Giá ô tô tại Việt Nam diễn biến thế nào so với giá vàng trong 11 năm qua?

Cách đây khoảng 10 năm, mức giảm hơn 100 triệu đồng chỉ là cá biệt ở một vài mẫu xe tiêu thụ chậm. Với những mẫu xe có doanh số ổn định, các đại lý luôn bán đúng giá đề xuất, thỉnh thoảng kích cầu mua sắm bằng khoản ưu đãi vài triệu đồng, hoặc tặng 50% lệ phí trước bạ.

Với những mẫu xe mới ra mắt thị trường, cầu lớn hơn cung, người dùng thậm chí chấp nhận tình trạng "bia kèm lạc", sẵn sàng trả thêm tiền để có xe sớm hoặc đúng màu yêu thích.

Hyundai Tucson sản xuất 2025 từng được đại lý áp dụng mức giảm hơn 100 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam diễn biến theo một hướng khác, lún sâu vào cuộc đua giảm giá. Những đợt giảm 100-200 triệu đồng trở thành "bình thường mới" ở nhóm xe phổ thông.

Ví dụ, Toyota Veloz Cross, một mẫu xe bán đều đặn gần 1.000 xe/tháng, cũng được áp dụng mức giảm xấp xỉ 100 triệu đồng. Hyundai Tucson giảm cao nhất 163 triệu đồng tại một số đại lý còn tồn kho xe sản xuất năm 2025. Đỉnh điểm là mẫu Forester sản xuất năm 2024 đang được Subaru áp dụng mức giảm 360 triệu đồng để dọn kho.

Ở nhóm xe sang, mức giảm còn sâu hơn nữa, mức ưu đãi tương đương 100-200% lệ phí trước bạ, tương đương vài trăm triệu đồng, trở nên rất phổ biến. Với những xe tồn kho từ năm 2022, 2023 và 2024, mức giảm có thể lên tới cả tỷ đồng.

Cụ thể, Mercedes-Benz S 450 4Matic sản xuất năm 2023 từng được giảm gần 1,3 tỷ đồng, tương đương 23-25% giá trị xe. Hay mẫu BMW iX3 sản xuất năm 2023 cũng giảm kỷ lục gần 1,1 tỷ đồng.

Người Việt ngày càng dễ mua ô tô

Mazda CX-5 là trường hợp thú vị để minh họa diễn biến giá ô tô tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua, bởi mẫu xe này có vòng đời dài, sức bán ổn định và ít thay đổi về phiên bản, thế hệ.

Vào thời điểm tháng 12/2015, một chiếc CX-5 bản tiêu chuẩn (bản 2WD) có giá đề xuất 1,039 tỷ đồng. Hiện tại, bản tiêu chuẩn của CX-5 là Deluxe, giá đề xuất 699 triệu đồng. Chênh lệch giá khởi điểm giữa hai thời điểm là 340 triệu đồng, giảm 32,7%.

Nhưng đây chưa phải mức chênh lệch thực tế, bởi đồng tiền vào năm 2015 và năm 2026 không có cùng sức mua.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tích lũy từ năm 2015 đến năm 2025 đã tăng khoảng 30,5%. Nói cách khác, 100 đồng của năm 2015 tương đương 130,5 đồng của năm 2025. Nếu quy đổi giá xe CX-5 phiên bản tiêu chuẩn hiện tại về mặt bằng giá năm 2015, mức 699 triệu đồng chỉ còn tương đương khoảng 535 triệu đồng, tức thấp hơn gần 50% sau khi loại bỏ yếu tố lạm phát.

Trong cùng giai đoạn, hầu như mọi thứ người Việt phải chi tiền đều có xu hướng tăng giá: thực phẩm, học phí, viện phí, tiền thuê nhà và giá đất. Ô tô lại đi ngược xu hướng đó.

Thước đo thứ hai là thu nhập bình quân đầu người. Năm 2015, người Việt có mức thu nhập trung bình 2.109 USD/năm, tương đương 45,7 triệu đồng (tỷ giá năm 2015). Một chiếc CX-5 bản tiêu chuẩn giá 1,039 tỷ đồng khi đó tương đương gần 23 năm thu nhập bình quân của người Việt.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 5.026 USD/năm, tương đương khoảng 127 triệu đồng (tỷ giá ngày 31/12/2025). Một chiếc CX-5 Deluxe chỉ còn tương đương 5,5 năm thu nhập của người Việt Nam.

