Lexus LM 500h 2024 về Việt Nam, "chuyên cơ mặt đất" giá từ 7,29 tỷ đồng

Mẫu MPV hạng sang LM 500h phiên bản 2024 mới đây đã được Lexus Việt Nam giới thiệu tới khách hàng. Trên thế hệ mới nhất, sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản chỉ còn tùy chọn động cơ hybrid, giá bán đắt đỏ nhắm đến một nhóm người dùng đặc biệt.

Lexus LM500h có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.125 x 1.890 x 1.955(mm) (Ảnh: TMV).

LM 500h phiên bản 2024 sở hữu vóc dáng bề thế, được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm TNGA-K. Chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 3.000mm nhưng tăng về tổng thể với chiều dài, rộng, cao lần lượt cộng thêm 90, 40 và 60mm so với model trước đó.

Lưới tản nhiệt không viền được Lexus đưa lên sản phẩm mới, giúp phần đầu xe tạo thành một khối mà theo hãng nó cải thiện tính khí động học, tăng hiệu suất làm mát cũng như độ ổn định cho xe. Viền chân kính bên hông đặt thấp nhằm tăng tầm nhìn cho hành khách. Phần đuôi với dải đèn chữ L vắt ngang.

LM 500h là mẫu Lexus đầu tiên chỉ phân phối với tùy chọn động cơ hybrid (Ảnh: TMV).

Nội thất, đặc biệt là vị trí hành khách, là điểm được chú trọng hàng đầu trên dòng LM. Đây cũng là lý do sản phẩm được ví như "chuyên cơ mặt đất". Theo Lexus, hãng đưa vào vật liệu hấp thụ xung, thiết kế công thái học cùng 7 chương trình mát xa với 5 cấp độ để tạo sự thoải mái cho người ngồi phía sau.

Hành khách có thể tận hưởng âm thanh vòm với 23 loa Mark Levinson, chỉnh các chức năng thông qua 2 bộ điều khiển đa năng có thể tháo rời ở hàng ghế sau. Phiên bản 4 chỗ còn nâng tầm với vách ngăn kính và 3 cấp độ riêng tư là mở, kính trong suốt và kính được làm mờ. Ngoài ra còn có thêm màn hình 48 inch, tủ lạnh và hộc đựng đồ.

Theo Lexus, hàng ghế sau được thiết kế với 2 loại vật liệu hấp thụ rung: bọt xốp có độ đàn hồi thấp và urethane (Ảnh: TMV).

LM là mẫu xe đầu tiên của Lexus chỉ phân phối phiên bản hybrid. Xe sử dụng hệ thống hybrid song song với động cơ tăng áp 2,4 lít và hộp số tự động 6 cấp, kết hợp mô-tơ điện ở phía trước và mô-tơ công suất cao ở phía sau, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

"Hệ thống treo thích ứng với van tần số siêu nhạy" lần đầu tiên được trang bị trên xe Lexus, là sự kết hợp của bộ truyền động Hệ thống treo thích ứng (AVS) và van tần số siêu nhạy trong bộ giảm xóc. Xe có chế độ thoải mái, điều khiển hệ thống treo, trợ lực lái và phanh nhằm giảm thiểu dao động cho hành khách khi tăng tốc và khi phanh.

Xe có phiên bản 6 chỗ hoặc 4 chỗ, 4 lựa chọn màu ngoại thất, 2 tùy chọn màu nội thất (Ảnh: TMV).

Hệ thống an toàn Lexus LSS+3 với các tính năng như hỗ trợ theo dõi làn đường, điều khiển hành trình chủ động, an toàn tiền va chạm… Ngoài ra còn có hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn, giúp phát hiện phương tiện khác và người đi xe đạp tiếp cận từ phía sau, ngăn người trong xe mở cửa gây va chạm.

Cùng phát triển dựa trên chung nền tảng khung gầm, LM 2024 có giá đắt gấp đôi Toyota Alphard (gần 4,5 tỷ đồng cho bản hybrid) do hàm lượng tính năng và tiện nghi hưởng thụ khác nhau. Mức giá 7,29-8,71 tỷ đồng của LM 500h mới khiến mẫu xe của Lexus không có đối thủ trực tiếp, khi mà Mercedes V-Class có giá 2, 845-3,445 tỷ đồng.

Một số lựa chọn xe MPV "bình dân" hơn tại Việt Nam hiện nay có Volkswagen Viloran (1,989-2,188 tỷ đồng), Kia Carnival (1,169-1,759 tỷ đồng), Kia Carnival Royal (khoảng 2,5 tỷ đồng) hay Peugeot Traveller (1,499-2,089 tỷ đồng).