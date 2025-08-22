Chiến lược giữ chân khách hàng của Geely

Không phải doanh số, sự hài lòng của khách hàng mới là mục tiêu cao nhất của Geely. Ngay từ năm 2009, Geely đã triển khai chương trình dịch vụ chất lượng 1-2-3 để chuẩn hóa quy trình dịch vụ, hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, đồng thời nâng cao kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa, trình độ chuyên môn của nhân viên.

Đến năm 2010, công ty tiếp tục tối ưu hóa các trạm dịch vụ của mình bằng các quy định nghiêm ngặt hơn trong việc tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.

Năm 2024, Geely ra mắt một hệ sinh thái cho người dùng có tên "Geely Go”. Geely Go kết nối liền mạch các nguồn lực từ bán hàng, hậu mãi… để tối ưu hóa toàn bộ trải nghiệm vòng đời xe cho người dùng, thậm chí đến từng dặm đường lái xe (Ảnh: Geely).

Với cam kết tạo ra trải nghiệm tối ưu nhất cho khách hàng, Geely xây dựng một hệ sinh thái phát triển toàn diện bao gồm các kiến trúc điện tử, buồng lái kỹ thuật số và hệ thống lái xe tự động. Để đạt được mục tiêu, Geely đã mở rộng kiến trúc phần mềm của mình cho các nhà phát triển trên toàn thế giới với hơn 1.000 giao diện API, công cụ và nền tảng phần mềm, cùng quan hệ đối tác dịch vụ với hơn 1.000 đối tác kỹ thuật số.

Geely còn tự phát triển các vệ tinh và mạng lưới vệ tinh nhằm cung cấp dịch vụ định vị trực tiếp và chính xác. Tháng 8, tên lửa Smart Dragon-3 của Trung Quốc đã được phóng thành công từ ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, bổ sung thêm 11 vệ tinh internet Geely-04 vào quỹ đạo thấp, nâng tổng số vệ tinh Geespace vận hành lên 41.

Mục tiêu của Geely là 72 vệ tinh dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 (Ảnh: Geely).

Cơ sở hạ tầng vệ tinh này sẽ cung cấp hỗ trợ dữ liệu quan trọng cho các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến và nền tảng xe kết nối, cải thiện đáng kể sự an toàn và tiện lợi khi di chuyển cho người dùng xe của Geely.

Từ tầm nhìn không tai nạn với người sử dụng, Geely đặt mục tiêu chế tạo xe tự hành đáng tin cậy, an toàn và có trách nhiệm nhất trong ngành. Đến năm 2025, Geely đặt mục tiêu thương mại hóa các công nghệ L4 và phát triển hệ thống lái xe tự hành L5.

Lắng nghe thị trường, Geely tập trung vào việc cung cấp xe điện giá cả phải chăng, giúp phương tiện xanh tiếp cận đa dạng khách hàng.

Trong xu thế xanh hóa, các nhà máy của Geely được thiết kế thân thiện với môi trường, tập trung vào việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nước và giảm thiểu chất thải. Geely còn triển khai chương trình tái chế xe khuyến khích khách hàng trả lại xe cũ để tái chế hoặc thải bỏ có trách nhiệm.

Showroom ảo của Geely (Ảnh: Geely).

Geely cũng đưa ra nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến cho khách hàng mua sắm. Khách hàng có thể cấu hình xe trực tuyến, chọn mẫu xe, màu sắc, và các tiện ích bổ sung ngay trên website hoặc ứng dụng. Song song đó, Geely còn giới thiệu các phòng trưng bày ảo, nơi khách hàng có thể khám phá xe trực tuyến và thậm chí lái thử ảo.

Geely chú trọng vào dịch vụ hậu mãi với các gói bảo hành mở rộng cho pin và hệ truyền động, mang lại sự an tâm cho khách hàng mới sở hữu xe điện. Tại Việt Nam, hãng ra mắt ứng dụng Geely Service, tích hợp thông tin xe của khách hàng, điều kiện và chính sách bảo hành, giúp người dùng quản lý và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn.

Một đại lý phân phối của Tasco Auto (Ảnh: Geely).

Các sản phẩm của Geely tại Việt Nam hiện được phân phối bởi Tasco Auto sẽ mang lại sự an tâm cho người dùng tại thị trường Việt khi được sử dụng toàn bộ các dịch vụ dành cho người dùng ô tô mà doanh nghiệp này đang sở hữu.

Với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, Tasco Auto đặt trọng tâm vào nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện (end-to-end), dựa trên tệp 3,7 triệu khách hàng VETC và gần 700.000 lượt khách dịch vụ ô tô mỗi năm.

Tasco Auto tập trung thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng xuyên suốt, liền mạch và an tâm, từ lúc lựa chọn sản phẩm, trong quá trình sử dụng đến dịch vụ hậu mãi, mang lại lợi ích về chi phí, tiện ích lẫn chất lượng dịch vụ. Mục tiêu của hãng là xây dựng một thương hiệu tin cậy, phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm cùng trải nghiệm an tâm của khách hàng làm mục tiêu cuối cùng.

Tasco Auto hiện có kế hoạch tăng số lượng lên 150 showroom trên toàn quốc, mở rộng danh mục thương hiệu quốc tế. Hoàn thiện hệ sinh thái ô tô với Carpla - sàn thương mại điện tử xe đã qua sử dụng (Carpla Ecommerce), cùng Carpla Service cung cấp trọn gói dịch vụ từ bảo hiểm, sửa chữa, bảo dưỡng, phụ tùng chính hãng đến cứu hộ 24/7 và cho thuê xe Stargo.

Đến nay, dù ở bất kì thị trường nào, chiến lược cốt lõi của Geely đều là xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng, thích ứng với văn hoá bản địa bằng các đối tác có tiềm lực mạnh như Tasco tại Việt Nam.

Đại diện Geely tại Việt Nam chia sẻ: “Thông qua hệ sinh thái toàn diện, chúng tôi cung cấp sản phẩm sáng tạo, dịch vụ xuất sắc, từ đó nâng tầm trải nghiệm khách hàng và giữ chân người dùng lâu dài. Với chiến lược và tầm nhìn này, Geely đưa trải nghiệm khách hàng ô tô toàn cầu lên một tầm cao mới”.