Người Việt mua ô tô ngày càng dễ hơn (Ảnh: CTV).

Nếu đặt giá xe cạnh giá vàng, khoảng cách càng rộng. Cuối năm 2015, giá bán ra một lượng vàng SJC quanh mức 32,7 triệu đồng. Mazda CX-5 phiên bản tiêu chuẩn khi đó có giá 1,039 tỷ đồng, tương đương khoảng 31,7 lượng vàng. Hiện tại, giá vàng SJC bán ra ngày 24/8 là 150 triệu đồng/lượng, trong khi CX-5 bản Deluxe có giá 699 triệu đồng, tương đương 4,66 lượng vàng.

Như vậy, nếu một người dùng số tiền tương đương 31,7 lượng vàng để mua vàng vào cuối năm 2015 thay vì mua một chiếc CX-5, đến nay số vàng này có giá trị khoảng 4,76 tỷ đồng, đủ mua gần 7 chiếc CX-5 mới. Đây là cách trực quan để thấy giá vàng đã tăng nhanh như thế nào so với giá ô tô trong cùng khoảng thời gian.

Cần lưu ý rằng giá vàng không phải một thước đo kinh tế chính thức. Giá vàng SJC tăng mạnh trong hai năm gần đây chủ yếu do biến động của thị trường kim loại quý toàn cầu và đặc thù nguồn cung trong nước. Nhưng vàng là kênh tích trữ phổ biến của người Việt, nên phép quy đổi này phần nào phản ánh sự thay đổi tương quan giá trị giữa vàng và ô tô.

Giá ô tô ngày càng rẻ

Giá giảm mạnh không phải chuyện riêng của Mazda CX-5. Trong 11 năm qua, rất nhiều mẫu xe có giá bán giảm sâu dù đã trải qua nhiều thế hệ và phiên bản, với nhiều công nghệ hơn, thiết kế hiện đại hơn và kích thước lớn hơn.

Biểu đồ cho thấy các mẫu xe của Thaco Auto có mức giảm sâu nhất. Ngoài Mazda CX-5, mẫu Mazda2 cũng có giá bán khởi điểm giảm 211 triệu đồng trong 11 năm qua. Giá khởi điểm Mazda3 giảm từ 728 triệu đồng xuống còn 569 triệu đồng, trong khi giá khởi điểm của Kia K5/Optima giảm từ 908 triệu đồng xuống 769 triệu đồng.

Đáng chú ý, Toyota Vios và Honda City thường xuyên nằm trong danh sách xe bán chạy cũng bị cuốn theo vòng xoáy giảm giá.

Ở chiều ngược lại, các mẫu xe như Toyota Camry, Ford Ranger, Honda CR-V hay Toyota Fortuner có giá bán khởi điểm cao hơn so với thời điểm năm 2015.

Cần lưu ý rằng biểu đồ chỉ phản ánh mức giá sàn để sở hữu một dòng xe. Trải qua 11 năm, phiên bản tiêu chuẩn của các dòng xe không còn tương đồng nhau về trang bị và tệp khách hàng mục tiêu. Đơn cử, mẫu Toyota Camry không còn phiên bản động cơ xăng thuần túy, thay bằng phiên bản HEV Premium để dồn lực phục vụ tệp khách hàng cao cấp.

Theo giới chuyên môn, giá ô tô tại Việt Nam giảm đều trong hơn một thập kỷ qua chủ yếu nhờ các chính sách ưu đãi thuế và quá trình sản xuất ngày càng được tối ưu. Tuy nhiên, đà giảm chỉ thực sự tăng tốc trong vài năm gần đây, dưới sức ép từ yếu tố mới.

Thứ nhất là sự vươn lên của VinFast. Một thương hiệu nội địa chiếm thị phần lớn chỉ trong thời gian ngắn buộc các hãng còn lại phải liên tục điều chỉnh giá để giữ khách.

Thứ hai là làn sóng xe Trung Quốc giá rẻ. MG, Omoda & Jaecoo, Geely hay BYD lần lượt gia nhập với chiến lược định giá thấp hơn mặt bằng chung, kéo giá sàn của nhiều phân khúc đi xuống.

Tất cả cộng hưởng tạo nên cuộc cạnh tranh giá gay gắt nhất từ trước đến nay trên thị trường ô tô Việt Nam, và người hưởng lợi chính là khách hàng.