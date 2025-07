Công nghệ an toàn: Triết lý cốt lõi trong chiến lược toàn cầu của Geely

Đầu tư bài bản vào R&D tạo nên chiếc xe an toàn nhất

Năm 2007, khi Geely bắt đầu chuyển đổi chiến lược, Chủ tịch Geely Lý Thư Phúc đã tuyên bố sứ mệnh của họ sẽ thay đổi từ "tạo ra những chiếc xe tốt, giá cả phải chăng cho người dân thường" sang "tạo ra những chiếc xe an toàn nhất, thân thiện với môi trường nhất và hiệu quả nhất cho toàn thế giới".

Đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà Geely đã đặt "an toàn là trên hết" làm cốt lõi trong chiến lược công nghệ xuyên suốt, điều này đòi hỏi một đội ngũ R&D (nghiên cứu và phát triển) hùng hậu để thực hiện.

Mẫu xe Geely Vision (Ảnh: Geely).

Geely đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng khi nhiều mẫu xe của hãng này đạt những thành tích cao trong các bài kiểm tra về an toàn theo tiêu chuẩn C-NCAP, EURO-NCAP và nhiều tiêu chuẩn khác.

Điển hình, năm 2009, Geely Panda được mệnh danh là "Vua an toàn" nhờ số điểm 45,3 trong bài kiểm tra C-NCAP và trở thành một trong những chiếc xe mini đầu tiên do Trung Quốc nghiên cứu độc lập đạt hiệu suất năm sao trong bài kiểm tra va chạm.

Năm 2025, mẫu Geely EX5 tiếp tục đạt được xếp hạng 5 sao cao nhất trong cả hai đánh giá an toàn của Euro NCAP (Chương trình đánh giá xe mới châu Âu) và ANCAP (Chương trình đánh giá xe mới Úc) (Ảnh: Geely).

Những đột phá của Geely về công nghệ an toàn có được là từ GTSM, một hệ thống bao gồm công nghệ an toàn chủ động và thụ động của Geely. Theo GTSM, sự an toàn của người lái không chỉ phụ thuộc vào các cấu hình an toàn của xe như dây an toàn, túi khí và rèm khí, mà còn phụ thuộc vào thiết kế và quản lý an toàn của xe.

Lợi thế nổi bật của Geely là Phòng thí nghiệm công nghệ an toàn ô tô được thành lập vào năm 2011 đã trở thành nền tảng trong hệ sinh thái đổi mới của công ty. Cơ sở này là nơi phân tích cấu trúc thân xe, đánh giá khả năng bảo vệ người đi bộ, thử nghiệm túi khí, phát triển mô hình thử nghiệm va chạm, nền tảng thử nghiệm xe trượt tuyết và thử nghiệm va chạm toàn bộ xe - tạo ra một môi trường R&D an toàn toàn diện.

Trong suốt cả thập kỷ hoạt động, phòng thí nghiệm của Geely đã thực hiện hơn 5.000 bài kiểm tra va chạm và hàng chục nghìn bài đánh giá chuyên biệt, cung cấp dữ liệu quan trọng và xác nhận kỹ thuật cho các tính năng an toàn trên tất cả các mẫu xe Geely.

Với những nền tảng kiến trúc tiên tiến như CMA, BMA, SPA và SEA, Geely không chỉ đang thay đổi diện mạo ngành công nghiệp ô tô mà còn mở ra một tương lai nơi công nghệ, sự bền vững và trải nghiệm người dùng được kết hợp (Ảnh: Geely).

Trong lĩnh vực kỹ thuật kết cấu, mọi nền tảng xe Geely đều được thiết kế để đạt được xếp hạng an toàn năm sao toàn cầu. Cấu trúc này phân bổ và hấp thụ lực tác động hiệu quả trên nhiều đường đi trong các vụ va chạm, bảo vệ toàn vẹn khoang hành khách và hệ thống pin.

Không ngừng ứng dụng các công nghệ an toàn chủ động tiên tiến

Mới đây, Geely Auto đã đạt cột mốc quan trọng khi trở thành nhà sản xuất ô tô đạt chứng nhận ISO/PAS 8800 cho hệ thống an toàn xe cơ giới và trí tuệ nhân tạo, khẳng định chuyên môn kỹ thuật vững chắc của Geely Auto trong ba tiêu chuẩn quốc tế quan trọng: an toàn chức năng, an toàn chức năng mong đợi và an toàn trí tuệ nhân tạo.

Geely ra mắt mẫu xe concept Geely Cruiser tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2025 (Ảnh: Geely).

Cùng với sự phát triển của công nghệ AI, Geely đang tái định nghĩa sự khái niệm đổi mới và khả năng di chuyển, hướng tới một tương lai an toàn và thông minh hơn. Tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025, Geely hé lộ sự phát triển tập trung vào an toàn và trí tuệ nhân tạo, củng cố tầm nhìn "AI cho tất cả, tất cả vì an toàn".

Nâng tầm triết lý an toàn của mình lên một tầm cao mới, Geely cũng đã giới thiệu Trung tâm an toàn toàn cầu Geely, một cơ sở hiện đại, sẵn sàng trở thành phòng thí nghiệm an toàn ô tô độc lập hàng đầu thế giới. Được thiết kế như một nền tảng mở, trung tâm cũng hoan nghênh sự hợp tác trong ngành, cho phép các nhà sản xuất khác thử nghiệm, nghiên cứu và đồng phát triển các giải pháp an toàn.

Chủ tịch Geely Lý Thư Phúc (Ảnh: Geely).

Đại diện Geely cho biết, Geely đã dành nhiều thập kỷ cống hiến cho an toàn ô tô. Trong 10 năm qua, Geely đã đầu tư hơn 20 tỷ nhân dân tệ (khoảng 69.000 tỷ đồng) vào nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả an toàn, thiết lập một hệ thống phát triển an toàn hàng đầu trong ngành. Tính đến cuối năm 2024, Geely đã tham gia xây dựng 682 tiêu chuẩn quốc tế và toàn ngành, đồng thời đã công bố 436 tiêu chuẩn.

Đến nay Geely không dùng khái niệm an toàn như một công cụ để quảng bá cho thương hiệu mà nghiêm túc xây dựng một hệ sinh thái an toàn toàn diện cho các sản phẩm của mình từ cấu trúc xe, công nghệ điện tử thông minh, tính năng tự chủ và kiểm nghiệm khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế.