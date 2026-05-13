Đối tác Trung Quốc giúp Audi làm được SUV điện lớn hơn Q7 nhưng rẻ hơn Q3

Trong 3 thương hiệu xe sang Đức, Audi có mặt tại Trung Quốc sớm nhất, từ năm 1988. Sau gần 40 năm, một thương hiệu con đã được giới thiệu vào năm ngoái: AUDI (viết hoa tất cả các chữ cái).

Nếu như xe Audi có đủ chủng loại động cơ, thương hiệu AUDI chỉ có xe thuần điện. Đây không phải là nỗ lực của riêng tập đoàn Volkswagen, mà còn có sự góp sức của nhà sản xuất ô tô nội địa Trung Quốc SAIC. E7X là mẫu xe thứ hai của AUDI, sau E5 Sportback.

Giá bán chính thức của mẫu SUV thuần điện này tại Trung Quốc vừa được công bố, ở mức rất cạnh tranh nếu xét đến kích thước lớn cùng hàng loạt công nghệ hiện đại được trang bị.

SUV thuần điện E7X có hai tùy chọn pin: 100 kWh và 109 kWh (Ảnh: AUDI).

Phiên bản E7X tiêu chuẩn có giá từ 289.900 nhân dân tệ (khoảng 42.600 USD), mang tên Pioneer. Xe sử dụng bộ pin 100kWh cùng kiến trúc điện 900V, cho phạm vi hoạt động 705km theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Phiên bản này có thể tăng tốc 0-100km/h trong 5,82 giây, sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 500Nm.

Xếp trên bản này là Pioneer Pro, được bổ sung một số trang bị, như hệ thống treo khí nén. Xe có giá từ 319.800 nhân dân tệ (khoảng 47.000 USD), vẫn có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 5,82 giây, nhưng phạm vi hoạt động nhỉnh hơn, đạt 691km.

Phiên bản mạnh nhất của E7X chỉ mất 3,9 giây để tăng tốc 0-100 km/h (Ảnh: AUDI).

AUDI cũng xác nhận sẽ ra mắt thêm phiên bản dẫn động cầu sau có tầm hoạt động dài hơn, giá từ 349.800 nhân dân tệ (khoảng 51.400 USD), sử dụng bộ pin lớn hơn - 109kWh. Phạm vi hoạt động của bản này tăng lên 751km, dù khối pin nặng hơn, nên thời gian tăng tốc 0-100km/h tăng lên 6,25 giây.

AUDI E7X cũng sẽ có hai phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Bản đầu tiên dùng pin 100kWh, cho tổng công suất 670 mã lực, giúp rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100km/h xuống chỉ còn 3,9 giây. Phiên bản này có giá từ 349.800 nhân dân tệ (khoảng 51.400 USD) và phạm vi hoạt động 636km.

Đứng đầu dải sản phẩm là bản 670 mã lực, sử dụng pin 109kWh, cho phạm vi hoạt động 660km và giá bán từ 379.800 nhân dân tệ (khoảng 55.800 USD).

Nội thất mẫu E7X (Ảnh: AUDI).

Để dễ hình dung về mức giá hấp dẫn của AUDI E7X, hãy tham khảo thị trường Mỹ, một chiếc Audi Q3 đời 2026 có giá khởi điểm từ 43.700 USD nhưng chỉ sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 370Nm.

Mẫu SUV điện lớn nhất mà Audi đang bán tại Mỹ là Q6 e-tron, có giá khởi điểm từ 64.500 USD, nhưng kích thước vẫn nhỏ hơn đáng kể so với E7X.