi du lịch, công tác, học tập hoặc định cư ở nước ngoài, thay vì phải đổi sang GPLX của nước sở tại mới được phép lái xe. Hiện GPLX quốc tế IDP được công nhận ở tất cả 86 nước tham gia Công ước Viên.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân đã lên mạng rầm rộ quảng cáo dịch vụ làm GPLX quốc tế IAA, hứa hẹn rằng đây là loại GPLX có thể sử dụng ở 192 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Thông tin này là không chính xác, vì như đã đề cập ở trên, chỉ GPLX quốc tế IDP có giá trị sử dụng ở nước ta. Những ai có nhu cầu nên tìm hiểu kỹ thông tin để lựa chọn loại GPLX quốc tế phù hợp, tránh tình trạng tốn kém tiền triệu vô ích.

Vậy GPLX quốc tế IDP có thay thế được GPLX quốc gia không?

Câu trả lời là "không" đối với cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài, hoặc người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài. Lý do là pháp luật quy định GPLX quốc tế phải được dùng kèm với GPLX quốc gia còn hiệu lực để đối chiếu.

Việc sử dụng GPLX không đúng quy định khi tham gia giao thông sẽ không được chấp nhận và bị CSGT xử phạt như với hành vi không có GPLX.