Theo đó, tài xế của chiếc Toyota FJ Cruiser đã bị văng khỏi ghế lái cực kỳ đáng sợ khi đang cố thể hiện một màn trình diễn mạo hiểm trên bờ biển, nhưng thất bại.

Ham trình diễn ô tô trên bờ biển, tài xế văng ra khỏi xe (Video: YouTube/Mark Makhoul).

Sau tai nạn, có thể thấy tài xế đã tự đứng dậy và đi lại được, tức là ít nhất không bị nguy hiểm tính mạng.

Hình ảnh sau đó cho thấy xe ô tô đã bị cuốn xuống biển trước khi lực lượng cứu hộ và cứu hỏa có mặt. Cơ quan chức năng đã tạm giữ xe để điều tra.

Tình trạng chiếc Toyota FJ Cruiser sau vụ tai nạn đáng sợ (Ảnh: Instagram/Aymanmatnews).

Hy vọng sự việc lần này là bài học để đời cho tài xế. Ngay cả với một tay lái mạo hiểm chuyên nghiệp, việc trình diễn trên địa hình cát và nước không hề đơn giản; không đeo dây an toàn lại càng nguy hiểm.

Các hãng sản xuất ô tô và cơ quan chức năng luôn khuyến cáo người dùng mang dây an toàn ở tất cả các vị trí ghế ngồi được trang bị dây an toàn, giúp giảm nguy cơ chấn thương nặng trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Việc cài dây an toàn không chỉ tăng sự an toàn cho người đeo, mà còn giúp bảo vệ những người khác ngồi trong xe, bởi lẽ nếu xảy ra tai nạn, những người không mang dây an toàn có thể bị văng ra khỏi ghế ngồi và gây thương tích cho những người khác trong xe.

Người dùng ô tô cần xây dựng cho mình thói quen mang dây an toàn ngay khi lên xe để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân mình và những người khác đang ngồi trên xe.