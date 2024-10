Loạt xe 7 chỗ mới cho khách Việt lựa chọn, tầm giá 1,5 tỷ đồng

Phân khúc xe gầm cao nhận được nhiều quan tâm của khách Việt. Các hãng xe vì thế liên tục cập nhật sản phẩm hoặc đưa những dòng ô tô mới nhằm gia tăng sự hấp dẫn. Dưới đây là những cái tên mới gia nhập hoặc có bản nâng cấp gần đây.

GAC GS8 - Thêm "gia vị" cho phân khúc SUV 7 chỗ

GAC GS8 với vóc dáng to lớn, thể thao với các đường nét vuông vức (Ảnh: GAC).

Kích thước 4.980x1.950x1.780(mm) giúp tân binh GAC GS8 vạm vỡ hơn các mẫu xe sẽ cạnh tranh như Kia Sorento hay Hyundai Santa Fe. Tân binh của thương hiệu Trung Quốc có giá bán 1,269 tỷ đồng cho phiên bản 2.0T 2WD GL và 1,369 tỷ đồng cho bản 2.0T 2WD GT, ngang ngửa phiên bản giữa của đối thủ.

Thiết kế bên ngoài của GS8 hợp với phái mạnh bởi kiểu dáng tổng thể vuông chằn chặn. Lưới tản nhiệt được đặt nổi ở đầu xe, là sự kết hợp của nhiều nan crôm tạo hình chữ "V". Đèn pha full-LED với 4 thấu kính to bản. Cụm đèn hậu LED có đồ họa mô phỏng những mặt cắt của kim cương. Mâm kích thước lên đến 20 inch.

Tương tự cụm đèn pha xếp tầng, cụm đèn hậu trên GAC GS8 cũng đặt dọc (Ảnh: GAC).

Nội thất được đầu tư tương tự phong cách các mẫu xe sang. GAC GS8 có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng 14,6 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động ba vùng độc lập, hàng ghế trước chỉnh điện, cần số điện tử và gương chiếu hậu chống chói tự động. Bản cao có thêm đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, tính năng thông gió hàng ghế trước và sạc không dây chuẩn Qi.

Mẫu SUV của GAC được trang bị động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước. Hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và liên kết đa điểm phía sau, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát vận hành toàn diện (AVDC).

Khoang lái của GAC GS8 hướng đến sự tiện nghi và công nghệ (Ảnh: GAC).

Ngoài các trang bị cơ bản như hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảm biến áp suất lốp, cảm biến trước/sau và camera 360 độ, GS8 còn có các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo điểm mù…

Kia Carnival 2024 - "SUV hóa" dòng xe đa dụng

Nhà phân phối Thaco gọi Kia Carnival là mẫu SUV và nhà sản xuất ngày càng tạo hình theo phong cách này, đặc biệt trên phiên bản 2024. Trên đời mới, bản máy xăng 3.5L đã bị loại bỏ, chỉ còn 4 phiên bản sử dụng động cơ dầu, giá bán 1,229-1,589 tỷ đồng với các tùy chọn 7 ghế hoặc 8 ghế.

Kia Carnival 2024 là MPV cỡ lớn nhưng được hãng định vị là SUV đô thị (Ảnh: Thaco).

Là bản nâng cấp giữa vòng đời, Kia Carnival 2024 được làm mới với lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn khỏe khoắn hơn. Cụm đèn pha chuyển sang cấu hình gồm các bóng LED xếp tầng. Thay đổi tương tự cũng xuất hiện trên cụm đèn hậu vắt ngang. La-zăng giữ kích thước 19 inch nhưng được tạo hình bằng các khối vuông theo phong cách xe điện.

Nội thất của Carnival 2024 nâng cấp với cụm màn hình cong gồm màn thông tin và màn hình giải trí nối liền, đều có kích cỡ 12,3 inch. Những tiện nghi đáng nhắc đến gồm: kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 12 loa Bose, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng tích hợp sưởi/làm mát, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu.

Kia Carnival 2024 có cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ ngồi (Ảnh: Thaco).

Bên dưới nắp ca-pô, khối động cơ dầu của xe không có gì thay đổi, vẫn có dung tích 2.2L, tạo ra công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 440Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, gồm các tính năng được nâng cấp như: cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước và sau, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi. Bên cạnh đó, còn có cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp và 8 túi khí.

Santa Fe 2024 - Đập đi xây mới mẫu xe quen của Hyundai

Santa Fe 2024 rũ bỏ kiểu dáng bo tròn của mẫu xe tiền nhiệm (Ảnh: TC Motor).

Giữ cái tên Santa Fe nhưng phiên bản 2024 gần như không thể hiện sự liên quan với phiên bản tiền nhiệm. Nhà sản xuất Hàn Quốc đã làm mới hoàn toàn dòng xe này, đồng thời loại bỏ phiên bản máy dầu. Santa Fe 2024 chỉ còn tùy chọn máy xăng, giá bán 1,069-1,365 tỷ đồng cho tổng cộng 5 phiên bản.

Hyundai đã áp dụng phong cách vuông vức quen thuộc của những chiếc Land Rover lên Santa Fe mới. Cụm đèn LED chiếu sáng ban ngày cùng cản trước dày dặn mô phỏng theo hình ảnh chữ "H", tương tự tạo hình với đèn hậu. Santa Fe 2024 nhận được nhiều tranh luận xung quanh thiết kế cửa hậu vuông chằn chặn.

Thiết kế cửa hậu vuông chằn chặn nhận được nhiều ý kiến của người dùng (Ảnh: TC Motor).

Nội thất của Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới tối giản, các chi tiết trên bảng táp-lô được bày trí theo phương ngang. Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm dạng cảm ứng của Santa Fe có cùng kích thước 12,3 inch đặt dưới cùng một tấm kính cong hướng về phía người lái.

Một số "option" đáng chú ý khác bao gồm: 12 loa Bose, đèn viền nội thất 64 màu, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp tính năng thông gió/sưởi ấm và bộ nhớ 2 vị trí, sưởi vô-lăng, khởi động xe từ xa, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD). Cửa sổ trời toàn cảnh được chia làm đôi. Gương chiếu hậu trong xe kỹ thuật số.

Trong khi Carnival bỏ bản máy xăng thì Santa Fe 2024 lại bỏ bản máy dầu (Ảnh: TC Motor).

4 trong số 5 phiên bản dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L có công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246Nm, hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản Calligraphy Turbo với máy tăng áp 2.5L có công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp.