Loạt ưu đãi cho người mua VinFast VF 8 trong tháng 11

Vận hành mạnh mẽ, công nghệ ngập tràn

“Đây chính là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 8”, ông Nguyễn Mạnh Hải, chuyên gia phân tích thị trường ô tô, nhận định.

Theo ông Hải, nhờ loạt chính sách ưu đãi chồng ưu đãi, khách hàng Việt hiện có thể tiếp cận mẫu D-SUV điện cao cấp của VinFast với chi phí tương đương những chiếc SUV xăng hạng C.

Cụ thể, khách hàng đang được ưu đãi 4% trên giá bán; tặng 70 triệu đồng khi đổi xe xăng sang xe điện (khách hàng tại Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Hà Giang cũ được ưu đãi tới 100 triệu đồng) cùng phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng tại Vinpearl, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, người mua cũng được tặng tới 50 triệu đồng (dưới dạng điểm VinClub) khi đăng ký biển số tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Nắm bắt thời điểm có lợi về giá, không ít khách hàng đã quyết định sở hữu VF 8 dịp cuối năm. Trong số đó, anh Cường (chủ kênh Vlog Việt Bắc Car) đã sở hữu được chiếc VF 8 Lux Plus với chi phí chưa đến 1 tỷ đồng. Sau hơn 2.500km cầm lái, anh cho biết trải nghiệm thực tế đã vượt xa mong đợi.

VinFast VF 8 vận hành trên đường phố, thể hiện khả năng tăng tốc mượt mà và phản hồi lái linh hoạt (Ảnh: VinFast).

“Cảm giác lái rất đã và đầm. Tôi có cảm giác làm chủ hoàn toàn chiếc xe. Khi chạy cao tốc, quốc lộ hay đường đèo chỉ cần chạm nhẹ chân ga là xe vút lên”, anh Cường chia sẻ.

Cảm nhận của anh Cường cũng là điểm chung được nhiều chuyên gia và người dùng khác đồng tình. Chiếc VF 8 Plus được trang bị động cơ mạnh mẽ, cho phép chiếc SUV tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong khoảng 5,58 giây, qua đó mang lại trải nghiệm phấn khích không kém những mẫu SUV hạng sang.

Không chỉ mạnh mẽ, VF 8 còn nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS cấp độ 2, tích hợp hơn 20 tính năng an toàn tiên tiến. So sánh với mẫu xe khác từng sử dụng, anh Cường khẳng định, hệ thống giữ làn và giữ khoảng cách của VF 8 hoạt động mượt mà hơn hẳn.

Khi vào cua xe, chiếc xe cũ trước đó thường ôm sát dải phân cách khiến bản thân anh lo lắng. Trong khi đó, VF 8 luôn giữ ổn định ở giữa làn, mang lại cảm giác yên tâm và an toàn.

Bên cạnh đó, nội thất xe cũng ghi điểm với màn hình trung tâm lớn, ghế da cao cấp có sưởi và thông gió, cùng hệ thống lọc không khí và dàn âm thanh 10 loa sống động, mang lại trải nghiệm tiện nghi và hiện đại trong từng hành trình.

Tối ưu chi phí vận hành

Nếu như mức giá lăn bánh chỉ khoảng 1 tỷ đồng đã khiến nhiều người cân nhắc chọn lựa, thì chi phí vận hành lại chính là yếu tố khiến VinFast VF 8 trở thành một trong những mẫu SUV đáng mua nhất thị trường hiện nay.

Theo đó, việc VinFast vẫn duy trì chính sách miễn phí sạc điện tại toàn bộ hệ thống V-Green trên cả nước đến hết ngày 30/6/2027 giúp cho chủ xe VF 8 có thể di chuyển hàng chục nghìn km trong gần hai năm mà không mất nhiên liệu.

Trên diễn đàn cộng đồng người dùng VF 8, anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ rằng gia đình anh đã vận hành hai chiếc ô tô, mỗi xe gần đạt 150.000 km. Anh đánh giá chi phí vận hành của VF 8 thấp, đặc biệt với chính sách sạc điện miễn phí, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể và đồng thời góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Anh Thanh nói thêm: “Với chính sách sạc miễn phí, số tiền nhiên liệu tôi tiết kiệm được có thể sử dụng cho các nhu cầu khác của gia đình, vừa tiết kiệm, vừa góp phần bảo vệ môi trường”.

VF 8 giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng nhờ loại bỏ các hạng mục tiêu tốn như thay dầu, lọc gió hay kiểm tra hộp số. Nhiều chủ xe cho biết chi phí vận hành thấp hơn đáng kể, trong khi chu kỳ bảo dưỡng kéo dài 12.000 km/lần giúp tiết kiệm thời gian và công sức chăm sóc xe.

VF 8 mang đến trải nghiệm xe điện kinh tế, giảm thiểu chi phí sử dụng cho người lái (Ảnh: VinFast).

VinFast đang áp dụng chế độ bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường: 10 năm hoặc 200.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Cùng với hơn 330 xưởng dịch vụ và 150.000 cổng sạc phủ khắp toàn quốc, người dùng có thể an tâm trọn vẹn trong suốt hành trình sử dụng xe điện.

Với mức giá tương đương nhiều mẫu SUV hạng C, VF 8 cho thấy xe điện mang lại lợi ích về công nghệ, hiệu suất vận hành và chi phí sử dụng trong dài hạn.