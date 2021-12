Khách Việt đua sắm ô tô dịp cuối năm, đại lý cắt bớt khuyến mại

Dân trí Tiêu thụ ô tô trong tháng 11 tại Việt Nam đạt mức kỷ lục, với lượng xe của các thành viên VAMA, TC Motor và VinFast cộng lại đạt khoảng 46.500 chiếc, hứa hẹn còn tiếp tục bùng nổ.

Báo cáo của VAMA cho thấy, các thành viên của hiệp hội đã bán được 36.454 ô tô trong tháng 11, cao hơn 34% so với tháng trước đó. Đà tăng trưởng này đã thiết lập kỷ lục doanh số của thị trường tính từ đầu năm.

Tiêu thụ ô tô tháng 11 đạt kỷ lục tính từ đầu năm 2021. (Ảnh: Gia An)

Đưa báo cáo độc lập so với VAMA, hãng xe Việt VinFast cho biết đã có 3.829 xe được bàn giao cho khách hàng trong tháng 11, tăng 15,3% so với tháng 10. Riêng với thương hiệu Hyundai, lượng xe bán ra tháng 11 đạt 7.529 xe, giảm khoảng 15 so với tháng 10.

Doanh số xe của hầu hết các thương hiệu đều tăng vọt trong tháng 11 vừa qua. Cộng dồn lượng tiêu thụ tính từ đầu năm 2021 có thể thấy thị trường ô tô đã gần như được hồi phục hoàn toàn. Cú hích đáng kể sẽ phải chờ, bởi từ ngày 1/12, xe sản xuất và lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ, khiến lượng tiêu thụ ô tô tăng mạnh hơn nữa.

Khách tăng mua xe, đại lý giảm khuyến mại

Hình ảnh quá tải tại một số điểm đăng ký ô tô những ngày đầu tháng 12 cho thấy sự sôi động của thị trường nhờ chính sách ưu đãi của Chính phủ. Thực tế trước đó, không ít khách hàng đã ký hợp đồng mua xe nhưng chờ đến khi áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ mới đi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Khi ô tô được ưu đãi phí trước bạ, một số đại lý quay sang cắt khuyến mại (Ảnh: Giang Anh).

Tuy nhiên trước sức mua cao, một số đại lý đã dừng các chương trình khuyến mại trước đó. Nhiều mẫu xe được đưa về giá niêm yết, trong khi lúc trước được giảm vài chục triệu đồng. Thậm chí có khách hàng đã ký hợp đồng mua xe từ tháng 11 nhưng sau đó đại lý "bẻ kèo", không giao xe, trừ khi người mua chấp nhận cắt các ưu đãi đã thỏa thuận trước đó.

Với một mẫu xe khoảng 700 triệu đồng, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ giúp người mua có thể tiết kiệm khoảng 40 triệu đồng tiền lăn bánh. Nhưng nếu đại lý cắt khuyến mại so với những tháng trước thì gần như tổng chi phí mà người dùng bỏ ra là không đổi, tức không trực tiếp được hưởng lợi từ ưu đãi lệ phí trước bạ.

Một chuyên gia trong ngành nhận định, lực mua ô tô sẽ còn tiếp tục tăng trong tháng 12 và tháng 1/2022 do nhu cầu sắm xe dịp cuối năm và Tết Nguyên đán cao. "Câu chuyện phí trước bạ được giảm thì đại lý lại cắt bớt khuyến mại, thậm chí tăng giá xe không mới. Khách mua xe có thể đàm phán hoặc chọn thời điểm thích hợp để tối ưu được giá", vị này cho hay.

Gia An