Khách hàng Việt nêu 3 lý do chọn VinFast VF 6 Eco

Chất lượng tốt, trang bị ngập tràn, loạt ưu đãi tháng 12

“Tôi quyết định xuống tiền mua xe ngay trong tháng 12 này vì thật sự khó có thời điểm nào tốt hơn”, anh Minh Hoàng (Hà Nội), khách hàng vừa chốt cọc chiếc VF 6 bản Eco, chia sẻ.

Anh Hoàng cho biết có ba lý do khiến anh đưa ra quyết định này. Đầu tiên là ấn tượng với khả năng vận hành của VF 6. Mẫu xe của VinFast có động cơ điện với công suất 130 kW (174 mã lực), mạnh mẽ hàng đầu phân khúc B-SUV.

VinFast đang áp dụng nhiều ưu đãi cho VF 6 Eco (Ảnh: VinFast).

Khoang nội thất của xe có không gian rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.730mm, phù hợp với gia đình. Xe nổi bật với màn hình trung tâm 12,9 inch, lớn hơn nhiều mẫu xe hạng C... “Tôi đã trải nghiệm kỹ càng trước khi mua. Xe vận hành ổn định, ga nhạy, cảm giác lái chắc chắn”, anh Hoàng chia sẻ.

Lý do tiếp theo thuyết phục khách hàng là loạt ưu đãi mà VinFast đang áp dụng. Theo đó, trong chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng mua xe điện được giảm 4% giá niêm yết.

Vì đổi từ xe xăng sang xe điện, khách hàng như anh được ưu đãi thêm 15 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn là 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 15 triệu đồng, cùng khoản 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub vì đăng ký xe ở Hà Nội.

Theo anh Hoàng, lý do thứ ba là hàng loạt lợi thế riêng của xe điện - nổi bật nhất là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ. “Với VF 6, tôi không mất phí trước bạ, rõ ràng đây coi như một khoản tiết kiệm khi mua xe”, anh phân tích.

Tổng hợp các ưu đãi và yếu tố hỗ trợ, chi phí lăn bánh chiếc VF 6 Eco của anh Hoàng khoảng hơn 650 triệu đồng.

VF 6 Eco sở hữu khả năng vận hành ấn tượng (Ảnh: VinFast).

Nuôi xe không còn là gánh nặng

VF 6 còn ghi điểm về khả năng kinh tế khi “nuôi xe” dài hạn. Reviewer (người đánh giá) Nguyễn Bá Minh Đăng từ kênh Mê Xe - người đã trực tiếp mua VF 6 - cho biết đây là mẫu xe khiến anh bớt lo lắng về chi phí vận hành.

Anh chia sẻ, hiện tại VinFast miễn phí sạc đến 30/6/2027 nên mỗi tháng anh gần như không tốn chi phí cho năng lượng. Nhưng, điều khiến anh yên tâm hơn là ngay cả khi không còn ưu đãi này, chi phí vận hành của xe điện vẫn rất phải chăng.

Theo tính toán của anh, với nhu cầu đi lại gần 24.000km mỗi năm, tổng số tiền anh phải trả cho điện khi không miễn phí sạc chỉ tương đương với hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

Với quãng đường 12.000km, xe điện VinFast chỉ cần bảo dưỡng với chi phí 600.000 đồng. Những yếu tố đó khiến cho chủ xe “nhẹ đầu” hơn khi trải nghiệm và sử dụng xe điện nói chung và VF 6 nói riêng.

Bên cạnh chi phí nhẹ nhàng, các chính sách hậu mãi của VinFast càng củng cố thêm độ bền kinh tế của chiếc xe. VF 6 được bảo hành tới 7 năm hoặc 160.000km, cộng với mạng lưới hơn 350 xưởng dịch vụ ở khắp các tỉnh thành, giúp người dùng yên tâm trong nhiều năm vận hành.

Theo anh Đăng, tổng hòa các yếu tố từ vận hành, chi phí sử dụng đến chính sách hậu mãi chính là lý do khiến VF 6 trở thành lựa chọn phù hợp cho những người trẻ, các gia đình mua xe lần đầu.