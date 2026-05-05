Thêm mô tô giá rẻ vào Việt Nam: Gốc Ấn Độ, giá 73 triệu đồng

TVS Ronin phiên bản Nimbus (bên trái) và phiên bản TD (bên phải) có cùng giá bán 73 triệu đồng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Sáng 5/5, TVS Việt Nam ra mắt mẫu mô tô Ronin với 2 phiên bản TD và Nimbus, giá bán chung 73 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh ở phân khúc mô tô cỡ nhỏ phong cách cổ điển, nơi đã có sự hiện diện của Yamaha XS155R (78 triệu đồng) và Kawasaki W175 (78 triệu đồng).

TVS là thương hiệu xe máy lớn đến từ Ấn Độ, vào thị trường Việt Nam từ cuối năm 2023 với 4 mẫu xe số và xe tay ga, nhưng không nổi bật về doanh số. Ronin đánh dấu lần đầu hãng này thử sức với phân khúc mô tô phân khối lớn ở Việt Nam.

Xe cạnh tranh với Yamaha XS155R và Kawasaki W175 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Mẫu xe này sở hữu phong cách scambler với tay lái cao, lốp vân địa hình. Một số chi tiết cổ điển khác có thể kể đến đèn pha tròn, bình xăng giọt nước và yên xe bánh mì. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.040 x 805 x 1.170mm. Chiều dài cơ sở 1.357mm, chiều cao yên 795mm và khoảng sáng gầm 181mm.

Xe khá nặng với khối lượng 160kg, tức cao hơn 34kg so với Kawasaki W175. Phuộc trước up-side-down và giảm xóc đơn phía sau. Mâm xe kích thước 17inch.

Xe trang bị đồng hồ điện tử hình tròn đặt lệch tâm, cho phép kết nối với điện thoại thông minh, có khả năng thông báo điều hướng dẫn đường, cuộc gọi, tin nhắn... Người dùng cũng có thể quản lý tình trạng xe, tìm vị trí xe đỗ, lịch sử hành trình thông qua ứng dụng riêng trên điện thoại thông minh.

Đồng hồ tròn đặt lệch tâm (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Ngoài ra, Ronin còn có một số tính năng công nghệ như trợ lý giọng nói, thông báo số km có thể đi trước khi hết xăng, đèn báo chuyển số và đèn cảnh báo chân chống.

Công nghệ Glide Through Technology (GTT) cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Khi xe ở số 1, 2 và 3, người lái chỉ cần thả nhẹ tay côn hoặc thả hoàn toàn, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để xe di chuyển ở tốc độ chậm mà không cần tăng ga, tránh tình trạng chết máy và giảm bớt thao tác ga và côn liên tục khi gặp tắc đường.

Động cơ là loại xy-lanh đơn, SOHC, dung tích 225,9cc, cho công suất 20,1 mã lực tại 7.750 vòng phút và mô-men xoắn 19,93Nm tại 3.750 vòng/phút. Hộp số 5 cấp. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trang bị trên cả hai bánh, cùng hai chế độ phanh ở điều kiện đường đô thị (Urban) và đường trơn trượt (Rain).

TVS là thương hiệu đến từ Ấn Độ (Ảnh: Phùng Thế Anh).

So với Yamaha XS155R và Kawasaki W175, TVS Ronin có lợi thế về giá bán, sức mạnh động cơ và công nghệ, nhưng lại thua thiệt về yếu tố thương hiệu và hệ thống phân phối.

Trên website của đơn vị phân phối, các dòng xe của hãng này đang được bán tại 31 đại lý trên toàn quốc, nằm rải rác từ Khánh Hòa tới Cà Mau. Tuy nhiên, đây đều là những đại lý kinh doanh hỗn hợp các mẫu xe máy đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, không phải đại lý chuyên kinh doanh hay đại lý 3S của riêng thương hiệu Ấn Độ.