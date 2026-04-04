Honda siết ưu đãi Civic, CR-V, mức giảm cả trăm triệu không còn

Sang tháng 4, Honda Việt Nam đã điều chỉnh chương trình khuyến mại dành cho các mẫu xe ô tô. Theo đó, mẫu Civic e:HEV RS không còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 100 triệu đồng).

Trong khi đó, Honda CR-V cũng bị cắt giảm ưu đãi. Hãng chỉ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản L, còn bản G được bán đúng giá niêm yết 1,039 tỷ đồng.

Honda Civic e:HEV RS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, hãng chỉ áp dụng ưu đãi cho CR-V bản L được sản xuất trước tháng 3, tức là xe thuộc bản cũ, với số lượng không còn nhiều. Từ giữa tháng 3, hai phiên bản thuần xăng của CR-V được nâng cấp; trong đó, biến thể L được bổ sung phanh tự động khẩn cấp sau va chạm và cảm biến đỗ xe phía trước.

Những mẫu xe còn lại như Honda City và BR-V (tất cả các phiên bản) vẫn được giữ nguyên mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ giống như tháng trước. Trong khi đó, mẫu HR-V được bổ sung thêm bản G tiêu chuẩn vào danh sách khuyến mại, bên cạnh bản L.

Honda HR-V có giá khởi điểm thực tế hạ còn 664 triệu đồng trong tháng 4, vẫn cao hơn mặt bằng chung phân khúc SUV đô thị cỡ B (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Là sản phẩm chủ lực của Honda Việt Nam, không mấy ngạc nhiên khi City được duy trì ưu đãi trong tháng 4, đặc biệt khi đối thủ trực tiếp là Toyota Vios cũng có chương trình khuyến mại tương tự. Với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá bán thực tế của City giảm xuống còn 474-541 triệu đồng.

Tuy nhiên, Toyota Vios đang có lợi thế cạnh tranh về giá bán hơn, sau khi được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 23-27 triệu, đưa giá bán thực tế của Vios xuống còn 435-518 triệu đồng.

Honda City tiêu thụ tổng cộng 1.283 xe sau 2 tháng đầu năm, chỉ xếp sau Toyota Vios (1.733 chiếc) trong phân khúc sedan hạng B (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong chương trình khuyến mại tháng 4 của Honda Việt Nam không có mẫu CR-V e:HEV, chủ yếu do đây là sản phẩm mới được chuyển sang lắp ráp trong nước, và nguồn cung chưa quá dư dả, theo chia sẻ từ phía đại lý.