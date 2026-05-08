Honda SH150i Vetro Blue vỏ trong suốt giá 235 triệu đồng tại Việt Nam

Lô xe Honda SH150i Vetro Blue đầu tiên vừa về Việt Nam thông qua một đại lý nhập khẩu tư nhân tại TPHCM. Xe được bán với giá 235 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy. Giá SH150i Vetro Blue cao hơn 131-140 triệu đồng so với mẫu SH160i đang bán chính hãng, tương đương giá của một số mẫu ô tô điện mini tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của phiên bản này là lớp vỏ nhựa bán trong suốt màu xanh dương. "Vetro" trong tiếng Italy có nghĩa là thủy tinh.

Thay vì sử dụng các hạt nhựa đục truyền thống, hãng dùng loại polyme kỹ thuật cao có độ trong suốt 80%. Trong quá trình nung chảy và đúc nhựa, các hạt thủy tinh siêu mịn được trộn trực tiếp vào hỗn hợp.

Các hạt thủy tinh này hoạt động như những lăng kính siêu nhỏ, có khả năng phản xạ và khúc xạ ánh sáng đa chiều. Khi chiếu vào, ánh sáng sẽ xuyên qua lớp nhựa màu xanh dương, gặp các hạt thủy tinh bên trong và tạo ra hiệu ứng lấp lánh như mặt nước sâu.

Phương pháp này đòi hỏi việc kiểm soát nhiệt độ kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các hạt thủy tinh được phân bổ đều, không bị lắng đọng và không làm yếu đi cấu trúc của nhựa resin. Xe cũng không có lớp sơn bề mặt như thông thường. Phiên bản SH150i Vetro Blue được phát triển tại trung tâm R&D Honda ở Atessa, Italy.

Lớp vỏ bán trong suốt để lộ khung sườn, hệ thống dây điện và các chi tiết kỹ thuật từ bên ngoài. Trước SH150i Vetro Blue, đại lý nhập khẩu này cũng đưa về phiên bản SH125i và SH150i Vetro với lớp vỏ nhựa trong suốt màu xanh lá, với giá bán 140-180 triệu đồng.

Thiết kế và thông số kỹ thuật của SH150i Vetro Blue gần như giống hệt SH160i chính hãng.

Xe sở hữu chiều dài 2.085mm, chiều rộng 740mm, chiều cao 1.129mm, chiều dài cơ sở 1.353mm, chiều cao yên 799mm, và trọng lượng 134,1kg. Xe được trang bị phanh đĩa trước và sau đều tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS, kết hợp với công nghệ kiểm soát lực kéo HSTC.

Phiên bản Vetro Blue còn đánh dấu sự trở lại của bộ vành 5 chấu huyền thoại, từng làm nên dấu ấn của Honda SH150i 2012, đi cùng lốp City Grip của Michelin.

Mặt đồng hồ TFT 4,2inch có hai giao diện và hai chế độ nền (ngày và đêm), hiển thị đa dạng thông tin về tốc độ, vòng tua, thời gian, ODO, lượng xăng còn lại. Người dùng có thể điều chỉnh màn hình thông qua cụm phím bên tay trái, và kết nối màn hình với điện thoại thông qua Bluetooth.

Xe được trang bị chìa khóa thông minh. Động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 156,6cc, cho công suất 12,4kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,9Nm tại 6.500 vòng/phút, đạt chuẩn khí thải Euro5+.

Trào lưu chơi SH nhập Italy từng rất thịnh tại Việt Nam. Mẫu xe này ra đời lần đầu vào năm 2001 với hai phiên bản động cơ 125cc và 150cc. Thiết kế thanh lịch, khung sườn cao, mâm 16inch và hệ thống phanh đĩa trước sau khiến SH nhanh chóng trở thành mẫu xe tay ga cao cấp "chuẩn châu Âu".

Sau đó, các mẫu SH du nhập vào Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân và được người dùng săn lùng, đặc biệt là phiên bản 2007-2011, giá bán dao động 7.000-8.500USD, mức được xem là rất cao ở thời điểm đó.

Đến 2012, Honda bắt đầu lắp ráp SH tại Việt Nam với giá thành rẻ hơn đáng kể khiến trào lưu chơi SH nhập Italy hạ nhiệt. Hiện tại, một số đại lý phía Nam vẫn đưa các mẫu xe SH nhập Italy về Việt Nam để phục vụ một nhóm khách nhỏ có tài chính tốt, thích sưu tầm hoặc chơi các mẫu xe máy độc lạ.