Khám phá Lynk & Co EM-P: Có gì hơn loạt xe "plug-in hybrid" đồng hương?

Xu hướng xe thân thiện môi trường ngày càng nở rộ tại Việt Nam. Bên cạnh xe thuần điện (BEV), hybrid tự sạc (HEV) hay hybrid nhẹ (MHEV), một hình thái khác được các nhà sản xuất bắt đầu chú trọng chính là hybrid sạc ngoài (PHEV - plug-in hybrid).

Tiêu biểu cho xu hướng này là BYD Sealion 6 (DM-i Super Hybrid) và Jaecoo J7 PHEV (Super Hybrid System). So với các hãng xe châu Âu, hệ động lực plug-in hybrid của bộ đôi Trung Quốc ưu việt hơn ở một số khía cạnh, nhất là tầm hoạt động thuần điện.

PHEV được nhiều đơn vị xem là bước đệm trong tiến trình điện hóa ô tô, cân bằng giữa trải nghiệm của xe điện và sự linh hoạt, ổn định của xe xăng (Ảnh: Lynk & Co).

Sắp tới, thị trường ô tô Việt Nam sẽ chào đón thêm một công nghệ “xăng lai điện” có cắm sạc mới từ đất nước tỷ dân: EM-P của Lynk & Co. Hệ thống này xuất hiện trên Lynk & Co 08, sở hữu số liệu ấn tượng cùng nhiều điểm nhấn so với các cái tên “đồng hương”.

EM-P (E-Motive Performance) bao gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp (137 mã lực, 230Nm), 2 mô-tơ điện, hộp số DHT 3 cấp và pin Lithium Niken-Coban-Mangan (NCM) dung lượng lớn. Trong đó, mô-tơ điện P3 dẫn động bánh xe sản sinh công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm, hơn J7 PHEV 7 mã lực và 40Nm.

Mô-tơ điện P1 còn lại (107 mã lực, 140Nm) chủ yếu phát điện trực tiếp cho mô-tơ P3 hoặc sạc lại pin. Nhà sản xuất cho biết P1 có hiệu suất lên đến 96%, góp phần giảm tổn hao năng lượng.

Lynk & Co cho biết máy xăng của 08 EM-P có hiệu suất nhiệt lên đến 44,26% (Ảnh: Lynk & Co).

Bộ pin NCM có dung lượng lên tới 39,6kWh, cho phép Lynk & Co 08 chạy thuần điện tới 200km (chuẩn WLTC), tức gấp đôi mức trên dưới 100km của BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7 PHEV.

Lynk & Co 08 EM-P hỗ trợ sạc nhanh DC cực đại 85kW, rút ngắn thời gian nạp 30-80% xuống còn 28 phút. Sạc AC 11kW cao hơn đáng kể so với mức 6,6-7kW của đối thủ.

Tuy nhiên, khác biệt cốt lõi của công nghệ EM-P phải nói đến hộp số DHT Pro (Dedicated Hybrid Transmission - chuyên dụng cho xe hybrid).

Trên xe BYD và Jaecoo, hộp số DHT 1 cấp có cơ chế hoạt động tương tự eCVT, hiệu quả ở dải tốc độ thấp - trung bình nhưng chưa đủ tối ưu nếu xe di chuyển trên 80km/h.

Ngược lại, Lynk & Co trang bị hộp số DHT 3 cấp nhằm giữ động cơ đốt trong hoạt động ở mức vòng tua thấp hơn trong dải tốc độ cao. Điều này cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời hạn chế tiếng ồn dội từ khoang máy vào nội thất.

Ngoài ra, hộp số có thể tự động về số để tăng cường mô-men xoắn, giúp quá trình xe leo dốc hoặc vượt phương tiện khác diễn ra mượt mà và an toàn hơn.

08 EM-P cung cấp 3 chế độ vận hành chính là Pure (Thuần điện), Hybrid (Kết hợp xăng - điện) và Power (Thể thao). Người lái có thể tùy chọn, hoặc tự động thông qua hệ thống quản lý vận hành thông minh tính toán, đưa ra hướng xử lý phù hợp trong đa dạng tình huống.

Ở tốc độ thấp đến trung bình hoặc trong chế độ Pure, Lynk & Co 08 EM-P không khác gì xe thuần điện. Nếu chủ yếu đi lại trong môi trường đô thị, chủ nhân có thể chạy nhiều ngày mà không tốn giọt xăng nào.

Nhờ pin dung lượng cao về hệ thống truyền động độc đáo, Lynk & Co 08 EM-P có khả năng chạy 100% bằng điện ở vận tốc tới 180km/h (Ảnh: Lynk & Co).

Sang chế độ Hybrid, 08 EM-P tương đồng với cặp đôi plug-in hybrid “đồng hương” khi vận hành ở pha hybrid nối tiếp như xe EREV (range extender - tầm hoạt động mở rộng) trong hầu hết thời gian. Năng lượng do máy xăng sinh ra sẽ đến mô-tơ P1, sau đó được truyền qua mô-tơ P3 để di chuyển xe. Lượng điện dư thừa sẽ sạc lại bộ pin 39,6kWh.

Khi người lái đạp thốc ga hoặc bật chế độ Power, tổ hợp EM-P sẽ kích hoạt trạng thái hybrid song song, huy động cả động cơ đốt trong, mô-tơ P1 và P3 vào công việc dẫn động bánh xe.

Điều ấn tượng là hãng xe Trung Quốc công bố Lynk & Co 08 EM-P chỉ “uống” 1,38 lít/100km đường hỗn hợp và đủ sức đi một mạch 1.400km với bình nhiên liệu 60 lít và bộ pin đầy. Thậm chí, một chiếc 08 EM-P đã hoàn thành hành trình dài 1.813km mà không cần bổ sung xăng hay điện.

Khi DM-i Super Hybrid của BYD hướng tới độ thực dụng và tiết kiệm, Super Hybrid System của Jaecoo tập trung vào cảm giác lái mạnh mẽ, phấn khích, thì EM-P của Lynk & Co hội tụ ưu điểm từ cả hai công nghệ trên. Nó giải quyết bài toán cốt lõi của quá trình điện hóa: cân bằng giữa trải nghiệm của xe điện và sự linh hoạt, an tâm trên những hành trình dài.

EM-P đáp ứng được hầu hết các tình huống sử dụng thực tế của người dùng phổ thông, dù có cắm sạc ngoài hay không (Ảnh: Lynk & Co).

Lynk & Co tuyên bố mức dung lượng giảm chưa tới 20% sau 300.000km vận hành ở chế độ thuần điện, hứa hẹn sự bền bỉ của hệ thống này. Với điều kiện sử dụng tại Việt Nam, công nghệ EM-P mới mẻ sẽ cần thời gian để chứng minh và hành trình ấy sẽ khởi đầu từ ngày 24/10 với màn ra mắt của Lynk & Co 08.