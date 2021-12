Kia Sonet tăng giá thêm 5 triệu đồng, đắt hơn Toyota Raize

Dân trí Mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Kia Sonet có giá bán mới cao nhất 614 triệu đồng, chênh tới 87 triệu đồng so với đối thủ Toyota Raize.

Việc tăng giá Kia Sonet áp dụng với cả ba phiên bản số tự động, đồng loạt cộng thêm 5 triệu đồng so với mức giá "ưu đãi" mà Thaco công bố khi ra mắt xe.

Như vậy, Sonet 1.5 AT Deluxe có giá mới 544 triệu đồng, 1.5 AT Luxury giá 584 triệu đồng và 1.5 AT Premium có giá 614 triệu đồng. Riêng phiên bản Sonet 1.5 MT Deluxe giữ nguyên mức giá 499 triệu đồng.

Mức giá mới của Kia Sonet từ 499 - 614 triệu đồng (Ảnh: Thaco).

Cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe của Kia phải kể đến Raize, được Toyota nhập khẩu về Việt Nam với duy nhất phiên bản số tự động, mức giá 527 triệu đồng cho ngoại thất một màu và 535 triệu đồng nếu chọn ngoại thất hai màu. Như vậy, Kia Sonet bản cao nhất sau khi tăng giá đang đắt hơn Toyota Raize tới 87 triệu đồng, bản thấp nhất cũng đắt hơn 17 triệu đồng.

Xét trên giá bán là vậy nhưng Kia Sonet đang có lợi thế khi được lắp ráp trong nước, hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, Toyota Raize nhập khẩu từ Indonesia nên không thuộc diện áp dụng chính sách này. Vì thế, xét trên giá lăn bánh thì mức chênh lệch giữa hai mẫu xe này được kéo gần lại.

Toyota Raize đang có lợi thế về giá bán trước Kia Sonet nhưng xe tại đại lý chưa nhiều (Ảnh: TTH).

Cả Kia Sonet và Toyota Raize đều đã được bán ra. Khảo sát cho thấy mẫu xe của Toyota về đại lý với số lượng "nhỏ giọt" và hầu hết đã có khách đặt trước. Khách mua Raize thời điểm này có thể phải chờ đến đầu năm 2022 mới được nhận xe hoặc chấp nhận lắp thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 25 triệu đồng. Đây là "đề xuất" của đại lý, không phải chính sách của Toyota Việt Nam.

Trong khi đó, Kia Sonet được sản xuất trong nước, nên có phần chủ động về nguồn cung hơn. Mẫu xe này cùng với Seltos được kỳ vọng giúp thúc đẩy doanh số của thương hiệu Kia tại Việt Nam.

Mở ra phân khúc xe gầm cao cỡ A+ (hoặc B-) tại Việt Nam, Kia Sonet và Toyota Raize hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu, những người trẻ chuộng phong cách SUV đa dụng. Cả hai xe đều được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, như đèn LED, màn hình giải trí kích thước lớn và nhiều tính năng an toàn.

Gia An