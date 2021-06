Elantra, Kia Cerato, Mazda3 chạy đua giảm giá giành khách mua sedan cỡ C

Dân trí Các mẫu sedan cỡ C như Elantra, Cerato, Corolla Altis đang được đại lý giảm giá 20-40 triệu đồng, trong khi Mazda3, Honda Civic giảm sâu hơn tới 60 triệu đồng để hút khách trong giai đoạn này.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tới sức tiêu thụ của ngành ô tô Việt Nam. Trước tình hình vậy, nhiều hãng xe và hệ thống phân phối liên tục ra các chương trình ưu đãi. Trong đó, dòng xe sedan cỡ C chạy đua giảm giá giữa các thương hiệu để giành khách.

Honda Civic được các đại lý giảm giá sâu.

Mạnh tay phải kể đến Honda Civic giảm khoảng 40-60 triệu đồng tùy từng phiên bản. Khách hàng mua xe trong giai đoạn này còn được tặng thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 40 triệu đồng. Chính sách có thể thay đổi tùy từng đại lý.

Honda Civic được nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm 1.8E, 1.8G và 1.5 RS, mức giá lần lượt 729 triệu, 789 triệu và 929 triệu đồng. Giá bán cao vọt so với các xe cùng phân khúc khiến mẫu sedan cỡ C của Honda bán chậm so với đối thủ.

Cũng thuộc nhóm có doanh số không cao, Hyundai Elantra đang được các đại lý giảm giá khoảng 20 - 40 triệu đồng. Mức giảm cao nhất áp dụng đối với mẫu Sport 1.6 Turbo, giá mua xe thực tế còn khoảng 730 triệu đồng. Ba phiên bản còn lại giảm 20 triệu đồng, so với giá niêm yết của bản 1.6 MT, 1.6 AT và 2.0 AT lần lượt là 580 triệu, 655 triệu và 699 triệu đồng.

So với các mẫu xe khác của Hyundai tại Việt Nam, Elantra có doanh số không cao.

Mức giảm đối với Corolla Altis cũng tương tự như đối thủ Hyundai Elantra. Trong đó, Altis 1.8E được đại lý chào bán với mức giá dưới 700 triệu đồng, còn Altis 1.8G còn chưa đến 750 triệu đồng. Giá công bố của hai mẫu xe này lần lượt là từ 733 triệu và 763 triệu đồng.

Có dải sản phẩm rộng nhất phân khúc, đại lý của Thaco tung ra nhiều mức ưu đãi khác nhau tùy từng model Mazda3. Đối với dòng sedan, bản máy 1.5 gồm cả Premium, Luxury, Deluxe giảm 30 - 40 triệu, trong khi các bản 2.0 giảm 40 - 60 triệu. Còn Mazda3 hatchback (hãng gọi là Sport), máy 1.5 giảm 5 - 20 triệu, còn máy 2.0 cũng giảm khoảng 40 - 60 triệu đồng.

Ngay cả Cerato, mẫu xe rẻ nhất và có doanh số tốt nhất phân khúc, cũng không nằm ngoài cuộc đua này. Bản 1.6 MT được một số đại lý điều chỉnh còn 515 triệu, bản Deluxe còn 555 triệu đồng, Cerato Luxury là 600 triệu và bản cao nhất Premium còn 645 triệu đồng. Với giá này, Cerato còn cạnh tranh thẳng với các mẫu sedan cỡ B như City, Vios…

Gia An