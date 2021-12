"Chung tay đánh bay đại dịch" - chương trình trợ giá dịch vụ "cực đỉnh" dành cho khách hàng Yamaha

Dân trí Từ nay đến 31/12/2021, Yamaha thực hiện Chiến dịch "Yamaha chung tay đánh bay đại dịch" với nhiều ưu đãi nhằm hỗ trợ người dùng xe máy Yamaha trên toàn quốc.

Những dịch vụ hậu mãi của Yamaha luôn được khách hàng yêu mến, tin dùng

Chiếc xe Yamaha Exciter 150 của anh Nguyễn Quang Hòa, Hà Nội, đã chạy được gần 30.000km nhưng trông vẫn như mới. Anh Hòa là một người khá cẩn thận trong việc chăm chút cho "chiến mã" của mình. Anh cho biết mình rất hài lòng về sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, tận tình của các nhân viên, kỹ thuật viên của đại lý Yamaha trong suốt quá trình sử dụng xe. "Tôi thật sự tin tưởng khi giao xe cho hãng. Xe của tôi đến giờ vẫn bốc khỏe như ngày đầu vì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Trong lần bảo dưỡng này, xe tôi đến thời điểm phải thay một số phụ tùng cần thiết. Rất may lại đúng dịp Yamaha đang hỗ trợ giá giảm cho khách hàng đến 20% phụ tùng, được tặng 1 chai dầu Yamalube AT&4T và bảo dưỡng xe miễn phí, đỡ tốn khối đấy (cười)", anh Hòa cho biết.

Chị Hoàng Anh, đang chờ bảo dưỡng cho chiếc Yamaha Grande của mình tại đại lý Yamaha Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũng chia sẻ: "Tôi thì cũng không am hiểu về quy trình sửa chữa và bảo dưỡng xe, chỉ cần biết xe đi phải êm, mượt, khỏe và tiết kiệm xăng. Thế nên tốt nhất là bảo dưỡng xe máy định kỳ tại đại lý để tăng độ bền của chiếc xe, đặc biệt là an toàn cho chính bản thân. Tôi thấy đại lý chính hãng thì bao giờ các trang thiết bị đầy đủ và kỹ sư lành nghề, quá am hiểu về dòng xe Yamaha rồi nên chị em không còn phải lăn tăn gì nữa. Hãng lại còn hay có các chương trình khuyến mại nữa nên khách hàng được hưởng lợi rất nhiều".

Không chỉ anh Hòa hay chị Hoàng Anh đánh giá cao dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng và chương trình hỗ trợ giá đặc biệt trong mùa dịch bệnh Covid-19 của Yamaha, mà phản hồi từ hàng trăm khách hàng được sử dụng dịch vụ này đều rất tích cực.

Quản lý khu dịch vụ của cửa hàng Yamaha tại 62 Nguyễn Chí Thanh cho biết: "Khi hết giãn cách xã hội, lượng khách hàng đến bảo dưỡng xe sau một thời gian không sử dụng và bảo dưỡng định kỳ khá đông. Đa phần tâm lý các khách hàng đều rất phấn khởi vì được đại lý bảo dưỡng miễn phí kèm quà tặng và giảm giá khá nhiều khi thay thế các loại phụ tùng từ chương trình hỗ trợ mùa Covid-19 của hãng. Luôn đặt sự an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi tin rằng, chính từ những dịch vụ hậu mãi chu đáo này sẽ khiến khách hàng thêm yêu mến và tin dùng các sản phẩm của Yamaha."

"Chung tay đánh bay đại dịch" - chương trình trợ giá đặc biệt từ Yamaha

Với mong muốn tri ân và san sẻ gánh nặng chi phí cùng khách hàng chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, từ ngày 1/11/2021 đến hết 31/12/2021, Công ty Yamaha Motor Việt Nam đã triển khai chiến dịch: "Yamaha chung tay đánh bay đại dịch". Theo đó, trong khoảng thời gian trên, khách hàng có cài đặt app My Yamaha Motor và điền thông tin đăng ký xe (bao gồm số khung, số máy) trên app đến sử dụng dịch vụ, tại tất cả các đại lý ủy quyền trên toàn quốc, và có hóa đơn thay thế phụ tùng tiêu hao nhanh:

- Hóa đơn từ 170.000 - 249.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng 1 chai dầu Carbon Cleaner, giảm thêm 20% theo danh mục Yamaha quy định và bảo dưỡng xe miễn phí.

- Hóa đơn từ 250.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng 1 chai dầu Yamalube AT&4T, giảm thêm 20% phụ tùng và bảo dưỡng xe miễn phí.

10 phụ tùng tiêu hao nhanh theo quy định được Yamaha áp dụng giảm giá 20%.

Riêng đối với khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, khách hàng tham khảo cụ thể tại đại lý Yamaha ủy quyền để biết thêm thông tin chi tiết. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn khi kết thúc quà tặng.

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, tất cả các đại lý 3S của Yamaha vẫn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Các xe đến bảo hành đều được hẹn giờ để đảm bảo quy định giãn cách.

Nhu cầu bảo dưỡng xe dịp cuối năm thường tăng cao, vì vậy, để được phục vụ tốt hơn, Yamaha Motor Việt Nam khuyến cáo các khách hàng có thể sử dụng chức năng "Đặt chỗ trước" trên app My Yamaha Motor để tiết kiệm thời gian và giảm thời gian chờ đợi trong các khung giờ cao điểm.

Thông tin chi tiết về Chiến dịch: "Yamaha chung tay đánh bay đại dịch" cùng các chương trình khuyến mại vui lòng truy cập website Yamaha Motor Việt Nam hoặc liên hệ Hotline 1800 1588 (Miễn phí).

Trường Thịnh