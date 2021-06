Hàng loạt xe mới ra mắt trong tuần qua, khách Việt trông ngóng

Dân trí Ford ra mắt mẫu xe bán tải Maverick nhỏ hơn Ranger, Kia Sportage thế hệ mới lộ diện, Toyota trình làng Land Cruiser thế hệ mới... đây đều là những mẫu xe được trông đợi sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.

Ford ra mắt tân binh Maverick nhỏ hơn Ranger

Ford tin rằng Maverick sẽ "quyến rũ" được cả những khách hàng trước nay chưa từng nghĩ tới chuyện mua xe bán tải.

Maverick là mẫu xe bán tải nhỏ nhất của Ford, dài chỉ 5.072 mm và cao 1.745 mm, sử dụng kết cấu khung liền (unibody), ngắn hơn 282 mm và thấp hơn 53 mm so với Ranger.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe bán tải cỡ nhỏ hoàn toàn mới này có giá 19.995 USD, tương đương chỉ từ khoảng 460 triệu đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn của Maverick được trang bị hệ thống hybrid 2.5L, kết hợp động cơ Atkinson công suất 162 mã lực và mô-men xoắn 155lb-ftt với mộtmô-tơơ điện công suất 126 mã lực và mô-men xoắn 173lb-ft.. Kết hợp lại, hệ thống hybrid có công suất 191 mã lực truyền tới bánh trước thông qua hộp số CVT.

Ngoài động cơ hybrid, mẫu xe bán tải cỡ nhỏ này có cả bản chỉ chạy bằng xăng, với trang bị động cơ Ecoboost 2.0L, cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 277lb-ft,, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản động cơ này cũng kết hợp với hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn và dẫn động 4 bánh AWD tùy chọn.

Tân binh Ford Maverick sẽ có mặt trên thị trường Mỹ từ mùa thu năm nay, với 3 phiên bản, gồm XL, XLT, vàLariat.. Ngoài ra còn có một phiên bản đặc biệt First Edition, cùng với gói tùy chọn FX-4Off-Roadd Package chỉ dành cho bản dẫn động 4 bánh AWD.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch ra mắt mẫu xe này ở các thị trường khác, nhưng có lẽ đó chỉ là chuyện sớm muộn.

Kia Sportage thế hệ mới lộ diện

So với phiên bản hiện tại, Kia Sportage mới có sự lột xác toàn diện.

Kiểu dáng tròn trịa của Sportage thế hệ cũ đã được thay bằng thiết kế mới, với những đường nét dứt khoát, thân xe trông cá tính, thể thao hơn hẳn.

Ở phía trước, lưới tản nhiệt hình mũi hổ trước đây đã được thay thế bằng một thiết kế trải rộng, với mắt lưới to, hai bên là đèn định vị LED hình boomerang (hoặc móc câu), tạo ranh giới với cụm đèn pha có tạo hình như quả trám.

Nội thất cũng có nhiều thay đổi, với cụm điều khiển trung tâm hoàn toàn mới; trên đó có núm xoay thay cho cần số truyền thống và núm chọn chế độ lái. Cụm đồng hồ kỹ thuật số nằm nối liền màn hình rộng của hệ thống thông tin - giải trí, tạo cảm giác như một khối đơn nhất, hướng về phía người lái.

Hiện chưa có thông tin về động cơ.

Land Cruiser thay đổi toàn diện ở thế hệ mới

Toyota Land Cruiser 2022 sử dụng khung gầm mới, và không còn bản động cơ V8.

Toyota Land Cruiser thế hệ mới vẫn có kết cấu khung rời nhưng dùng cơ sở gầm bệ GA-F hoàn toàn mới được phát triển từ cơ sở gầm bệ TNGA. Khung xe nhẹ hơn, nhưng lại cứng hơn và trọng tâm xe được hạ thấp hơn. Tổng trọng lượng xe giảm 200 kg.

Dù thay đổi về khung gầm và thiết kế, nhưng kích thước dài, rộng, cùng với góc thoát trước và góc thoát sau của xe vẫn như trước.

Không còn bản động cơ V8, Land Cruiser thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ V6 tăng áp kép. Bản V6 3.5L cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm (479lb-ft).. Trong khi đó, bản V6 3.3L chạy bằng diesel, cho công suất khiêm tốn 304 mã lực nhưng mô-men xoắn cực đại lên tới 700 Nm (516lb-ft).. Cả hai kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.

Nội ngoại thất được thiết kế đơn giản, vì đây là mẫu xe hướng đến mục đích chạy off-road.

Về trang bị an toàn, Land Cruiser thế hệ mới 300 series có gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm tính năng cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang, nhận biết người đi bộ sang đường và xe quay đầu, phanh khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và đèn pha tự động.

Ngoài ba mẫu xe mới ra mắt đáng chú ý nhất nói trên, trong tuần qua, thế giới còn chào đón một phiên bản mới của siêu xe Chiron, mang tên Super Sport, với giá bán gần 4 triệu USD. Mẫu xe này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng thượng lưu muốn có một chiếc xe vừa có các thông số vận hành ấn tượng như Chiron Super Sport 300+, nhưng không mất đi những tính năng xa xỉ của một chiếc Chiron "bình thường".

Trong khi đó, phân khúc xe bán tải còn có một tin tức đáng chú ý nữa là Ford Ranger thế hệ mới 2023 sẽ có thêm bản cabin đơn (trước đây chỉ có ở bản tay lái nghịch).

Với thị trường trong nước, thông tin xe mới đáng chú ý nhất trong tuần qua là việc mẫu Suzuki Jimny sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong năm nay.

Thị trường ô tô trong nước tổng kết doanh số tháng 5

Trong tuần qua, thị trường ô tô Việt Nam đã "chốt sổ" tháng 5. Theo đó, sau hai tháng tăng mạnh, tổng doanh số của toàn thị trường trong tháng 5 giảm 15% so với tháng 4, nhưng vẫn tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân phần lớn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng.

Ngôi vương ở từng phân khúc không có sự thay đổi; VinFast Fadil tiếp tục đứng đầu phân khúc xe hạng A, đồng thời cũng là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường; Kia Seltos vẫn dẫn đầu phân khúc xe gầm cao đô thị; Ford Ranger vững vàng ở vị trí số 1 phân khúc bán tải; Mitsubishi tiếp tục áp đảo các đối thủ, chiếm khoảng một nửa doanh số ở phân khúc xe đa dụng (MPV).

Nhiều mẫu xe trong nước giảm giá

Trong tuần qua, đáng chú ý nhất là thông tin mẫu MG HS được ưu đãi tổng cộng 180 triệu đồng sau hai lần điều chỉnh giá niêm yết, cộng thêm các khuyến mại khác. Hiện mẫu xe này có giá bán 719-869 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu crossover cỡ C như Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander…

Trong khi đó, ở phân khúc sedan cỡ C có cuộc chạy đua giảm giá , với các mẫu Hyundai Elantra, Kia Cerato, Toyota Corolla Altis đang được đại lý giảm giá 20-40 triệu đồng, trong khi Mazda3, Honda Civic được đại lý giảm tới 60 triệu đồng...

Nhật Minh