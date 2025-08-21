Chi Pu đồng hành cùng Geely Monjaro Flagship - Dấu ấn của cao cấp và sự thấu hiểu

Ngay từ những ngày đầu Geely có mặt tại thị trường Việt Nam, Chi Pu đã đồng hành với thương hiệu qua hình ảnh mẫu SUV đô thị Coolray. Sự kết hợp này tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khi hình ảnh năng động, hiện đại của Chi Pu được cộng hưởng với triết lý tiên phong và công nghệ của Geely.

Nghệ sĩ Chi Pu nhận xe Geely Monjaro (Ảnh: Geely Việt Nam).

Monjaro Flagship - SUV cao cấp hội tụ sự cao cấp và công nghệ

Monjaro Flagship được phát triển trên nền tảng kiến trúc mô-đun CMA (đồng phát triển với Volvo) sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và công nghệ hiện đại. Xe trang bị động cơ 2.0L Turbo mạnh mẽ với công suất 238 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Aisin và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 7,7 giây.

Chi Pu lựa chọn phiên bản Flagship màu đen sang trọng với giá bán 1,199 tỷ đồng (Ảnh: Geely Việt Nam).

Bên trong khoang cabin, Monjaro Flagship mang đến một không gian tiện nghi và hiện đại với nhiều trang bị vượt trội. Xe sở hữu hệ thống ba màn hình liền mạch, bao gồm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch và màn hình dành cho ghế phụ 12,3 inch.

Chi Pu yêu thích khoang nội thất sang trọng, ngập tràn công nghệ của Geely Monjaro (Ảnh: Geely Việt Nam).

Hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa Infinity trên Monjaro Flagship giúp Chi Pu có thể tận hưởng trọn vẹn những bản nhạc mới nhất hay làm việc về những dự án âm nhạc sắp tới ngay trong khi di chuyển. Cùng với đó, ghế bọc da có tính năng massage và cửa sổ trời toàn cảnh panorama mang lại trải nghiệm thư giãn và thoải mái trên mọi hành trình.

Ngoài ra, xe còn tích hợp các công nghệ an toàn tiên tiến như hỗ trợ lái xe bán tự động cấp độ 2, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.

Giá bán niêm yết của Geely Monjaro Flagship tại Việt Nam là 1,199 tỷ đồng.

“Monjaro là một người bạn đồng hành thấu hiểu”

Trong chia sẻ của mình, Chi Pu cho biết việc trở thành đại sứ Geely là một hành trình nhiều cảm xúc. Nữ ca sĩ cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tâm huyết từ đội ngũ Geely, tin rằng thương hiệu này mang lại cảm hứng về một lối sống hiện đại, tự tin và bền vững, rất đồng điệu với con đường mà cô đang theo đuổi.

Chi Pu tại Lễ bàn giao xe Geely Monjaro (Ảnh : Geely Việt Nam).

Monjaro không chỉ là một phương tiện di chuyển mà giống như một “người bạn” luôn mang lại cảm giác thoải mái, an toàn và có nét riêng biệt. Nữ ca sĩ nhớ lại lần đầu trải nghiệm mẫu SUV này tại Trung Quốc: dù di chuyển liên tục trong thời tiết mưa, cô vẫn thấy dễ chịu nhờ khả năng cách âm, độ êm ái và sự chắc chắn khi vận hành.

Cô bày tỏ mong muốn cùng chiếc xe mới có những chuyến đi biển gần TPHCM như Vũng Tàu hay Lagi - Bình Thuận để tận hưởng cảm giác thư giãn cùng cửa sổ trời panorama và không gian yên tĩnh bên trong xe.

Chi Pu thoải mái trải nghiệm tính năng ngả phẳng như những chiếc ghế hạng thương gia của Geely Monjaro (Ảnh: Geely Việt Nam).

Với dấu mốc lần này, Chi Pu và Geely tiếp tục khẳng định sự hợp tác thành công, không chỉ trong vai trò đại sứ thương hiệu mà còn ở sự đồng điệu trong phong cách sống. Chiếc Geely Monjaro Flagship hứa hẹn sẽ trở thành “người bạn” đáng tin cậy, đồng hành cùng Chi Pu trên mọi hành trình sắp tới, mang đến những trải nghiệm cao cấp và đầy cảm hứng.