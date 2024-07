Kim You Jung là đại sứ thương hiệu mẫu xe VinFast VF 5 tại Indonesia, Thái Lan

Trong ngày 1/7, trang Instagram của VinFast Indonesia và Thái Lan đã thông báo VinFast và Kim You Jung chính thức hợp tác để giới thiệu dải màu mới của mẫu e-SUV hạng A VF 5, cùng ngày hãng xe Việt công bố mở bán mẫu xe này ở xứ vạn đảo.

VinFast Indonesia chính thức thông báo Kim You Jung là đại sứ thương hiệu cho mẫu VinFast VF 5 ở Indonesia.

Trong video đăng kèm bài viết, nữ diễn viên cười rạng rỡ: "Chào Indonesia! Tôi là Kim You Jung, đại sứ thương hiệu của VF 5. Mẫu xe này đã mở bán rồi, nên mọi người hãy ủng hộ nhé".

Kim You Jung là nữ diễn viên xinh đẹp Hàn Quốc được yêu thích với những vai diễn xuất sắc trong các bộ phim nổi tiếng như My Demon, Mây họa ánh trăng, Mặt trăng ôm mặt trời…

Thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội như TikTok hay Twitter cũng đã lộ nhiều hình ảnh nữ diễn viên Kim You Jung quay, chụp cùng chiếc VinFast VF 5.

Ngay từ thời điểm đó, nhiều người đã cho rằng "em gái quốc dân" sẽ có nhiều dự án gắn liền với "xe điện quốc dân" do Việt Nam sản xuất.

Thông tin "em gái quốc dân" bắt tay cùng VinFast lại càng rõ rệt hơn khi cuối tháng 6, kênh Instagram của VinFast Thái Lan đã đăng tải thông tin nữ diễn viên này cùng VinFast tổ chức buổi fan meeting (gặp mặt người hâm mộ) tại Bangkok (Thái Lan).

Giới trẻ Bangkok thích thú chụp hình cùng chiếc VF 5 đỏ rực rỡ.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu với người hâm mộ, Kim You Jung đã giới thiệu tới người yêu xe Thái Lan chiếc VinFast VF 5 dải màu mới. Điều này càng làm cho buổi fan meeting thêm phần hấp dẫn bởi VinFast cũng là thương hiệu xe mới đang gây chú ý tại xứ sở chùa vàng.

Một trang do người hâm mộ của nữ diễn viên này thành lập đã chia sẻ những bình luận của người hâm mộ Thái Lan. "You Jung thích đi xe điện VinFast, You Jung thích chiếc màu xanh dương", tài khoản Itsme_kn1990 cho biết.

Anh Phùng Thế Trọng, chủ xe VF 5 Plus và KOL xe ở Việt Nam (Xế Cộng) cũng đã có mặt tại Bangkok để check-in cùng thần tượng bên cạnh mẫu VF 5 màu xám.

Nhiều người hâm mộ nói rằng đây là sự kết hợp thú vị giữa một hình tượng nổi tiếng với sự nữ tính, trẻ trung và một mẫu xe dành cho giới trẻ. "Mình ấn tượng với Kim You Jung từ khi chỉ còn là một diễn viên nhí. Thật vui và bất ngờ khi nghĩ tới khả năng VinFast sắp hợp tác với cô ấy", Trần Thu Hiền, một chủ xe VinFast VF 5 Plus ở Hà Nội, chia sẻ.

Mới 25 tuổi, nhưng Kim You Jung đã có tới 20 năm làm nghề diễn viên. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô nhận được rất nhiều giải thưởng như nữ diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên được yêu thích nhất… tại các liên hoan phim và giải thưởng quốc tế danh giá.

Được mệnh danh là "em gái quốc dân", Kim You Yung nhận được sự yêu mến của khán giả nhờ hình tượng trong sáng, nữ tính cùng vẻ đẹp rạng rỡ. Nhờ đó, việc cô kết hợp cùng với chiếc VinFast VF 5 trở thành "cặp đôi hoàn hảo" trong mắt nhiều người.

Hai chiếc VF 5 được trưng bày tại sự kiện thu hút sự chú ý của bạn trẻ Thái Lan.