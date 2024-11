Kia Sportage chinh phục khách Việt nhờ tiện nghi và khả năng vận hành ấn tượng

Hiện nay, xe gầm cao đa dụng chiếm ưu thế tại thị trường Việt Nam. Điều này thể hiện rõ qua số lượng sản phẩm đa dạng cùng sức mua lớn, chiếm một nửa trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy hàng tháng. Giữa nhiều lựa chọn, Kia Sportage được khách hàng ưu tiên nhờ mang lại những giá trị khác biệt.

Đa dạng phiên bản

Kia Sportage là mẫu C-SUV có số lượng phiên bản đa dạng nhất trong phân khúc, với 8 phiên bản với mức giá khởi điểm từ 779 triệu đồng. Trong đó, phiên bản máy dầu 2.0L được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, bên cạnh 2 động cơ còn lại là xăng tăng áp 1.6 Turbo và xăng 2.0L.

Anh Lê Hoàng Anh, sống tại TPHCM, chủ xe Kia Sportage chia sẻ: "Với 184 mã lực và mô-men xoắn 416 Nm, Sportage phiên bản máy dầu 2.0L mang đến cho tôi cảm giác lái đầm chắc ngay từ lần đầu. Động cơ mạnh mẽ, kết hợp 4 chế độ lái Normal, Eco, Sport và Smart hỗ trợ đắc lực cho tôi khi di chuyển trên nhiều loại địa hình".

Sau 3 tháng sở hữu xe, anh Hoàng Anh bày tỏ ấn tượng về hộp số của phiên bản máy dầu 2.0L, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ tối ưu. "Lái thử nhiều xe cùng phân khúc cũng như các phiên bản khác của Sportage mới thấy sự ưu việt của bản máy dầu 2.0. Hộp số có cấp tạo cảm giác thể thao mỗi khi đạp ga, nhưng xe chuyển số nhanh và mượt mà. Một điểm cộng nữa của Sportage là khung gầm đầm chắc vì thừa hưởng từ mẫu xe đàn anh Kia Sorento", anh cho biết.

Thiết kế hiện đại và khác biệt

Trong phân khúc C-SUV, hiện Kia Sportage là một trong số ít mẫu xe thế hệ mới được trang bị những công nghệ mới nhất, sở hữu thiết kế hiện đại và khác biệt. Với kích thước tổng thể 4.660 x 1.865 x 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.755mm, Kia Sportage đang là mẫu xe rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Khu vực ghế trước của Kia Sportage được trang bị màn hình phía sau vô-lăng và màn hình giải trí nối liền thành một dải màn hình cong cỡ lớn.

Sau gần 1 năm đồng hành cùng Kia Sportage, anh Nguyễn Anh Tú, sống tại Hà Nội cho biết: "Gia đình gồm 3 người trưởng thành nên tôi chú trọng đến không gian xe. Trước đây, mỗi lần về quê, chúng tôi phải đi hàng trăm cây số và vợ con tôi đều mệt mỏi vì xe cũ khá chật. Từ khi đổi sang Sportage, cả nhà tôi đều hài lòng vì xe rất rộng, khoảng để chân thoải mái, ghế ngả sâu, cảm giác thư thái hơn".

Khu vực ghế trước của Kia Sportage được trang bị màn hình phía sau vô-lăng và màn hình giải trí nối liền thành một dải màn hình cong cỡ lớn. Đối với phiên bản cao cấp nhất, mỗi màn hình có kích thước lên đến 12,3 inch.

Bên cạnh các công nghệ an toàn như cân bằng điện tử, 6 túi khí, chống bó cứng phanh, cảm biến áp suất lốp…, Kia Sportage còn trang bị gói an toàn chủ động với các tính năng an toàn thông minh cao cấp. Điển hình là camera 360, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và theo làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm trước, hiển thị cảnh báo điểm mù trên màn hình…

Nhiều ưu đãi đồng hành cùng khách hàng

Kia Sportage có 8 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được phiên bản phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng và khả năng tài chính.

Ngoài giá bán dễ tiếp cận, chi phí lăn bánh Kia Sportage còn hấp dẫn hơn với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Nhờ vậy, khách hàng mua xe thời điểm này có thể tiết kiệm lên đến 50 triệu đồng. Mẫu xe này còn được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.