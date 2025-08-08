Khách hàng Việt đánh giá cao VinFast VF 7

Lái VF 7 tới 10 tiếng mỗi ngày

Anh Ngô Văn Hảo, Nhà sáng lập thương hiệu cà phê Cà Kể, đã gọi VinFast VF 7 là chiếc xe mơ ước. “Chỉ mất 30 phút để mình đưa ra quyết định chuyển từ xe xăng sang xe điện”, anh Hảo nhớ lại khoảnh khắc quyết định chốt mua chiếc VF 7 Plus.

Là người yêu thích tốc độ, anh nhận xét trong tầm giá, rất khó tìm mẫu xe nào khác có sức mạnh và trang bị dẫn động hai cầu như VF 7.

Cảm giác cầm lái cỗ máy 349 mã lực, mô-men xoắn 500Nm là yếu tố then chốt khiến anh Hảo đánh giá cao chiếc VF 7. “Tôi thích cảm giác điều khiển chiếc xe theo đúng ý mình. Trước đây, khi sử dụng một số xe khác, đôi lúc tôi không còn hứng thú cầm lái, nhưng từ khi chuyển sang VF 7 Plus, tôi luôn mong muốn tự lái", vị chủ xe chia sẻ.

Anh cho biết có những ngày lái xe liên tục 8-10 tiếng vẫn cảm thấy dễ chịu. VF 7 như ngôi nhà di động, mang lại sự thoải mái.

Cảm giác lái khác biệt trên VF 7 càng được thể hiện rõ khi so sánh với các mẫu xe cùng tầm giá. Reviewer (người đánh giá) Kenz Nguyễn (kênh GearUpVN) mới đây đã thực hiện video so sánh VF 7 và một mẫu C-SUV khác. Theo anh, VF 7 mang lại trải nghiệm tăng tốc mạnh mẽ, như một chiếc xe thể thao, vượt trội ở khả năng bứt tốc.

VF 7 thu hút nhiều người dùng (Ảnh: VinFast).

Ngay cả ở chế độ Eco, VF 7 cho khả năng phản hồi khá nhanh. Khi chạy trên cao tốc ở chế độ Normal, nam reviewer nhận xét các pha tăng tốc diễn ra mượt mà, ít độ trễ. Ở chế độ Sport, cảm giác tăng tốc mạnh khiến người lái cảm nhận rõ lực ép vào lưng ghế, tạo sự phấn khích. Theo anh, những trải nghiệm này mang lại cảm giác lái thú vị so với mặt bằng chung trong phân khúc.

An tâm với “người bạn bảo vệ” VF 7

Nếu sức mạnh động cơ là lý do khiến VF 7 thu hút dân mê tốc độ, thì sự an toàn, tiện nghi và chi phí “dễ thở” lại chinh phục những khách hàng gia đình. Mới đây, anh Hiếu - chủ xe VF 7 đã sử dụng xe hơn 10.000 km - chia sẻ rằng anh đánh giá cao hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên xe, mang lại trải nghiệm thuận tiện và an toàn.

Anh Hiếu lấy ví dụ khi kích hoạt tính năng giám sát hành trình thích ứng, chiếc VF 7 có thể tự điều chỉnh tốc độ để bám theo xe phía trước, giúp anh chỉ cần giữ vô lăng và không phải liên tục đạp ga hay phanh. Khi gặp các đoạn cua, xe cũng tự phát hiện và điều chỉnh để vào cua mượt mà. “Rất nhàn, cảm giác lái thoải mái,” anh Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh khả năng vận hành và trang bị hiện đại, chi phí sử dụng hợp lý cũng là yếu tố quan trọng khiến anh ưa chuộng VF 7.

VinFast còn đang áp dụng chính sách miễn phí sạc tại trạm công cộng tới giữa năm 2027, đưa chi phí vận hành trong gần 2 năm tới của các chủ xe điện về gần như bằng 0.

Không chỉ tiết kiệm trong ngắn hạn, chính sách hậu mãi của VinFast còn khiến VF 7 trở thành khoản đầu tư thông minh. Theo anh Hiếu, xe được bảo hành 10 năm/200.000 km giúp chủ xe như anh đi thoải mái không phải lo lắng.

Theo anh Hiếu, với những gì nhận được, mức giá hơn 900 triệu đồng cho chiếc xe là hợp lý. Hiện tại, chủ xe nếu mua VF 7 còn nhận ưu đãi như: giảm giá 4% (theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3), hỗ trợ 50 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, tặng quà 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TPHCM... Loạt ưu đãi này góp phần tăng sức hút của VF 7 đối với cộng đồng yêu xe.