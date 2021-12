Hệ thống hỗ trợ lái Autopilot đã giúp một người chồng đỡ đẻ như thế nào?

Dân trí Câu chuyện một người đàn ông ở Mỹ đã đỡ đẻ cho vợ thành công ngay trên chiếc xe Tesla của gia đình nhờ sự hỗ trợ "lặng thầm" từ hệ thống Autopilot.

Mẫu Tesla Model 3.

Khá nhiều ý kiến hoài nghi độ an toàn của hệ thống hỗ trợ lái Autopilot trên xe Tesla, do tài xế có thể quá tin tưởng vào nó mà xao nhãng, thậm chí hoàn toàn buông lỏng việc lái xe để chơi trò chơi, chợp mắt, hoặc làm một số việc riêng khác. Tuy nhiên, có vẻ như là nếu được sử dụng đúng cách, thì Autopilot có thể hỗ trợ tài xế quan sát làn đường và tình hình giao thông xung quanh nó, từ đó cải thiện an toàn và giúp việc lái xe bớt căng thẳng.

Minh chứng là câu chuyện vừa được đăng trên tờ The Seattle Times của Mỹ. Theo đó, một phụ nữ tại bang Pennsylvania đã sinh con ngay trên ghế phụ phía trước của chiếc Tesla Model 3 trong khi chồng lái xe, với sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống Autopilot.

Cụ thể, Yiran Sherry bị vỡ nước vào một buổi sáng tháng 9, nhưng cô thuyết phục chồng mình là Keating Sherry đưa cậu con trai 3 tuổi Rafa đến trường rồi mới tới bệnh viện. Tuy nhiên, mọi thứ (bao gồm cả các cơn co thắt) tiến triển nhanh chóng, nên cặp vợ chồng trẻ và con trai của họ đã thay đổi lịch trình, cùng nhau đến bệnh viện.

Quãng đường 11,3 km trở nên "dài vô tận" vào giờ cao điểm, và bé gái trong bụng Yiran đã không đợi được cha mẹ đến bệnh viện.

Yiran tập trung vào việc kiểm soát cơn đau của mình, nghĩ xem cô có nên bắt đầu rặn không. Trong khi đó, Keating đã kích hoạt tính năng Autopilot, tay trái vẫn đặt trên vô lăng, còn tay phải đưa cho Yiran siết chặt để rặn đẻ.

Khi chiếc Tesla tới bệnh viện, gia đình 3 người đã trở thành gia đình 4 người, Yiran đã sinh bé gái trên đường. Bác sĩ và y tá đã tới tận xe để cắt dây rốn cho bé gái ngay ở ghế trước, rồi mới đưa cả hai mẹ con vào trong. Keating đã kịp làm vệ sinh xe trước khi đưa gia đình về nhà an toàn vào ngày hôm sau.

Bé gái mới sinh có tên là Maeve, được cho là em bé đầu tiên ra đời trong một chiếc Tesla chạy trên đường. Ban đầu, gia đình họ định đặt tên đệm Tess cho cô con gái, như một lời cảm ơn chiếc xe, nhưng sau đó đã quyết định chọn tên Lily để tỏ lòng biết ơn mẹ của Yiran.

Yiran và Keating đang cân nhắc mua luôn chiếc Model 3 khi kết thúc hợp đồng thuê xe hiện tại.

Phạm Trung Đức

Theo Autoblog