Video do camera hành trình của xe phía sau ghi lại cho thấy trên một đoạn đường hẹp ở Thái Nguyên, với bề ngang đường chỉ vừa đủ cho mỗi bên một xe ô tô chạy, nếu muốn vượt thì phải chạy lấn sang phần đường ngược chiều. Tài xế xe khách đã định vượt như vậy; tuy nhiên, vì ở làn ngược chiều có xe tải, khuất tầm nhìn, nên tài xế xe tải chạy cùng chiều phía trước đã nháy đèn xi-nhan bên trái để cảnh báo nguy hiểm.

Xe khách đã phanh lại nhưng "tiến thoái lưỡng nan", chỉ còn cách đứng một chỗ chịu trận. Trong khi đó, xe tải ngược chiều do trọng lượng nặng, gia tốc lớn, nên đã không phanh kịp để tránh xe khách.

Lấn sang phần đường ngược chiều để vượt, xe khách đấu đầu xe tải (Video: OFFB).

Đoạn video ghi sự việc đã nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm, thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến bình luận sôi nổi. Hầu hết người xem đều tỏ ra bức xúc với kiểu lái quá ẩu, bất chấp nguy hiểm của tài xế xe khách

Tài khoản facebook Nguyễn Tú bình luận: "Kiểu chạy này là "đặc sản" của xe khách rồi. Quá kinh hãi, qua các vụ việc như thế này, cùng bất đắc dĩ tôi mới đi xe khách. Tài xế thường xuyên nằm giữ sinh mệnh của hàng chục hành khách mà chạy xe quá liều, quá ẩu".

Trong khi đó, tài khoản Trần Đức phẫn nộ: "Xe khách chạy bạt mạng, chả quan tâm gì đến sự an nguy của bản thân và người khác. Xin các bác tài đừng lấy lý do miếng cơm manh áo để bao biện cho việc lái ẩu của mình. Khi không may xảy ra tai nạn, nhiều bác còn than thở là cái nghề nó bạc. Đường thì hẹp, tầm quan sát bị hạn chế mà tài xế xe khách vẫn cố vượt lên như vậy thì tai nạn chỉ là chuyện sớm muộn".

"Các bác tài xe khách hay chủ quan quen đường nên phóng nhanh, vượt ẩu bất kể là ở khúc cua gấp, đường đèo, đường trơn... Cái này một phần cũng do phía nhà xe ép thời gian. Cần phải có chế tài phạt thật nặng thì các tài xế mới biết sợ", tài khoản Hoàng Minh nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng các xe máy luồn lách giữa xe ô tô cỡ lớn như trong đoạn video cũng quá nguy hiểm.