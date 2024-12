Kia New Morning và Kia Soluto - 2 mẫu xe lý tưởng cho khách hàng mua xe lần đầu

Nhu cầu sở hữu ô tô tại Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến và trẻ hóa. Khách hàng mua xe lần đầu thường là cá nhân hoặc gia đình trẻ với ngân sách vừa phải để nâng cao chất lượng cuộc sống. Với mong muốn sở hữu một mẫu xe dễ lái, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, Kia New Morning và Kia Soluto sẽ là lựa chọn lý tưởng khi sở hữu nhiều tiêu chí phù hợp.

Chi phí dễ tiếp cận với đa số người Việt

Kia New Morning có giá bán chỉ 349 - 424 triệu đồng, trong khi đó, mẫu xe hạng B Kia Soluto có giá chỉ 386 - 449 triệu đồng. Đây đều là những mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc hạng A và B, phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu.

Kia New Morning X-Line cá tính phù hợp cho khách hàng lần đầu mua xe.

Ngoài giá bán hấp dẫn, chi phí vận hành (bao gồm bảo dưỡng, tiêu hao nhiên liệu và phụ tùng thay thế) của 2 mẫu xe trên cũng rất "kinh tế". Mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia New Morning chỉ từ 4,39 lít/100km, còn Kia Soluto là 5,52 lít/100km, tiết kiệm bậc nhất phân khúc.

Bên cạnh đó, Kia còn sở hữu hệ thống showroom rộng khắp toàn quốc, thuận tiện cho khách hàng muốn tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm, bảo hành, bảo dưỡng xe. Ngoài ra, chính sách bảo hành dài hạn với 5 năm hoặc 150.000 km cho Kia New Morning và 3 năm hoặc 100.000km cho Kia Soluto (tùy vào điều kiện nào đến trước), mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.

Thiết kế thân thiện, phù hợp với "lái mới"

Về ngoại hình, Kia Soluto có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.300mm x 1.700mm x 1.460mm, chiều dài cơ sở 2.570mm, giúp xe linh hoạt khi di chuyển ở các cung đường nhỏ hẹp. Điểm cộng lớn của mẫu xe này là cốp sau rộng rãi với dung tích lên đến 475 lít, phù hợp với những chuyến đi du lịch dài ngày cho gia đình.

Kia Soluto là mẫu sedan hạng B với thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển linh hoạt.

Mẫu sedan hạng B của Kia sử dụng động cơ Kappa 1.4 MPI cho công suất cực đại 94 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm. Đây là động cơ thế hệ mới được chế tạo bằng các vật liệu có khả năng giảm trọng lượng, ma sát, tăng độ cứng..., giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và tiếng ồn, gia tăng tuổi thọ động cơ.

Trong khi đó, Kia New Morning là dòng xe cỡ A, có kích thước tổng thể 3.595mm x 1.595mm x 1.495mm và chiều dài cơ sở 2.400mm. Phiên bản mới của mẫu xe này có bán kính vòng quay chỉ 4.700mm, thuận tiện cho người mới sử dụng xoay trở trong không gian nhỏ hay di chuyển trên đường phố đông đúc.

Vẻ ngoài hiện đại của Kia New Morning thêm phần thể thao sắc sảo nhờ dáng mũi hổ, nối liền cụm đèn pha phía trước. Hệ thống bóng chiếu hình cầu sử dụng công nghệ Halogen Projector có thêm 1 dải đèn ban ngày LED. Phiên bản MT, AT và AT Premium giữ nguyên thiết kế cản trước và đuôi xe bo góc truyền thống. Phiên bản X-Line và GT-Line được trang bị ốp cản bodykit thể thao trước và sau, nẹp hông, mặt ga lăng phong cách, ống xả kép thể thao.

Nội thất tiện nghi, dễ sử dụng

Nội thất của hai mẫu xe đều hướng tới phong cách trẻ trung, thiết kế hiện đại, phù hợp với người dùng trẻ. Ghế da, vô-lăng bọc da phối màu đan xen bắt mắt. Khoang lái có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, với các núm bấm vật lý và núm xoay cơ học được lắp đặt tại vị trí dễ quan sát.

Nội thất Kia Soluto được thiết kế tinh giản, dễ sử dụng cho cả "lái mới.

Kia New Morning và Kia Soluto đều có vô lăng ba chấu, bọc da có tích hợp thêm nút bấm điều chỉnh âm lượng, menu giải trí... mang đến cảm giác lái đầm chắc, nhất là khi chạy ở tốc độ cao. Ở các phiên bản cao cấp, ngoài trang bị đèn LED, vành thời trang, ghế bọc da, Kia New Morning và Kia Soluto còn có màn hình lớn, kết nối nghe gọi đàm thoại rảnh tay, tích hợp bản đồ thuận tiện cho người lái.

Với mức giá tốt, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế hiện đại, nội thất đầy đủ tiện nghi, Kia New Morning và Kia Soluto sẽ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình đầu tiên của những "tay lái mới".