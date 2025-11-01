Khách Việt có thêm hai lựa chọn xe điện cao cấp, giá từ 5,5 tỷ đồng

Maserati Việt Nam mới đây đã giới thiệu hai mẫu xe thuần điện, đánh dấu bước chuyển mình của hãng tại thị trường. Cặp đôi này là Grecale Folgore và GranCabrio Folgore, có giá khởi điểm tương ứng là 5,495 tỷ và 13,314 tỷ đồng.

“Folgore” trong tiếng Italy có nghĩa là “tia chớp”, một cách ví von của hãng về sức mạnh cũng như yếu tố thuần điện (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Grecale Folgore

Đây là phiên bản thuần điện của mẫu SUV cỡ nhỏ Grecale đang mở bán tại Việt Nam, đồng thời là mẫu SUV điện hóa đầu tiên của Maserati. Thiết kế của Grecale Folgore vẫn giữ những nét đặc trưng của thương hiệu Italy và không quá khác biệt so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong hay hybrid.

Maserati Grecale Folgore vẫn có lưới tản nhiệt với mục đích hút gió, làm mát cho động cơ điện đặt dưới nắp ca-pô (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất của Grecale Folgore vẫn có thiết kế tương đồng với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, nhưng sử dụng vật liệu sợi ni-lon tái chế thân thiện với môi trường. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng kích cỡ với màn hình giải trí, phía dưới là màn hình phụ 8,8 inch chỉnh điều hòa.

Về khả năng vận hành, Maserati Grecale Folgore được trang bị động cơ điện mạnh 542 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 820Nm. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 220km/h.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 105kWh, cho tầm hoạt động khoảng 501km (chế độ tiết kiệm) sau mỗi lần sạc đầy. Xe có hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa lên tới 150kW, giúp sạc 20-80% pin trong 29 phút; với nguồn điện AC 22kW, xe có thể đi thêm 100km sau 1 giờ cắm sạc.

Maserati Grecale Folgore sở hữu hệ thống trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA) (Ảnh: Maserati).

Với người dùng mua Grecale Folgore, Maserati Việt Nam tặng kèm một bộ sạc treo tường (220V-7kW) và một bộ sạc di động (220V-3kW).

GranCabrio Folgore

GranCabrio Folgore là mẫu xe mui trần thuần điện thứ hai của Maserati, sau GranTurismo Folgore. Thiết kế của dòng xe này không có nhiều nét phá cách, vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế của hãng xe Italy và cho phép người dùng lựa chọn nhiều màu sắc mui khác nhau.

Maserati GranCabrio Folgore sở hữu mui mềm (soft-top) có thể đóng/mở trong 14-16 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ lên đến 50 km/h (Ảnh: Maserati).

Nội thất của Maserati GranCabrio Folgore có nhiều nét tương đồng với Grecale Folgore, và tiếp tục sử dụng vật liệu tái chế (sợi ni-lon). Vô-lăng có chế độ sưởi đi kèm lẫy chuyển số nhôm; trang bị tiện nghi có điểm nhấn ở hệ thống âm thanh Sonus Faber 13 loa và điều khiển bằng giọng nói.

Maserati GranCabrio Folgore có 4 chỗ ngồi nhưng hàng ghế thứ hai không rộng rãi, phù hợp với trẻ em hoặc để đồ, do cách ra/vào không quá thuận tiện (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, Maserati GranCabrio Folgore sử dụng nền tảng điện 800V với 3 mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu, cho tổng công suất 751 mã lực và có thể tăng lên 818 mã lực ở chế độ MaxBoost. Mô-men xoắn cực đại của xe đạt 1.350Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,8 giây.

Không chỉ có khả năng vận hành thể thao đậm chất siêu xe, Maserati GranCabrio Folgore còn được trang bị hệ thống treo khí nén, hệ thống giảm xóc điều khiển điện tử cùng bộ điều khiển trung tâm VDCM và phân bổ mô-men xoắn Torque Vectoring giúp tăng độ ổn định khi vận hành.

Bộ pin của xe có dung lượng 92,5kWh, hỗ trợ sạc nhanh (150kW) giúp sạc 20-80% pin trong khoảng 20 phút. Theo một số chuyên trang quốc tế, mẫu xe này có phạm vi di chuyển dao động trong khoảng 290-560km/lần sạc, tùy điều kiện vận hành thực tế.