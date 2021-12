Có nên độ đèn tăng sáng cho ô tô?

Dân trí Bên cạnh trào lưu về độ loa, màn hình ô tô, thì độ đèn cũng là một một xu hướng được người đi ô tô lựa chọn. Vậy tăng sáng cho ô tô như nào mới đúng tiêu chuẩn?

Các giải pháp tăng sáng không đúng tiêu chuẩn, gây mất an toàn khi tham gia giao thông

Hệ thống chiếu sáng của xe ô tô là một bộ phận đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các đèn chiếu sáng giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Chính vì thế bất cứ tác động nào liên quan đến việc thay đổi cấu trúc của đèn ô tô cần phải xem xét kỹ càng.

Việc độ đèn ô tô sẽ giúp cho hệ thống chiếu sáng của xe được cải thiện. Nhờ đó tối ưu tầm nhìn, hạn chế những tình huống bất ngờ khi di chuyển và tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Bên cạnh đó đèn ô tô còn là một bộ phận thể hiện tính thẩm mỹ và sang trọng của xe. Vì vậy rất nhiều người đã lựa chọn giải pháp độ đèn ô tô để nâng cấp cho phương tiện của mình.

Tuy nhiên không phải ai cũng đủ hiểu biết và nắm rõ cách độ đèn ô tô đúng tiêu chuẩn. Chính vì thế đã có rất nhiều những vụ tai nạn giao thông do việc thiếu hiểu biết khi độ đèn ô tô gây ra. Nhiều chủ xe không tìm hiểu rõ lắp đặt đèn sai vị trí và lựa chọn những cơ sở thiếu uy tín khiến cho việc độ đèn ô tô gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh. Do đó bạn hãy là một người tiêu dùng thông minh nắm rõ các giải pháp tăng sáng đúng tiêu chuẩn để tránh gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

Lựa chọn nâng cấp từ các loại đèn tăng sáng đúng tiêu chuẩn

Trước khi tiến hành nâng cấp đèn tăng sáng cho xe ô tô bạn cần phải nắm rõ các quy định cụ thể. Đây là một điều vô cùng cần thiết bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc bạn có chấp hành an toàn giao thông và có đảm bảo an toàn cho người xung quanh không. Vì vậy nếu bạn đang có nhu cầu muốn độ đèn ô tô hãy lựa chọn các giải pháp tăng sáng phù hợp, để đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

Độ đèn ô tô HID (Bi - Xenon)

Đây là loại đèn ô tô sử dụng khí Xenon để phát sáng. Điểm nổi bật của đèn Xenon là khả năng phát sáng rất mạnh, nhưng không định hướng được vì thế sẽ gây ra chói mắt nếu sử dụng gương phản xạ parabol. Tuy nhiên nhà sản xuất đã khéo léo trong việc sử dụng một thấu kính để định hướng luồng sáng nhờ đó tránh tình trạng bị chói mắt.

Đèn HID cần một nguồn năng lượng để phát sáng trong 5 giây đầu tiên và sau đó chỉ cần một phần năng lượng nhỏ để duy trì. Ngoài ra nhà sản xuất cũng khuyến cáo người dùng nên tắt đèn trước khi mở capo để tránh tình trạng bị giật điện vì loại đèn này sử dụng dòng điện có cường độ cao.

Nhược điểm lớn nhất của đèn Xenon là chi phí sản xuất khá cao vì vậy nó thường được dùng trong các dòng xe cao cấp.

Độ đèn LED cho ô tô

Đèn LED là loại đèn khá phổ biến trong thời gian gần đây. Điểm nổi bật của loại đèn này là sử dụng con chip nhỏ để phát ánh sáng. Chính nhờ sự nhỏ gọn nên bên trong đèn có thể chứa vài chục con chip để phát sáng mạnh mẽ. Ngoài ra đèn LED có thể được lắp ở nhiều bề mặt khác nhau ngay cả ở các trục đối xứng kim loại tròn hay dàn đều trên mặt phẳng.

Đèn LED là loại đèn định hướng, lắp cho các thấu kính tròn để tránh tình trạng chói mắt. Đặc biệt nó có thời gian phát sáng cực nhanh chỉ bằng vài phần triệu giây có nghĩa là bằng 1/5 tốc độ trước mắt của con người. Ngoài ra đèn còn sử dụng khá ít năng lượng vì vậy được rất nhiều người lựa chọn để độ đèn xe. Tuy nhiên có một điều bạn cần lưu ý với loại đèn này là nó có khả năng tỏa nhiệt lớn nên hệ thống làm mát cần hoạt động công suất lớn.

Độ đèn Laser cho xe ô tô

Đèn bi laser được xuất hiện trên những chiếc xe hạng sang, vào những năm gần đây các hãng sản xuất phụ tùng ô tô đã cho ra mắt đèn bi laser tăng sáng.

Đèn bi laser có độ chiếu sáng xa từ 800 - 1.500m, đèn bi laser công suất lớn nên hệ thống tản nhiệt yêu cầu rất cao.

Chi phí sản xuất cao, nên để độ bộ đèn bi laser lên xe ô tô hiện nay khá cao, chi phí độ bộ đèn bi laser từ 10.000.000 lên đến cả 100.000.000 tùy nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Địa chỉ độ đèn tăng sáng cho xe hơi uy tín tại Hà Nội

Để tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ độ đèn tăng sáng ô tô hiện nay không khó. Tuy nhiên độ đèn ô tô cần phải đảm bảo an toàn về tiêu chuẩn và kỹ thuật chính vì thế bạn cần chọn một đơn vị thực sự uy tín và chất lượng. FixAuto là đơn vị cung cấp dịch vụ về độ xe ô tô được đánh giá cao trên toàn quốc.

FixAuto là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực độ xe ô tô trong đó nổi bật là độ đèn tăng sáng ô tô. Với đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao cùng các sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu uy tín chắc hẳn sẽ làm hài lòng các bạn.

Mong rằng qua những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp ở trên sẽ giúp bạn có những kiến thức hữu ích về việc độ đèn ô tô tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn.

Trường Thịnh