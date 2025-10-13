Ford Territory 2025: Khi thương hiệu biết lắng nghe người dùng

Tiếp nối di sản, hòa cùng nhịp sống cảng biển

Sự đổi mới của Ford Territory ở lần nâng cấp giữa vòng đời vừa qua như cộng hưởng với nhịp sống thương mại sôi động nơi đất cảng Hải Phòng, như một tuyên ngôn về việc không ngừng đổi mới để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn.

Ford Territory 2025 được ra mắt vào giữa tháng 8 (Ảnh: Ford Việt Nam).

Hành trình làm nổi bật những giá trị của Ford Territory phiên bản mới. Tại đây, những tay lái đã có dịp trải nghiệm mẫu C-SUV trong khuôn viên cảng Đình Vũ (Hải Phòng) - một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, logistics quốc tế.

Giữa không gian container, cần cẩu và những tuyến giao thương tấp nập, có thể nhận thấy, những bản sắc phiêu lưu đặc trưng của Ford vẫn hiện hữu trên Territory mới.

Ford Territory 2025 tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản, có giá khởi điểm từ 762 triệu và cao nhất lên tới 896 triệu đồng (Ảnh: Ford Việt Nam).

Khi thương hiệu biết lắng nghe người dùng

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, Ford Territory không có những đổi mới mang tính toàn diện. Thay vào đó, hãng xe Mỹ lựa chọn lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng, từ đó cải tiến và mang tới những giá trị sử dụng thiết thực và xứng đáng hơn.

Chiều dài của Ford Territory 2025 tăng 55mm, lên mức 4.685mm, chiều rộng và chiều cao giữ nguyên, lần lượt là 1.935mm và 1.706mm (Ảnh: Ford Việt Nam).

Ngoài diện mạo được làm mới với la-zăng kiểu mới, mặt ca-lăng góc cạnh cùng lưới tản nhiệt làm mỏng nhưng trải dài sang hai bên, cụm đèn chiếu sáng mới là một trong những nâng cấp tiêu biểu.

Ở phiên bản mới, cụm đèn trước của Territory được đặt lên vị trí cao hơn, không chỉ đem tới góc chiếu sáng hiệu quả hơn đời cũ, đồng thời còn sở hữu cường độ chiếu sáng tốt hơn.

Cụm đèn trước của Territory trang bị các bóng LED có cường độ chiếu sáng lớn (Ảnh: Ford Việt Nam).

Tiếp đến, nội thất của xe vẫn kế thừa thiết kế hiện đại với cụm màn hình kép 12,3 inch, giờ đây không còn hiện tượng trễ (lag) như phản ảnh của người dùng.

Không gian nội thất rộng rãi là ưu điểm cạnh tranh của Ford Territory 2025 so với các đối thủ cùng phân khúc, do sở hữu chiều rộng ngang các mẫu SUV hạng D (Ảnh: Ford Việt Nam).

Việc thao tác trên màn hình trung tâm của Ford Territory 2025 đã trở nên mượt mà và dễ chịu hơn khi kết nối điện thoại qua tính năng Apple CarPlay hay Android không dây.

Đây là nâng cấp thiết thực, bởi mẫu xe này tích hợp nhiều tính năng điều chỉnh xe lên màn hình như điều hòa, chế độ lái… nhằm theo đuổi tổng thể nội thất tối giản.

Ngoài ra ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, Ford Territory mới còn được bổ sung ứng dụng FordPass. Ứng dụng này cho phép người dùng dễ dàng tương tác với xe qua điện thoại thông minh, từ khóa - mở cửa từ xa cho đến kiểm tra nhiên liệu, đặt lịch bảo dưỡng…

Trên bản Titanium X cao cấp nhất của Ford Territory 2025, hệ thống giải trí của xe có 8 loa âm thanh vòm (Ảnh: Ford Việt Nam).

Tiếp đến, ghế ngồi của xe được nâng cấp với phần tựa đầu rộng rãi, đem lại những trải nghiệm di chuyển dễ chịu khi thực hiện hành trình dài. Ngoài ra, cổng sạc nhanh USB và Type C được bổ sung cho cả hàng ghế trước và sau, có công suất lớn phù hợp với điện thoại và laptop.

Trên phiên bản cao cấp, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh (Ảnh: Ford Việt Nam).

Hàng ghế thứ hai tiếp tục là điểm mạnh của Ford Territory 2025. Nhờ sàn để chân được làm phẳng, chiều dài cơ sở đạt 2.726mm và chiều rộng lên tới 1.935mm, không gian ngồi của hàng ghế này rộng rãi và thoải mái kể cả khi được sử dụng bởi 3 người lớn.

Hàng ghế thứ 2 của Ford Territory 2025 có đầy đủ 3 tựa đầu và độ ngả sâu (Ảnh: Ford Việt Nam).

Nâng cấp quan trọng nhất ở phiên bản mới của Ford Territory chính là khung gầm và hệ thống treo. Tổng thể hệ thống treo của Territory 2025 vẫn được tinh chỉnh theo hướng êm ái kiểu xe gia đình. Tuy nhiên, những dao động dập dềnh khi đi qua ổ gà hay mặt đường không bằng phẳng đã được hạn chế, không còn gây cảm giác khó chịu.

Với những pha đánh lái gấp ở tốc độ cao, xe đã bớt chao đảo, tuy vẫn còn lắc ngang nhưng độ ổn định thân xe đã được cải thiện (Ảnh: Ford Việt Nam).

Gương chiếu hậu kỹ thuật số - trang bị vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe sang - nay đã được trang bị cho Ford Territory 2025 (Ảnh: Ford Việt Nam).

Bên dưới nắp ca-pô của Ford Territory 2025 vẫn là khối động cơ EcoBoost, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248Nm.

Về trải nghiệm thực tế, phản hồi chân ga của xe khá nhanh nhạy nhưng vẫn sẽ có độ trễ ở dải tua thấp do sử dụng công nghệ tăng áp. Khi vòng tua được đẩy từ 3.000 vòng/phút trở lên, Territory 2025 có sức bật khá tốt, thậm chí vẫn còn dư lực để vượt xe ở tốc độ 120km/h.

Hệ thống tự động dừng - nổ máy, giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu (Ảnh: Ford Việt Nam).

Ngoài ra, Ford Territory 2025 còn sở hữu gói công nghệ an toàn Ford Co-Pilot 360 gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại như: phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát giữ làn trung tâm, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn đường và duy trì giữ làn đường.