Kia cung cấp cho cảnh sát Hàn Quốc xe van tích hợp camera AI và drone

Vốn được biết đến là một mẫu xe điện đa năng, Kia PV5 nay được đưa vào sử dụng trong lực lượng thực thi pháp luật. Hãng đã ký hợp đồng với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để phát triển và chế tạo phương tiện tuần tra công nghệ cao, tích hợp camera AI và drone.

Phần lắp thêm trên nóc xe giúp chiếc Kia PV5 có thể hoàn thành vai trò xe cảnh sát (Ảnh: Kia).

Về ngoại hình, PV5 phiên bản cảnh sát được sơn theo bộ nhận diện với họa tiết xanh - vàng trên nền thân xe đen - trắng. Điểm nổi bật là phần mở rộng trên nóc xe, nơi đặt trạm điều khiển drone.

Khi xe dừng tại hiện trường, một phần nóc sẽ mở ra để drone tích hợp camera AI tự động cất cánh. Thiết bị này có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra trên không tại các con hẻm chật hẹp hoặc khu vực nguy hiểm, nơi phương tiện hoặc lực lượng chức năng khó tiếp cận.

Drone được trang bị camera ảnh nhiệt và camera zoom quang học 90 lần, tạo thành bộ công cụ hữu ích để theo dõi nghi phạm hoặc tìm kiếm người mất tích.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, drone sẽ quay trở lại trạm để sạc pin thông qua hệ thống V2L (cấp điện từ xe). Hiện chưa ghi nhận thay đổi về pin hoặc hệ thống truyền động điện.

Drone được tích hợp ở nửa sau cụm thiết bị gắn trên nóc xe (Ảnh: Kia).

Cấu trúc mái xe cũng được trang bị 3 camera hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp lực lượng chức năng quan sát 360 độ, hạn chế điểm mù. Hệ thống có khả năng nhận dạng nghi phạm dựa trên quần áo hoặc phụ kiện, theo dõi trong đám đông theo thời gian thực và cảnh báo các đối tượng có khả năng trùng khớp.

AI cũng có thể phát hiện các mối đe dọa cụ thể như cá nhân mang vũ khí hoặc người bị thương. Hệ thống còn có khả năng giám sát mật độ đám đông, qua đó cảnh báo nhà chức trách về nguy cơ quá tải tại khu vực công cộng.

Chiếc Kia PV5 cảnh sát dự kiến sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 6. Xe thuộc Đơn vị tuần tra phòng ngừa đô thị của lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, tập trung vào nhiệm vụ phòng chống tội phạm và phản ứng nhanh.