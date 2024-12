Loạt siêu xe trăm tỷ trong vụ "bắt TikToker Mr Pips" có gì đặc biệt?

Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, điều hành. Trong số tài sản trị giá 5.200 tỷ đồng bị thu giữ, xuất hiện 31 siêu xe và xe siêu sang với nhiều mẫu xe hàng hiếm (Ảnh: Hải Nam).