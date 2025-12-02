Limo Green có đối thủ mới, giá 730 triệu vẫn có ghế da và phanh điện tử

Ngày 1/12, Toyota Việt Nam giới thiệu phiên bản tiêu chuẩn mới của Toyota Innova Cross, có tên gọi 2.0G. Biến thể này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia tương tự hai phiên bản cao cấp hơn là 2.0V (đổi tên từ Xăng, 825 triệu đồng) và HEV (hybrid, giá 1,005 tỷ đồng).

Toyota Innova Cross 2.0G được chốt giá bán lẻ đề xuất 730 triệu đồng. Mức giá này đủ duy trì khoảng cách an toàn với “đàn em” Veloz Cross (638-660 triệu đồng), đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh với VinFast Limo Green – mẫu MPV thuần điện cùng cỡ đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Toyota Innova Cross đã nhanh chóng có mặt tại các đại lý. Xe có 3 tùy chọn màu sắc gồm: bạc, đen và trắng ngọc trai (cần chi thêm 8 triệu đồng) (Ảnh: Đại lý Toyota).

Để có giá bán như trên, Toyota Innova Cross 2.0G được cắt giảm trang bị so với hai phiên bản cao cấp hơn. Ở bên ngoài, xe vẫn có đèn chiếu sáng trước LED nhưng không có đèn LED định vị ban ngày. La-zăng hợp kim 16 inch, trong khi hai bản cao hơn sử dụng vành 17-18 inch.

Cửa cốp phía sau không có tính năng mở điện như các phiên bản cao cấp hơn. Innova Cross 2.0G vẫn có đèn sương mù dạng LED, đèn pha tự động bật/tắt, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện.

Phiên bản “giá mềm” của Toyota Innova Cross vẫn có đèn hậu LED (Ảnh: Đại lý Toyota).

Nội thất của Innova Cross 2.0G gây bất ngờ khi vẫn có đề nổ nút bấm, phanh tay tự động tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động và ghế da (không có chỉnh điện). Vô-lăng của mẫu xe này bọc nhựa, đi kèm cụm đồng hồ analog kết hợp với màn TFT 4,2 inch (hai bản cao hơn có đồng hồ điện tử TFT 7 inch).

Một chi tiết bị cắt giảm khác là tiện nghi giải trí. Phiên bản này dùng màn hình 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto nhưng cần có cáp, trong khi màn hình 10,1 inch trên hai biến thể cao cấp hơn có tính năng kết nối điện thoại không dây.

Vô-lăng của Toyota Innova Cross 2.0G vẫn có khá đầy đủ nút bấm, trong đó có nút kích hoạt tính năng điều khiển hành trình cruise control (Ảnh: Đại lý Toyota).

Về khả năng vận hành, biến thể này vẫn sử dụng khối động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 205Nm.

Trang bị an toàn của Toyota Innova Cross 2.0G khá tương đồng với phiên bản 2.0V khi không có gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. So với biến thể 2.0V, bản 2.0G chỉ thiếu cảm biến áp suất lốp và dùng camera lùi thay vì camera 360 độ.

Toyota Innova Cross 2.0G vẫn có 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 6 túi khí (Ảnh: Đại lý Toyota).

Như vậy, Toyota Innova Cross 2.0G là lựa chọn hoàn hảo giúp hãng xe Nhật khỏa lấp vị trí còn trống của Innova, sau khi mẫu xe này bị “khai tử” vào đầu tháng 9. Trước đó, “người tiền nhiệm” này có giá bán 755 triệu đồng.

Giá bán lẻ đề xuất của Innova Cross 2.0G đang thấp hơn một chút so với VinFast Limo Green (749 triệu đồng). Bù lại, mẫu MPV thuần điện đến từ thương hiệu Việt vẫn có lợi thế cạnh tranh như: miễn 100% lệ phí trước bạ từ Nhà nước, miễn phí sạc pin tại trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.

Hai tháng gần đây, Limo Green liên tục duy trì doanh số dẫn đầu toàn bộ phân khúc MPV, đặc biệt bàn giao tới 4.160 chiếc trong tháng 10 (Ảnh: VF).

Để cạnh tranh “sòng phẳng” cùng VinFast Limo Green, Toyota Innova Cross 2.0G sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ nhà phân phối. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể này vẫn hứa hẹn giúp Innova Cross mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt với vị thế là mẫu MPV bán chạy nhất của Toyota Việt Nam.

Lũy kế doanh số của Toyota Innova Cross sau 10 tháng đầu năm đạt 6.164 chiếc. Trong đó, có gần 2.400 xe thuộc bản hybrid, dẫn đầu nhóm xe xăng lai điện.