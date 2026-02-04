Chủ xe dịch vụ đánh giá về Limo Green

Chi phí hợp lý, lợi nhuận tối đa

Từng có kinh nghiệm cầm lái nhiều mẫu xe phục vụ dịch vụ, anh Thắng cho biết yếu tố chi phí vận hành là điều anh quan tâm. Trước đây, quãng đường di chuyển mỗi ngày kéo theo khoản chi không nhỏ cho nhiên liệu, cùng các chi phí bảo dưỡng định kỳ như thay nhớt, chăm sóc động cơ, với tổng mức chi lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng trở thành áp lực đáng kể đối với tài xế dịch vụ.

Với Limo Green, bài toán này được giải quyết theo hướng nhẹ nhàng hơn nhờ cấu trúc động cơ đơn giản và yêu cầu bảo dưỡng không quá dày. Anh Thắng chia sẻ, lần bảo dưỡng đầu tiên của xe chỉ tiêu tốn hơn 400.000 đồng.

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí sạc hiện hành giúp anh gần như không phải lo đến chi phí năng lượng trong quá trình sử dụng. Ngay cả khi áp dụng mức giá điện trong tương lai, anh Thắng ước tính tổng chi phí vận hành của Limo Green vẫn ở mức rất tiết kiệm so với mặt bằng chung của các mẫu xe cùng phân khúc.

Limo Green chinh phục anh Thắng nhờ chất lượng vận hành và chi phí sử dụng tiết kiệm (Ảnh: NVCC).

“Với mức chi phí vận hành như hiện nay, cộng với việc chạy đều khách, tôi tính toán chỉ mất khoảng 2 năm là có thể thu hồi vốn”, nam tài xế nhận định.

Bên cạnh đó, Limo Green còn chinh phục anh Thắng bởi chất lượng và trải nghiệm vận hành vượt trội. Sở hữu động cơ điện công suất 150 kW (tương đương hơn 200 mã lực), chiếc xe mang lại cảm giác lái phấn khích, mà không hề có độ trễ hay tiếng ồn.

“Từ khi chạy Limo Green tôi có thể ngồi trên xe cả ngày mà đầu óc tôi vẫn thư thái, nhẹ nhàng. Việc lái xe điện thực sự giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần cho tài xế rất nhiều”, anh phân tích.

Nâng tầm trải nghiệm và chất lượng dịch vụ

Ngoài chi phí, anh Thắng còn tâm đắc với một hệ sinh thái hỗ trợ khách hàng mà VinFast mang lại. Anh chia sẻ, tâm lý chung của tài xế khi mới chuyển đổi là lo ngại vấn đề sạc điện khi đi xa. Tuy nhiên, hệ thống trạm sạc V-Green phủ sóng dày đặc giúp anh tự tin nhận cuốc khách đường dài.

Limo Green giúp anh Thắng tạo ấn tượng tốt với hành khách đi xe nhờ trải nghiệm vận hành êm ái trên từng cung đường (Ảnh: NVCC).

“Chạy xe này tâm lý rất thoải mái, cứ đi là có trạm sạc, cắm sạc nghỉ ngơi chút là xe lại đầy pin”, anh Thắng tự tin với trải nghiệm vận hành của chiếc xe mới.

Limo Green còn giúp anh “nâng hạng” hình ảnh bản thân trong mắt khách hàng. Khác với vẻ ngoài có phần thực dụng của các dòng MPV chạy dịch vụ truyền thống, mẫu xe điện của VinFast sở hữu thiết kế hiện đại, chỉn chu từ ngoại thất đến nội thất. Anh Thắng cho biết, chiếc xe đẹp giúp anh cảm thấy tự tin hơn mỗi khi đón khách.

Với thiết kế bề thế và kích thước rộng rãi với chiều dài cơ sở 2.840 mm, Limo Green mang lại không gian khoang sau thoáng đãng, đem đến trải nghiệm đi đường tốt hơn cho hành khách.

“Lên xe ai cũng hài lòng vì xe rộng, đẹp và sang trọng. Nhiều người khen xe chạy êm, không mùi xăng, không say xe. Ngoại hình xe bắt mắt, cộng với nội thất được chăm chút chỉn chu khiến khách hàng cảm thấy được phục vụ ở một đẳng cấp cao hơn”, anh Thắng kể lại.

Quyết đoán chuyển đổi xanh và tiên phong lựa chọn VinFast Limo Green, anh Lý Thanh Hồng Thắng hài lòng với quyết định của mình. Với những ưu thế vượt trội về chi phí, vận hành, Limo Green ngày càng củng cố vững chắc hình ảnh với giới kinh doanh dịch vụ hiện nay.