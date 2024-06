Sự việc diễn ra vào tối 8/6 trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đó, xe ô tô có camera hành trình đã di chuyển khá nhanh ở làn ngoài cùng bên trái, nơi có một số chỗ ngập nước sâu, dẫn tới việc nước văng lên trùm kính lái, khiến tài xế hoàn toàn không thấy đường phía trước trong tích tắc.

Ô tô phóng nhanh qua chỗ ngập, nước trùm kính lái cực nguy hiểm (Video: OFFB).

"Nếu là tôi thì sẽ giảm tốc không vượt xe khách, đi từ từ chút. Trời mưa to mà nhanh tí dễ trả giá lắm. Chậm chút có sao nhưng an toàn hơn", tài khoản Hoàng An bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Mình đã trải qua cảm giác lái này, khi bị một xe container bên cạnh phóng nhanh tạt hết nước lên, không thấy gì mất khoảng 2 giây. Lúc đó mà không giữ chắc tay lái, theo phản xạ lại đạp phanh gấp thì không biết thế nào. May là không chạy quá sát xe phía trước, cũng không có xe nào chạy sát sau mình", tài khoản Quyên Nguyễn bình luận.

"Đường ở mình hay dốc về hai bên, riêng đường cao tốc thì trời mưa nên đi làn giữa để tránh rơi vào trường hợp kiểu này. Không chỉ có nguy cơ nước văng lên trùm kín kính lái, mà xe còn dễ bị trượt nước, rất nguy hiểm", tài khoản Nguyễn Việt nêu ý kiến.

"Trời mưa to, nhiều chỗ ngập, lại lạ đường thì tốt nhất cứ chạy ở làn giữa cho an toàn. Lỡ bị như thế này thì cứ giữ thẳng lái, nhả chân ga ra thôi chứ đạp phanh gấp cũng nguy hiểm, dễ bị trượt bánh", tài khoản Đức Tuấn bình luận.

Những điều cần lưu ý khi lái xe trong thời tiết mưa bão

Điều khiển ô tô trong điều kiện trời mưa lớn và/hoặc đường ngập nếu không cẩn thận và xử lý khéo léo rất dễ dẫn tới tai nạn, do tầm nhìn bị hạn chế, tài xế khó quan sát biển báo, mặt đường, cũng như các phương tiện khác, trong khi mặt đường lại trơn trượt, ngập nước...

Một số kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn lái xe an toàn hơn khi mưa bão:

Thứ nhất, cần duy trì khoảng cách hợp lý với các xe đi trước và xe bên cạnh. Không nên chạy song song với xe khác, đặc biệt là các xe trọng tải lớn để tránh nguy cơ bị nước tạt lên kính lái giống như tình huống trong clip trên.

Thứ hai, hãy để xe phía trước dẫn đường, tập trung quan sát để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải.

Thứ ba, bật đèn cốt, đèn măng-téc hoặc đèn sương mù ngay cả khi mưa nhỏ hoặc lúc trời âm u, để bạn có thể quan sát đường tốt hơn, cũng như giúp tài xế các xe khác nhìn thấy bạn rõ hơn. Việc bật đèn pha sẽ khiến người điều khiển xe chạy đối diện bị lóa mắt, gây nguy hiểm cho cả hai.

Thứ tư, hãy cố gắng chạy xe ở làn giữa hoặc chính giữa tim đường, vì hai bên đường thường trũng, nước ngập sâu và dễ có hố sâu bên dưới làn nước.

Thứ năm, chỉ nên vượt trong giới hạn tầm nhìn cho phép. Trời mưa to sẽ làm hạn chế tầm nhìn của tài xế, dễ dẫn tới việc phán đoán tình huống sai.

Thứ sáu, khi đi qua khu vực ngập nước, cố gắng giữ tốc độ động cơ cao (vòng tua máy cao) để tránh nước lọt vào ống xả, khiến xe chết máy. Với xe số sàn, nên để số 1, còn với xe số tự động có các số D1, D2… (hoặc 2, L) hãy chuyển về D1, cố gắng giữ vòng tua máy ở mức cao nhất có thể, giữ đều chân ga.

Tuyệt đối không phóng nhanh cố lao qua vũng nước hoặc chỗ ngập, vì làm như vậy dễ khiến nước sục vào họng gió, và tạo "sóng nước", nguy hiểm cho bản thân các phương tiện giao thông khác.

Cuối cùng, khi đi xe vào đường ngập nước, bạn nên tắt các thiết bị phụ tải không cần thiết như điều hòa, đài... để giảm tải động cơ.

Nếu xe bị chết máy, tuyệt đối không khởi động lại, vì làm như vậy rất dễ làm hỏng động cơ (làm cong tay biên, vỡ thành máy...). Lúc này, chỉ nên đóng cửa xe và gọi cứu hộ.

Chúc các bạn lái xe an toàn!