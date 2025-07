Lái êm, sạc miễn phí, VinFast VF 7 khiến chủ xe hài lòng

Tình cờ lái thử, rồi thích VF 7 từ cảm giác đầu tiên

Từng phân vân với xe điện, điều gì khiến anh thay đổi và chọn VinFast VF 7 làm chiếc ô tô điện đầu tiên?

- Để lựa chọn xe điện thì thật sự tôi từng phân vân về pin, trạm sạc. Nhưng rồi có một lần vô tình đi ngang showroom VinFast ở Vincom, tôi và vợ quyết định rẽ vào xem thử.

Lúc đó tôi chưa có ý định mua đâu, chỉ là tiện ghé qua rồi được mời lái thử cả VF 6, VF 7 và VF 8, phải nói là quá ấn tượng. Thiết kế đẹp, cảm giác lái ổn, động cơ mạnh mẽ, vận hành êm. Trong ba mẫu, VF 7 hợp với khả năng tài chính của tôi nhất, mà lại mang đúng kiểu dáng thể thao tôi thích, nên quyết định xuống tiền luôn.

Anh Trường và gia đình trong ngày nhận VinFast VF 7 (Ảnh: NVCC).

Nhiều người nói, VF 7 là mẫu xe dễ dàng chinh phục khách hàng. Điều đó có đúng với anh không?

- Ấn tượng đầu tiên với VF 7 là phần đầu xe có thiết kế khí động học, nhìn vào là thấy sự đầu tư về công năng lẫn thẩm mỹ. Thứ hai là bộ mâm được sơn đen kiểu mới, trông thể thao và rất chắc chắn. Tổng thể chiếc xe tôi thấy nam tính, khỏe khoắn, rất cuốn hút.

Về nội thất, với tầm giá này thì tôi thấy ổn. Hàng ghế trước rộng, thoải mái, không có gì để chê. Nhìn chung, không gian, thiết kế, chất liệu đều khá dễ chịu.

Còn khi chạy thử, cảm giác lái của VF 7 có điều gì làm anh bất ngờ không?

- Tôi đánh giá cao khả năng vận hành của VF 7. Xe có ba chế độ lái, Eco thì nhẹ nhàng, êm ái; Normal và Sport lại mang lại cảm giác “bốc” hơn, phấn khích hơn khi cần. Vô lăng nhẹ, các nút bấm tối giản, dễ thao tác. Với người dùng phổ thông như tôi, như vậy là đủ để cảm thấy tự tin và dễ kiểm soát.

Nếu chọn một điểm khiến anh hài lòng và cảm thấy VF 7 “sinh ra dành cho mình”, đó sẽ là gì?

- VF 7 có nhiều tính năng khiến tôi hài lòng. Ví dụ như tính năng đo áp suất lốp tích hợp sẵn trong ứng dụng VinFast. Các tiện ích khác được tích hợp trong ứng dụng cũng rất tiện như mở khóa, kiểm tra tình trạng xe, bật điều hòa từ xa… Mà tiện nhất chắc là điều khiển bằng giọng nói, thay vì phải bấm màn hình, tôi chỉ cần ra lệnh là xe tự điều chỉnh nhiệt độ, quạt gió, mở nhạc… đi đường vừa an toàn vừa đỡ rườm rà.

Thiết kế thể thao, vận hành bốc và nhiều tính năng tiện lợi cho người dùng là những điểm khiến anh Trường hài lòng sau một thời gian sử dụng VF 7 (Ảnh: NVCC).

Sử dụng xe điện tiết kiệm ngân sách

Người mới dùng xe điện thường có nhiều nỗi lo ban đầu, anh có gặp những lo lắng đó không và VF 7 đã giúp anh thay đổi quan điểm thế nào?

- Tôi từng lo như bao người khác thôi. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ và tự mình trải nghiệm, tôi nhận ra đa số những lo lắng là do thông tin chưa đầy đủ.

Đơn cử như vấn đề an toàn. Theo tôi, xe chỉ có thể gặp rủi ro nếu độ chế và can thiệp không đảm bảo vào nguồn điện của xe. Còn để nguyên như hãng thiết kế, tuân thủ kỹ thuật thì hoàn toàn không cần lo lắng. Về pin, công nghệ ngày nay đã khác xưa rất nhiều giúp hệ thống pin bền bỉ hơn, an toàn hơn.

Sau một thời gian gắn bó với VF 7, anh thấy điều gì nổi bật nhất từ trải nghiệm xe điện?

- Tôi không phải nghĩ nhiều về chi phí xăng, về bảo trì máy móc phức tạp, hay ồn ào, khói bụi. Xe điện đơn giản, yên tĩnh, tiết kiệm. Mà xe điện được miễn phí sạc hai năm, nên đi đâu cũng thấy thoải mái. Tôi ở Tuy Hòa, ban đầu chỉ có một số trạm sạc, giờ thì đã nhiều hơn hẳn nhờ chính sách nhượng quyền. Hầu như không phải đi quá xa để tìm trạm, trạm này đầy thì 3 km nữa có trạm khác. Sử dụng xe điện tôi sạc đầy pin mất tầm 200.000 đồng, mà chạy thực tế được hơn 460 km.

Một số ý kiến nói xe điện chỉ hợp với đô thị, không phù hợp với đường dài. Qua trải nghiệm thực tế, anh thấy điều đó có đúng không?

- Đó cũng là một trong những lầm tưởng cơ bản. Tôi từng đi từ TPHCM về Phú Yên dài hơn 500km. Khi đi trên cao tốc tôi cảm thấy rất nhàn với công nghệ tự lái và các tính năng hỗ trợ lái thông minh ADAS. Điều hòa lạnh sâu, làm mát nhanh. Hệ thống âm thanh hay, mở nhạc cả chuyến đi mà không thấy tụt pin nhiều. Bản đồ trạm sạc tích hợp sẵn trong ứng dụng cho tôi biết trước điểm dừng, chủ động thời gian sạc, nên hành trình suôn sẻ, không phải lo như hồi đầu tôi tưởng.

Nếu có một người bạn đang phân vân giữa xe xăng và xe điện, anh sẽ kể gì để họ hình dung rõ hơn và đưa ra lựa chọn phù hợp?

- Tôi sẽ không cố thuyết phục, chỉ kể lại chính trải nghiệm của mình. Xe điện giờ đẹp, nhiều công nghệ, miễn phí sạc đến giữa năm 2027, lái thích mà lại không gây tiếng ồn. Mua VF 7 là tôi không phải lo nghĩ nhiều về chi phí vận hành, tiện ích thì đầy đủ, đi xa cũng thoải mái. Tính ra, đầu tư hợp lý, xứng đáng với những gì tôi nhận được.