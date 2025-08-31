Lexus NX 2026 không còn bản giá "rẻ", thêm lựa chọn tiết kiệm xăng

Một trong những bổ sung đáng chú ý nhất là phiên bản Premium tiêu chuẩn mới cho mẫu NX 450h+. Phiên bản này có giá 59.105 USD tại thị trường Mỹ, rẻ hơn 3.930 USD so với phiên bản Luxury hiện tại.

Lexus NX thế hệ thứ hai đang bước vào giai đoạn giữa vòng đời và có một số nâng cấp khá bất ngờ về trang bị động cơ (Ảnh: Lexus).

Mặc dù tiết kiệm chi phí, mẫu NX 450h+ Premium vẫn được trang bị khá đầy đủ, với ghế trước có sưởi và thông gió, vô lăng bọc da có sưởi và chỉnh điện. Bên cạnh đó là gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh 10 loa và màn hình thông tin - giải trí kích cỡ 14 inch.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tất cả các mẫu crossover NX 450h+ mới hiện đều được trang bị 2 cáp sạc, cho phép người dùng kết nối cả sạc cấp độ 1 và cấp độ 2.

Một thay đổi lớn khác là việc bổ sung phiên bản NX 350h dẫn động cầu trước (FWD), sử dụng động cơ hybrid 2.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 240 mã lực. Cấu hình này cho phép xe tăng tốc 0-96km/h trong 8,2 giây và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 5,9 lít/100km.

Trong khi đó, phiên bản NX 350h dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD đạt tốc độ 96km/h trong 7,2 giây nhưng chỉ tiêu thụ nhiều hơn khoảng 6 lít/100km.

Tin tốt là phiên bản NX 350h FWD có giá khởi điểm 45.470 USD (tương đương 1,2 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với bản AWD (47.020 USD, hay 1,24 tỷ đồng).

Nội thất đặc trưng của bản F Sport (Ảnh: Lexus).

Ngoài ra, không có nhiều thay đổi, nhưng cấu hình hybrid giờ đây có thêm phiên bản tùy chọn F Sport Handling. Người mua cũng có thêm lựa chọn màu đỏ tươi Infrared và màu trắng Ultra.

Giá khởi điểm của dòng NX tại thị trường Mỹ là 46.120 USD (1,2 tỷ đồng), đã bao gồm 1.295 USD phí vận chuyển nội địa. Đây là mức tăng đáng kể vì mẫu NX 250 tiêu chuẩn trước đây (có vẻ đã bị ngừng sản xuất) có giá khởi điểm từ 42.260 USD (1,1 tỷ đồng).

Với sự thay đổi đó, NX 350 giờ đây là bản thấp nhất, được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.4L tăng áp, sản sinh công suất 275 mã lực và mô-men xoắn đạt 430Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn, cho xe khả năng tăng tốc lên 96km/h trong 6,6 giây và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 9,8 lít/100km.

Tại thị trường Việt Nam, dòng Lexus NX hiện có hai phiên bản: NX 350h sử dụng động cơ hybrid (3,42 tỷ đồng) và NX 350 F Sport (3,03 tỷ đồng); trên website của nhà phân phối chính hãng không còn bản NX 250 và NX 450h.