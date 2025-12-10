Lynk & Co 900 đánh dấu bước tiến sản phẩm và thiết kế tại Guangzhow Auto Show 2025

Auto Guangzhou 2025 - sân khấu quốc tế nơi Lynk & Co định vị thương hiệu

Triển lãm ô tô Quốc tế Quảng Châu (Auto Guangzhou 2025) diễn ra vào 21-24/11 tại Quảng Châu - Trung Quốc, là nơi các xu hướng lớn của ngành được giới thiệu và quảng bá: điện hóa, hybrid, công nghệ kết nối, thiết kế tương lai và trải nghiệm người dùng.

Giữa bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu toàn cầu, Auto Guangzhou như “sàn diễn” thể hiện năng lực nghiên cứu và phát triển cũng như tầm nhìn chiến lược của mỗi hãng.

Trong không gian rực sáng của ánh đèn trình diễn, Lynk & Co đã mang đến một màn xuất hiện nổi bật nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, triết lý thiết kế đồng bộ và tinh thần “New Premium”, hướng đến phong cách sống của sự tinh tế, tự do thể hiện và tận hưởng.

Không gian trưng bày của Lynk & Co tại Lynk & Co 900 tại sự kiện Auto Guangzhou 2025 (Ảnh: Lynk & Co).

Việc thương hiệu mang toàn bộ dải sản phẩm từ sedan, SUV đến các phiên bản hybrid, điện và flagship ra triển lãm cho thấy quyết tâm và sự tự tin chinh phục thị trường quốc tế về góc độ sản phẩm và công nghệ.

Tại triển lãm, Lynk & Co giới thiệu đầy đủ các dòng sản phẩm từ sedan đô thị, SUV đa dụng đến các mẫu xe hybrid tiên tiến, cho thấy hệ sinh thái vận hành đồng nhất từ ngôn ngữ thiết kế đến công nghệ. Triết lý thiết kế mới “The Next Day” được xem là linh hồn của dải sản phẩm, mang đến diện mạo mạnh mẽ, tương lai và duy mỹ hơn.

Ông Stephan Rosén - Giám đốc Trung tâm Thiết kế Lynk & Co (Ảnh: Link & Co).

Theo chia sẻ từ ông Stephan Rosén - Giám đốc Trung tâm Thiết kế Lynk & Co, “The Next Day” không chỉ là một phong cách mà là tuyên ngôn về một thế hệ Lynk & Co mới: táo bạo hơn, sáng tạo hơn và hướng đến trải nghiệm người dùng nhiều hơn. Đây chính là điểm nhấn giúp Lynk & Co tạo ra bản sắc riêng giữa thị trường xe toàn cầu đầy cạnh tranh.

Sự trưởng thành của Lynk & Co còn thể hiện qua việc hãng phát triển nhiều tùy chọn hệ truyền động: xăng, hybrid và điện. Điều này cho phép mỗi khách hàng đều tìm được mẫu xe phù hợp phong cách sống của mình, từ người trẻ năng động, gia đình hiện đại đến người đam mê công nghệ cao.

Lynk & Co muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: lựa chọn xe không còn chỉ là phương tiện di chuyển, mà là lựa chọn phong cách sống.

“Với triết lý ‘The Next Day’, chúng tôi mong muốn mang đến hình ảnh thương hiệu trưởng thành hơn, cao cấp hơn, định vị lên một phân khúc cao hơn, không chỉ tập trung vào những mẫu xe nhỏ dành cho người trẻ”, ông Stephan Rosén khẳng định

Dấu ấn công nghệ: từ EM-P trên Lynk & Co 08 đến thiết kế tương lai của Lynk & Co 900

Một trong những điểm nhấn lớn của gian hàng Lynk & Co tại Auto Guangzhou 2025 chính là công nghệ EM-P, hệ thống hybrid hiệu suất cao đang có mặt trên Lynk & Co 08 EM-P, mẫu xe vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Công nghệ EM-P được đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp hiệu suất, tiết kiệm, vận hành thông minh, phù hợp cho môi trường đô thị cũng như hành trình dài.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 08 EM-P tại triển lãm khiến người tiêu dùng Việt thêm yên tâm vì mẫu xe đang có mặt tại Việt Nam nay đã được kiểm chứng ở một triển lãm quốc tế.

