Lynk & Co 08 bán hết xe đợt đầu, tiếp tục mở nhận đặt hàng

Thiết kế và công nghệ tạo sức hút ban đầu

Ngay từ khi trưng bày, Lynk & Co 08 đã thu hút lượng lớn khách đến xem xe, đặc biệt là nhóm người dùng trẻ và những khách hàng quan tâm đến công nghệ. Thiết kế mang dấu ấn nhận diện thương hiệu, khoang lái hiện đại.

Một trong những điểm được khách hàng nhắc đến nhiều nhất là cách Lynk & Co thiết kế giao diện điều khiển trên mẫu xe 08. Các nút bấm, màn hình hiển thị và các tính năng trên xe được bố trí theo hướng trực quan, giúp người lái dễ làm quen, thao tác nhanh chóng và tối ưu trải nghiệm trong suốt quá trình lái.

Thiết kế ngoại thất nổi bật của Lynk & Co 08 (Ảnh: Lynk & Co).

Lynk & Co 08 EM-P không chỉ gây ấn tượng với thiết kế mà còn nổi bật nhờ những tính năng công nghệ và tiện nghi tiên tiến. Hệ truyền động EM-P Super Hybrid gồm động cơ điện kép và động cơ xăng 1.5 Turbo, kết hợp hộp số hybrid 3 cấp 3DHT Evo, tạo công suất tối đa 345 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,75 giây.

Quãng đường thuần điện đạt 200km, tổng hành trình kết hợp xăng - điện lên tới 1.400km, cùng khả năng sạc nhanh DC 85 kW nạp 30-80% pin chỉ trong 28 phút. Tính năng V2L 3,3 kW biến xe thành nguồn điện di động, hỗ trợ thiết bị gia dụng trong các chuyến dã ngoại.

Khoang nội thất được chăm chút kỹ lưỡng với vật liệu thân thiện sức khỏe, cách âm vượt trội, bề mặt kháng khuẩn và hệ thống lọc khí CN95. Màn hình trung tâm UHD 15,4 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa và trợ lý ảo Hey Frank mang đến trải nghiệm hiện đại, trực quan và tiện dụng.

Nhiều khách hàng đánh giá cao không gian công nghệ, vừa phục vụ giải trí vừa hỗ trợ điều khiển xe dễ dàng.

Khoang nội thất sang trọng, tiện nghi cao cấp (Ảnh: Lynk & Co).

Về an toàn, Lynk & Co 08 EM-P đạt chuẩn Euro NCAP 5 sao, tích hợp 25 tính năng ADAS thông minh, khung gầm CMA Evo vững chắc, 7 túi khí và hệ thống chống lật ROPS.

Tại Việt Nam, Lynk & Co phân phối hai phiên bản 08: Pro (1,299 tỷ đồng) và Halo (1,389 tỷ đồng), kèm bảo hành 6 năm hoặc 175.000km. Những khách hàng đặt xe trước được nhận ưu đãi gồm 6 năm bảo dưỡng miễn phí, bộ sạc đi kèm, bảo hiểm thân vỏ và phiếu nghỉ dưỡng.

Những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu Lynk & Co 08 (Ảnh: Lynk & Co).

Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao từ duy trì làn, cảnh báo điểm mù đến kiểm soát hành trình, cũng được nhiều khách hàng quan tâm, nhất là những người thường xuyên di chuyển trong đô thị hoặc trên cao tốc. Hãng xe nhận định đây đang là nhóm tiêu chí quan trọng với người dùng Việt và 08 đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng này.

Lynk & Co thiết kế giao diện điều khiển độc đáo trên 08 (Ảnh: Lynk & Co).

Những phản hồi tích cực từ khách hàng trong đợt giao xe đầu tiên

Sau khi hoàn tất giao xe, hãng xe ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Một bộ phận người dùng đánh giá Lynk & Co 08 mang lại trải nghiệm ấn tượng hơn so với những gì họ hình dung trước khi nhận xe.

Tại buổi bàn giao Lynk & Co 08 EM-P ở Hà Nội hôm 8/11, anh Đào Ngọc San (Hà Nội) chia sẻ, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu về dòng xe lai điện và đặc biệt là mẫu Lynk & Co 08 EM-P.

