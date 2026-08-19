Porsche Macan dùng 12 năm vẫn được rao giá gần 1 tỷ đồng

Thiết kế khỏe khoắn cùng khả năng vận hành mang phong cách thể thao là những yếu tố tạo nên sức hút của Porsche đối với khách hàng Việt.

Trong khi các sản phẩm đời mới có giá lên tới hàng tỷ đồng, xe Porsche đã qua sử dụng được xem là lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn trải nghiệm xe sang nhưng có ngân sách hạn chế hơn.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp xe Porsche có khả năng giữ giá tương đối tốt trên thị trường xe cũ, đặc biệt với những mẫu xe có tính phổ biến như Macan.

Chiếc Porsche Macan trong bài viết được đăng ký lần đầu năm 2014 và đang được một đại lý kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại TPHCM rao bán với giá 949 triệu đồng.

Sau 12 năm sử dụng, xe vẫn giữ màu sơn nguyên bản, nhưng một số khu vực xuất hiện vết xước và mất độ bóng (Ảnh: Trung Thanh).

Mức giá này tương đương giá niêm yết của một số mẫu SUV hạng C đang bán trên thị trường, chẳng hạn Hyundai Tucson có giá 769-989 triệu đồng. Trong khi đó, những mẫu xe sang cùng phân khúc với Macan như Audi Q5, BMW X3 hay Mercedes-Benz GLC đời 2014 hiện có giá sang nhượng phổ biến khoảng 500-600 triệu đồng.

Chiếc Macan trong bài viết thuộc phiên bản tiêu chuẩn, có giá khởi điểm 2,69 tỷ đồng vào năm 2014. Đây là mức giá của cấu hình cơ bản, chưa bao gồm các tùy chọn mà chủ xe có thể mua thêm.

Dù đã có tuổi đời 12 năm, thiết kế của Porsche Macan 2014 vẫn được đánh giá là chưa quá lỗi thời. Xe giữ những đường nét khỏe khoắn, sang trọng đặc trưng của thương hiệu Đức (Ảnh: Trung Thanh).

Theo người bán, chiếc Macan này được trang bị thêm một số tùy chọn như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Bose, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, cốp điện và cảm biến va chạm. Trong đó, hệ thống âm thanh Bose và cửa sổ trời toàn cảnh trên Porsche vào thời điểm năm 2014 có giá gần 100 triệu đồng cho mỗi tùy chọn.

Theo ước tính dựa trên giá xe, các tùy chọn và chi phí đăng ký, tổng số tiền chủ xe ban đầu bỏ ra có thể vào khoảng 3,3 tỷ đồng. Với giá rao bán hiện tại 949 triệu đồng, chiếc xe đã mất khoảng 2,35 tỷ đồng sau 12 năm sử dụng, tương đương mức giảm giá trung bình gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Nội thất xe vẫn duy trì khá nhiều chi tiết nguyên bản. Các chi tiết ốp kim loại và bọc da được giữ trong tình trạng tương đối tốt sau 12 năm sử dụng (Ảnh: Trung Thanh).

Về khả năng vận hành, chiếc Porsche Macan 2014 này được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho công suất tối đa 237 mã lực. Ở thời điểm ra mắt, Macan còn có hai phiên bản sử dụng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0L và 3.6L, với công suất lần lượt 340 mã lực và 400 mã lực.

Động cơ 2.0L tăng áp trên Macan 2014 vẫn có thể mang lại trải nghiệm vận hành khác biệt so với phần lớn xe phổ thông cùng thời. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài viết không được trang bị gói Sport Chrono, một trong những tùy chọn được nhiều người dùng Porsche quan tâm.

Bộ ghế da khá sạch sẽ sau 12 năm sử dụng nhưng đã xuất hiện nếp nhăn và một số dấu hiệu hao mòn (Ảnh: Trung Thanh).

Gói Sport Chrono bổ sung một số trang bị phục vụ việc vận hành thể thao, đáng chú ý là đồng hồ analog đặt giữa bảng táp-lô và núm xoay lựa chọn chế độ lái trên vô-lăng.

Trong đó, chế độ Sport Plus là điểm đáng chú ý, giúp xe thay đổi cách phản hồi của hệ truyền động, hộp số PDK chuyển số ở vòng tua cao hơn và duy trì trạng thái vận hành thể thao. Nhờ đó, khả năng tăng tốc và giảm tốc bằng động cơ được cải thiện, mang lại cảm giác lái phấn khích hơn.