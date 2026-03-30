Chi tiết VW Teramont Pro 2026 bản tiêu chuẩn, giá 2,799 tỷ đồng

Trong sự kiện dành cho đại lý cuối tuần qua, Volkswagen Việt Nam đã ra mắt Teramont Pro - phiên bản nâng cấp của Teramont. Xe có 2 phiên bản, bao gồm Pro và Pro Max, giá chính thức lần lượt 2,799 tỷ đồng và 2,888 tỷ đồng, nhập khẩu Trung Quốc. Không giống như phiên bản cũ, Teramont Pro do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển và sản xuất.

Như vậy, dải sản phẩm của Volkswagen Việt Nam hiện có Teramont Pro, Teramont President, Teramont X và Viloran đều nhập khẩu từ Trung Quốc.

Do chỉ chênh lệch 89 triệu đồng, nên hai phiên bản Pro và Pro Max không có khác biệt nào quá lớn. Sự khác nhau chỉ nằm ở kích thước mâm lốp và cách phối màu một số chi tiết ngoại thất. Cụ thể, phiên bản Pro Max dùng mâm 21 inch, lốp 265/45, còn bản Pro dùng mâm 20 inch, lốp 255/50.

Trên bản tiêu chuẩn, các chi tiết như ốp gương chiếu hậu, viền hốc bánh xe, cánh lướt gió sau và trần xe sơn đồng màu thân xe. Trong khi đó viền cửa sổ mạ chrome và thanh giá nóc màu bạc. Còn với phiên bản Pro Max, tất cả chi tiết này đều sơn màu đen bóng.

Các trang bị, tiện nghi còn lại trên Teramont Pro giống hệt phiên bản Pro Max. Xe sử dụng động cơ EA888 2.0T thế hệ thứ 5 của Volkswagen, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 8,94 lít/100km, thấp hơn mức 9,54 lít/100km của phiên bản Pro Max. Teramont Pro cho phép tùy chọn 6 chế độ lái: Sport, Off-road, Snow, Eco, Comfort và Custom.

Xe mang thiết kế mới cao cấp hơn với dáng hình hộp. Lưới tản nhiệt kín kết hợp dải đèn LED phát sáng, đi cùng đèn pha mới, mang thiết kế hai tầng tương tự Teramont X và Teramont President đang bán tại Việt Nam. Cản trước hầm hố với rất nhiều khe hút gió.

Những điểm nổi bật khác bao gồm tay nắm cửa chìm, cánh lướt gió phía sau và dải đèn hậu nối liền hai bên, sử dụng đồ họa dạng pixel. Kích thước của Teramont Pro tăng đáng kể so với bản cũ, với chiều dài 5.158 mm, chiều rộng 1.991 mm, chiều cao 1.788 mm và chiều dài cơ sở 2.980mm.

Nội thất Volkswagen Teramont Pro đã nịnh mắt hơn. Trung tâm bảng táp lô là màn hình cảm ứng 15,3inch độ phân giải 2K, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh 14 loa Harman Kardon. Một số trang bị đáng chú ý khác như sạc không dây 40W, đèn nội thất 30 màu và điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Màn hình điện tử sau vô lăng dạng LCD Digital Cockpit Pro kích thước 10,3inch. Cần số truyền thống đã được loại bỏ, thay thế bằng cần số dạng cần gạt sau vô lăng giống Mercedes-Benz. Bảng điều khiển trung tâm có một núm xoay để điều chỉnh tác vụ màn hình, âm lượng và chế độ lái.

Không giống như những mẫu SUV cỡ E khác, Volkswagen Teramont Pro tập trung nhiều vào trải nghiệm người ngồi hàng ghế trước. Ghế lái và ghế phụ đều có chỉnh điện 16 hướng, sưởi ấm, làm mát, mát-xa 8 chế độ và nhớ 3 vị trí.

Ghế lái có thêm tính năng tự động lùi ghế khi mở cửa xe. Trong khi đó, ghế phụ được tích hợp tấm đỡ bắp chân. Hãng xe Đức gọi đây là "Queen Seat".

Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40, trượt dọc, điều chỉnh độ ngả lưng ghế và tích hợp khả năng sưởi ấm.

Bản tiêu chuẩn vẫn đầy đủ các công nghệ an toàn 9 túi khí và gói ADAS mang tên IQ.Drive, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo người lái mất tập trung, camera toàn cảnh...

Volkswagen Teramont Pro thuộc phân khúc SUV cỡ E phổ thông, cạnh tranh Hyundai Palisade giá từ 1,469 tỷ đồng và Toyota Land Cruiser Prado giá 3,46 tỷ đồng. Trong phân khúc còn có sự hiện diện của mẫu xe thuần điện VinFast VF 9 giá từ 1,499 tỷ đồng.