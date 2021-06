Kia Cerato giảm giá 65 triệu - Sedan hạng C rẻ ngang Toyota Vios

Dân trí Mức giá hỗ trợ cho Kia Cerato khoảng 45-65 triệu đồng tùy từng phiên bản, đưa giá của mẫu xe này chỉ ngang với Toyota Vios hay Honda City.

Sau động thái khuyến mại từ phía đại lý, Thaco - Nhà phân phối các dòng xe Kia tại Việt Nam, chính thức thông tin về chính sách giá mới. Theo đó, khách hàng mua Kia Cerato từ nay đến hết 30/6 sẽ được hỗ trợ lên đến 65 triệu đồng, giảm trừ trực tiếp vào giá bán xe.

Sau động thái khuyến mại, giá Kia Cerato giảm còn ngang Vios hay City.

Khảo sát tại một số đại lý, Cerato phiên bản MT có giá bán thực tế khoảng 499 triệu đồng, giảm 45 triệu so với niêm yết. Con số này tương đương với Toyota Vios phiên bản số sàn (giá công bố 495 triệu đồng).

Trong khi đó, phiên bản AT Deluxe 1.6 được chào bán với mức 529 triệu đồng, giảm 55 triệu so với niêm yết. Cùng tầm tiền này, khách hàng mua được Vios 1.5E CVT bản 3 túi khí hay Honda City 1.5G.

Phiên bản AT Luxury 1.6 và AT Premium 2.0 lần lượt giảm 60 triệu và 65 triệu đồng. Giá bán tương ứng của hai mẫu xe này sau điều chỉnh là 579 triệu và 620 triệu đồng. Như vậy, phiên bản cao cấp nhất của mẫu sedan cỡ C nhà Kia cũng chỉ ngang với bản đắt tiền nhất của City hay Vios.

Là dòng xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam, Cerato nhiều lần còn lọt top ô tô có doanh số cao nhất toàn thị trường. Cạnh tranh với sản phẩm của Kia có Mazda3, Hyundai Elantra, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis.

Cerato sở hữu ngoại hình bắt mắt, nhiều trang bị theo đặc trưng của các mẫu ô tô Hàn Quốc. Đây cũng là dòng xe có giá cạnh tranh nhất trong phân khúc và càng trở nên hấp dẫn hơn khi được Thaco giảm giá nhằm kích cầu mua sắm dịp này.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe khác của Kia cũng được hỗ trợ cao như Kia Sorento thế hệ mới 50 triệu đồng, Kia Sedona 48 triệu đồng…

Gia An