Với kinh nghiệm sở hữu nhiều dòng xe, anh San nhận thấy thiết kế của chiếc Lynk Co 08 mang đậm nét châu Âu. Các chi tiết như đèn hậu, tay nắm cửa ẩn, gương tràn viền, cửa không viền góp phần hoàn thiện tổng thể thiết kế tối giản và mới mẻ. Bên cạnh đó, công nghệ an toàn là điểm mà anh San ưng ý nhất trên chiếc xe.

Chị Minh Huế (sinh sống tại Hà Nội) cũng giống như anh San, là người yêu thích công nghệ và đam mê xe, chị đánh giá cao thiết kế của mẫu SUV D cũng như hiệu năng mạnh mẽ của dòng xe.

“Thật sự khi tìm hiểu về xe thì tôi bị thuyết phục ngay bởi hiệu suất ấn tượng từ nền tảng truyền động Super Hybrid EM-P của Lynk & Co 08, quãng đường di chuyển của xe khi ở chế độ điện lên tới 200km, chế độ kết hợp khoảng 1.400km. Vẫn còn cần thời gian để trải nghiệm các cung đường, nhưng những gì ban đầu mẫu xe này mang lại đang vượt kỳ vọng của tôi”, chị Huế chia sẻ.

Nhiều khách hàng đánh giá tích cực về Lynk & Co 08 (Ảnh: Lynk & Co).

Nhìn từ các phản hồi này, có thể thấy nhu cầu của người dùng đang chuyển dịch, họ không chỉ tìm một mẫu SUV đa dụng, mà còn cần sự ổn định khi vận hành, giao diện dễ dùng và những hỗ trợ công nghệ thực sự hữu ích trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ông Đỗ Ngọc Thắng - Giám đốc Kinh doanh showroom Lynk & Co Phạm Văn Đồng (Hà Nội) - cho biết: “Khách hàng của Lynk & Co 08 rất duy mỹ và yêu công nghệ. Nhiều người chia sẻ rằng họ rất thích thiết kế phong cách châu Âu của 08. Trước khi mẫu xe được đưa về Việt Nam, không ít người liên hệ và hỏi chúng tôi có mang xe về phân phối không. Họ sẵn sàng chờ để được sở hữu chiếc xe này”.

Mở đợt đặt hàng mới và định hướng dài hạn

Trước việc đợt bán đầu tiên đã kết thúc sớm hơn dự kiến, Lynk & Co đã mở nhận đặt hàng cho đợt phân phối tiếp theo. Đại diện hãng xe tại Việt Nam cho biết thông tin về thời gian giao xe sẽ được cập nhật ngay khi hoàn tất điều phối từ nhà máy và các quy trình kiểm định chất lượng.

Khách đặt từ sớm trong đợt hai sẽ được ưu tiên lựa chọn màu sắc và cấu hình theo tiêu chuẩn của đợt hàng mới. Song song đó, các hoạt động lái thử, tư vấn chuyên sâu và trải nghiệm sản phẩm tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định phù hợp.

Lynk & Co cũng cho biết hãng đang đầu tư thêm vào hệ thống dịch vụ, đào tạo kỹ thuật viên và chuẩn hóa quy trình bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước chuẩn bị nhằm tạo nền tảng dịch vụ ổn định trước khi mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam.

Lynk & Co 08 thu hút ánh nhìn bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, được đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo vị thế riêng trên thị trường Việt (Ảnh: Lynk & Co).

Trên thị trường Việt Nam hiện nay, nhiều dòng xe chú trọng thiết kế hiện đại và công nghệ hỗ trợ phong phú. Việc Lynk & Co 08 được tiếp nhận một cách tích cực ngay từ đợt đầu cho thấy mức độ phù hợp với thị hiếu hiện nay của người dùng Việt.

Hãng đặt kỳ vọng mẫu xe này tiếp tục tạo được vị thế riêng, đồng thời củng cố sự hiện diện của thương hiệu trong phân khúc SUV công nghệ, trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về trải nghiệm và các giá trị gắn liền trong quá trình sử dụng.