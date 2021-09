Khách hàng MG ZS đánh giá: "Lái thử một vòng, tôi đã tìm được chiếc xe phù hợp"

Dân trí Đó là những chia sẻ của chị Lê Phương Thanh sau lần đầu tiên cầm lái chiếc New MG ZS tại một showroom ở Hà Nội và chị quyết định chọn đây là chiếc xe để gắn bó lâu dài.

Là phụ nữ, cũng chưa am hiểu nhiều về xe nên khi có nhu cầu sở hữu ô tô, chị Thanh - nhân viên văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đã chủ động tìm hiểu thông tin và hỏi ý kiến tư vấn từ em trai của mình.

"Lái thử một vòng và nghe tư vấn từ em trai, mình đã quyết định xuống tiền ngay", chị Lê Phương Thanh (Hà Nội) cho biết.

"Hôm đó là 12 giờ trưa, em trai mình nhắn là có mẫu MG ZS vừa mới ra mắt, bản nhập Thái Lan, rủ mình đi xem luôn. Hai chị em tới showroom ngó qua xem như thế nào, ngồi lên lái thử một vòng và thấy là đã tìm được chiếc xe phù hợp với tiêu chí của bản thân", chị chia sẻ.

Với chị Thanh, tiêu chí hàng đầu phải là an toàn. "Mình và em trai cũng đã tìm hiểu rất nhiều các mẫu xe khác nhau của Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhưng suy đi tính lại thì trong tầm giá 600 triệu, chiếc ZS mới này là có nhiều trang bị an toàn. Mình đặc biệt thích tính năng phanh tay điện tử của xe bởi không cần phải kéo phanh tay cơ. Con gái mà, nhiều lúc lực kéo không hết hay chủ quan sẽ có thể gây ra nguy hiểm. Camera 360 độ cũng hỗ trợ mình rất nhiều khi quay đầu hay đỗ xe trong điều kiện đông đúc, chặt hẹp, nhất là ghép ngang xe nữa".

Nếu an toàn là ưu tiên số một thì thiết kế và sự thoải mái là những yếu tố quan trọng tiếp theo mà chị Thanh cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn về chiếc xe.

"Ban đầu mình cũng phân vân nhưng cuối cùng chọn SUV thay vì sedan vì kiểu dáng của xe gầm cao khỏe khoắn hơn. Không chỉ ngoại thất mà nội thất bên trong cũng rất hiện đại và bắt mắt nên mình đã chọn New MG ZS. Với nhu cầu đi lại của mình là từ nhà tới cơ quan khoảng 30 km/ngày, thỉnh thoảng về quê hoặc đi chơi có chở ba mẹ phía sau cũng khá là thoải mái. Một vài người cũng nói động cơ 1.5L của xe đi không được bốc, nhưng đối với phụ nữ như mình thì lại thấy an toàn vì cảm giác đạp ga lên từ từ sẽ an tâm hơn, chứ không cần xe vọt nhanh quá. Xe thì có 3 chế độ lái, lên đường cao tốc mình chọn chế độ Thể thao để vô lăng nặng và đầm chắc, khi cua cảm giác thật và bám đường hơn, còn trong phố sẽ chọn chế độ Eco để tay lái nhẹ, dễ đánh lái và xe cũng tiết kiệm nhiên liệu nữa", chị Thanh chia sẻ.

Có những ưu điểm nhưng với chị Thanh, nếu xe khắc phục thêm một số tính năng sẽ giúp chị hài lòng hơn nữa khi xe làm mát chưa được nhanh, những hôm trời nắng gắt thì phải đợi khá lâu thì xe mới mát.

"Tuy vậy, trong quá trình sử dụng thì mình có đến bảo dưỡng hãng một lần và nhận được sự chăm sóc rất tốt, khi mới mua thì cũng được tặng gói bảo hiểm thân vỏ và 5 lần bảo dưỡng đầu tiên miễn phí. Nói chung, cá nhân mình đánh giá thái độ chăm sóc rất nhiệt tình, mình khá hài lòng", chị nói.

Chiếc xe giờ là người bạn đồng hành không thể thiếu của chị Thanh trong mỗi hành trình.

Bên cạnh các khách hàng là nam giới, số lượng nữ giới quan tâm và sở hữu ô tô ngày này cũng không hề nhỏ. Đặc biệt, các dòng xe đô thị với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong nội đô và có mức giá khởi điểm dễ chịu như New MG ZS, đang là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều chị em. Và ở trong phân khúc cạnh tranh đầy khốc liệt như SUV đô thị cỡ nhỏ, việc tung ra các chương trình khuyến mãi cùng chế độ hậu mãi hàng đầu, cũng là cách để MG Việt Nam chiều lòng khách hàng trước những sức ép rất lớn từ các thương hiệu đối thủ khác.

Chưa dừng lại ở đó, chất lượng và độ bền của xe còn được bảo chứng nhờ nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan - quốc gia được nhiều chuyên gia đánh giá là có trình độ lắp ráp cao trong khu vực. Kết hợp với gói bảo hành 5 năm không giới hạn km cùng chương trình 5 năm cứu hộ MG Care 24/7 miễn phí, New MG ZS hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng trong phân khúc xe đô thị gầm cao cỡ nhỏ, đặc biệt là các khách hàng nữ giới.

Trường Thịnh