Thiết kế trẻ trung, hệ thống chiếu sáng LED sắc nét, bảng điều khiển hiện đại với màn hình lớn, cùng nhiều công nghệ an toàn chủ động giúp 08 tạo nên cảm giác cao cấp nhưng vẫn thực tế, không phô trương.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV cỡ lớn cao cấp nhất của thương hiệu (Ảnh: Lynk & Co).

Ở phân khúc cao hơn, Lynk & Co 900 trở thành điểm nổi bật của triển lãm nhờ nền tảng công nghệ và thiết kế cao cấp nhất của hãng.

Lynk & Co 900 là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần thiết kế “The Next Day”. Với kích thước chiều dài 5.240mm, chiều rộng 1.999mm, chiều cao 1.810mm, chiếc SUV 7 chỗ tạo cảm giác vững chãi nhưng vẫn sang trọng.

Phần đầu vuông vức cùng dải đèn định vị mảnh giúp tổng thể không bị nặng nề, trong khi những đường cong nhẹ ở thân xe giữ cho dáng vẻ trẻ trung và cân đối.

Ngôn ngữ thiết kế mới “The Next Day” trên Lynk & Co 900 (Ảnh: Lynk & Co).

Hãng cho biết, thiết kế này cũng tối ưu khí động học, góp phần tạo nên mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC chỉ 0,65-1,0 lít/100km ở phiên bản hybrid.

Bên trong, khoang lái ưu tiên sự thoải mái và tính thực dụng. Bố cục gọn, chi tiết tối giản nhưng vẫn toát lên chất cao cấp đúng tinh thần “New Premium - cao cấp thế hệ mới” mà Lynk & Co theo đuổi.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khả năng vận hành: động cơ 2.0T kết hợp hybrid sạc ngoài DHT Pro cho tổng công suất 540 kW (724 hp), mô men xoắn 1038 Nm và tăng tốc 0-100 km/h chỉ 4,6 giây.

Lynk & Co 900 tại sự kiện Auto Guangzhou 2025 (Ảnh: Lynk & Co).

Xuất hiện tại Auto Guangzhou 2025, Lynk & Co 900 trở thành tâm điểm nhờ thiết kế ấn tượng, công nghệ cao cấp và tầm nhìn tương lai mà Giám đốc thiết kế của Lynk & Co gọi là nền móng cho toàn bộ danh mục sản phẩm mới.

Sự hiện diện của mẫu xe mang tính chiến lược này cũng là “lời chào” đầu tiên của Lynk & Co gửi đến thị trường Việt Nam, nơi mẫu xe dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Tại Auto Guangzhou, nhiều khách tham quan đã bày tỏ sự ấn tượng với tư duy thiết kế của mẫu 900. Đây là mẫu xe được hãng kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm của khách hàng Việt.

Không gian nội thất cao cấp và hiện đại trên Lynk & Co 900 (Ảnh: Lynk & Co).

Tại Việt Nam, Lynk & Co đang mở rộng cộng đồng người dùng yêu thích trải nghiệm mới là những chủ nhân xem chiếc xe như không gian thể hiện bản thân, nơi mỗi chuyến đi trở thành khoảnh khắc tận hưởng.

Sự xuất hiện tại Auto Guangzhou 2025 giúp khẳng định với khách hàng Việt rằng Lynk & Co là thương hiệu toàn cầu, được phát triển bài bản và có tầm nhìn dài hạn.

Cùng với 08 EM-P vừa ra mắt và 900 sắp xuất hiện trong năm tới, Lynk & Co đang đặt những bước chân đầu tiên nhưng vững vàng tại thị trường Việt Nam, nơi những người trẻ hiện đại mong muốn sự khác biệt, cảm xúc và phong cách mới.

Màn trình diễn tại Auto Guangzhou là lời khẳng định rằng Lynk & Co đã sẵn sàng mang đến chuẩn mực “New Premium” - trải nghiệm cao cấp thế hệ mới - dành cho khách hàng Việt.