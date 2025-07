Lynk & Co 06 thêm phiên bản rẻ hơn trước 50 triệu, tăng cạnh tranh Xforce

Phiên bản Core Plus của Lynk & Co 06 được giới thiệu với mức giá rẻ hơn 50 triệu đồng so với phiên bản Hyper Pro (729 triệu đồng).

Con số 679 triệu đồng cho 06 Core Plus ngang ngửa Mitsubishi Xforce bản Premium (680 triệu đồng) và cao hơn Toyota Yaris Cross bản Xăng (650 triệu đồng), Hyundai Creta 1.5 Đặc biệt (659 triệu đồng).

Nhằm tạo thêm lợi thế, thương hiệu xe Trung Quốc còn ưu đãi thêm 20 triệu đồng cho 06 Core Plus trong loạt đầu mở bán. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 6 năm/175.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Khách hàng mua xe trong tháng mở bán đầu tiên được giảm thêm 20 triệu đồng (Ảnh: Gia An).

So với phiên bản Hyper Pro, khác biệt lớn nhất của 06 Core Plus nằm ở phương diện an toàn. Cụ thể, hãng đã lược gói tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) và camera 360 độ, người mua chỉ nhận được kiểm soát hành trình thông thường tích hợp giới hạn tốc độ và camera lùi.

Các tính năng an toàn cơ bản như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay cảm biến áp suất lốp đều được giữ lại.

Ở bên ngoài, xe vẫn được trang bị đèn ngoại thất full-LED tự động bật/tắt. Mâm 18 inch có thiết kế thể thao với hai tông màu, ống xả kép và thanh ray nóc.

Tuy nhiên, một số tiện ích như gạt mưa tự động, sưởi gương chiếu hậu và tự động mở cửa không cần chìa đã biến mất. Khách hàng cũng không thể chọn màu sơn hồng-đen và xanh-đen như trên phiên bản cao cấp.

Lynk & Co cung cấp ba màu sơn ngoại thất cho 06 Core Plus, trong đó có màu be hoàn toàn mới (Ảnh: Gia An).

Nội thất Lynk & Co 06 Core Plus gây bất ngờ do được giữ lại cửa sổ trời toàn cảnh - trang bị hiếm thấy trong tầm giá. Phiên bản này sử dụng chìa khóa mới, bổ sung tính năng đề nổ từ xa.

Không có sự thay đổi nào đối với vô-lăng dạng vát đáy, tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ 10,25 inch, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và cửa gió cho hàng ghế sau. Ghế ngồi bọc da. Cần số và phanh tay đều là loại điện tử.

Xe không còn điều hòa tự động hai vùng tích hợp lọc không khí như bản Hyper Pro (Ảnh: Gia An).

Khả năng vận hành giống hệt bản 729 triệu đồng, với động cơ xăng 1.5L tăng áp (177 mã lực, 290Nm), hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp dạng ướt và hệ thống treo liên kết đa điểm phía sau. Về lý thuyết, những thông số này khá ấn tượng khi hầu hết sản phẩm B-SUV sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, tập trung vào việc tiết kiệm nhiên liệu và độ bền bỉ.

Động thái bổ sung phiên bản giá "mềm" được kỳ vọng cải thiện sức bán của Lynk & Co 06. Mẫu SUV cỡ nhỏ này sở hữu điểm nhấn nhất định về thiết kế, trang bị cùng hệ động lực mạnh mẽ trong phân khúc, song giá bán tương đối cao và yếu tố thương hiệu mới, ít đại lý và xưởng dịch vụ còn là rào cản.

Bên cạnh đó, những cái tên “sừng sỏ” như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce đều được hưởng ưu đãi lớn trong vài tháng gần đây như giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các mẫu xe hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory hiện có giá khởi điểm thực tế dưới 700 triệu đồng, thu hút một bộ phận khách hàng từ phân khúc thấp hơn.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, VinFast VF 6 là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc với 7.307 xe đến tay khách hàng, bỏ xa Toyota Yaris Cross (4.270 xe) và Mitsubishi Xforce (3.144 xe). Không có số liệu chính thức về doanh số của Lynk & Co 06.