Honda CB350C: Mô tô dáng cổ điển nhập từ Ấn Độ, giá 185 triệu đồng

Một đại lý nhập khẩu tư nhân tại TPHCM vừa đưa về mẫu mô tô Honda CB350C với hai phiên bản Pro và Special Edition, có giá bán 185-188 triệu đồng. Mức giá này cao hơn 55-58 triệu đồng so với CB350 H'ness đang bán chính hãng tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ.

Trong dải sản phẩm CB350 của hãng xe Nhật, phiên bản CB350C hướng đến phong cách thuần cổ điển. Điều này thể hiện ở phần ốp phuộc trước to, đồng màu thân xe, chắn bùn lớn, yên xe tách rời, bình xăng hình giọt nước và ống xả nằm ngang.

Tất cả gợi nhớ đến những chiếc mô tô phục vụ trong quân đội thế kỷ 20. Chữ "C" trong tên gọi là chữ viết tắt của Classic (Cổ điển).

Trong khi đó, CB350 H'ness đang bán chính hãng ở Việt Nam mang phong cách lai giữa cổ điển và hiện đại, thể hiện qua yên xe liền, ống xả vuốt cao, chắn bùn ngắn và bình xăng góc cạnh hơn. Về trọng lượng, CB350C nặng hơn 6kg so với CB350 H'ness.

Ở Ấn Độ, hãng xe Nhật còn phân phối phiên bản CB350RS mang kiểu dáng Scrambler hướng đến nhóm khách trẻ.

Ngoài kiểu dáng, CB350C tương đồng với CB350 H'ness về kỹ thuật vì được phát triển trên cùng một nền tảng. Động cơ là loại xy-lanh đơn, dung tích 348cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, cho công suất 20,7 mã lực và mô-men xoắn 29,5Nm. Bình xăng dung tích 15,2 lít.

Tính năng RoadSync cho phép xe kết nối với điện thoại thông minh để hỗ trợ điều hướng, thông báo cuộc gọi, tin nhắn trong quá trình di chuyển (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Mẫu xe này được trang bị tính năng kiểm soát lực kéo HSTC, chống bó cứng phanh ABS hai kênh, đèn báo phanh khẩn cấp, chân chống nghiêng tích hợp ngắt động cơ và bộ ly hợp chống trượt.

Cùng mức giá kể trên, người dùng còn có thể cân nhắc đến Kawasaki Eliminator (182,8 triệu đồng), Honda CL500 (181 triệu đồng) hay Honda Rebel 500 (181,3 triệu đồng). Dù không tương đồng về kiểu dáng, tất cả đều thuộc nhóm mô tô phong cách cổ điển.