10 ô tô bán chạy tháng 4: xe điện giảm hiện diện, Veloz Cross tạo bất ngờ

Sau tháng 3 bùng nổ doanh số, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn chững lại trong tháng 4, với sức tiêu thụ sụt giảm nhẹ. Điều này phần nào thể hiện qua danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 4, khi chỉ có 5 sản phẩm ghi nhận doanh số vượt mốc 2.000 chiếc, thay vì 6 cái tên như ở tháng trước.

Nửa đầu danh sách vẫn giữ nguyên thứ tự xếp hạng và đều là các sản phẩm thuần điện đến từ thương hiệu VinFast. Trong đó, Limo Green duy trì vị thế dẫn đầu.

Tuy nhiên, xe điện lại giảm hiện diện so với tháng 3, khi VF 7 và Minio Green đồng loạt biến mất khỏi bảng xếp hạng. Cùng rời danh sách với hai cái tên này Mitsubishi Destinator, với nguyên nhân chủ yếu đến từ vấn đề nguồn cung.

Ba sản phẩm quay trở lại danh sách gồm: Mazda CX-5, Mitsubishi Xforce và Toyota Veloz Cross.

Trong đó, Toyota Veloz Cross bất ngờ ghi nhận doanh số cao nhất từ trước tới nay (1.503 xe), không chỉ vượt mặt đối thủ trực tiếp là Mitsubishi Xpander, mà còn trở thành mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất trong tháng 4.

Ngoài ra, Mazda CX-5 một lần nữa trở lại vị trí số 1 của phân khúc SUV hạng C.

Như vậy, xe Mỹ và xe Hàn tiếp tục “vắng bóng” trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 4. Xe Nhật và xe Việt chia đều các vị trí và không có một mẫu xe gầm thấp nào xuất hiện.