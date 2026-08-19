Honda City có thể sắp được nâng cấp, đại lý rao bán “lô xe cuối”

Honda City được giảm giá sâu

Theo chia sẻ từ đại lý, Honda City có thể được giới thiệu phiên bản nâng cấp tại Việt Nam vào tháng 10. Tuy nhiên, Honda Việt Nam chưa xác nhận thông tin này.

Dù vậy, một số động thái gần đây cho thấy Honda City có thể đang được chuẩn bị để nâng cấp tại Việt Nam.

Cụ thể, Honda đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp đối với một số chi tiết ngoại thất của City mới, gồm cụm đèn chiếu sáng và cản trước. Thiết kế này tương đồng với phiên bản City vừa được giới thiệu tại Thái Lan và Ấn Độ.

Việc các chi tiết thiết kế của City mới được đăng ký tại Việt Nam cho thấy mẫu xe này đã có sự hiện diện về mặt pháp lý trên thị trường, dù chưa thể khẳng định thời điểm Honda đưa xe mới về nước.

Honda City 2026 vẫn chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, với thay đổi về thiết kế tập trung chủ yếu ở phần đầu xe. Trong hình là xe tại thị trường Ấn Độ (Ảnh: Lệ Thần).

Ngoài ra, có nguồn tin cho biết Honda City mới đã xuất hiện trong khuôn viên nhà máy lắp ráp của hãng xe Nhật Bản. Honda Việt Nam chưa xác nhận thông tin này, nhưng cũng không phủ nhận.

Đáng chú ý, Honda City hiện hành đang được các đại lý áp dụng mức giảm giá lớn đối với những xe có năm sản xuất 2026 (VIN 2026). Động thái này khá giống việc “dọn kho” để chuẩn bị đón phiên bản mới. Thậm chí, một nhân viên tư vấn bán hàng tại TPHCM cho biết đại lý đang bán những chiếc City thuộc “lô xe cuối cùng”.

Trong tháng 8, Honda Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua City, tương đương khoảng 50-56 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, mức giảm thực tế tại một số đại lý cao hơn đáng kể, trung bình khoảng 70 triệu đồng.

Theo khảo sát tại một showroom ở Hà Nội, nhân viên tư vấn cho biết Honda City RS, phiên bản cao cấp nhất, được bán với giá 499 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu đồng so với giá niêm yết 569 triệu đồng. Trong khi đó, bản G tiêu chuẩn có giá thực tế 431 triệu đồng, giảm 68 triệu đồng. Nhân viên này cho biết một số đại lý đã hết xe City G.

Honda City hiện hành thuộc bản nâng cấp, ra mắt khách Việt từ năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thế hệ mới có thể được bổ sung nhiều trang bị

Nếu được đưa về Việt Nam, Honda City 2026 được kỳ vọng sẽ bổ sung một số trang bị đang có trên phiên bản tại thị trường quốc tế. Tại Thái Lan, City 2026 được trang bị màn hình giải trí 10 inch trên phiên bản cao cấp, hỗ trợ kết nối không dây; bản RS còn có sạc điện thoại không dây.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận những trang bị này sẽ xuất hiện trên City mới tại Việt Nam.

Phanh tay điện tử cũng là trang bị được kỳ vọng có mặt trên City mới. Tại Thái Lan, tính năng này hiện được trang bị trên các phiên bản hybrid. Nếu được bổ sung trên xe bán tại Việt Nam, đây có thể là một điểm mới đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng B.

Gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing nhiều khả năng tiếp tục được duy trì. Hiện toàn bộ phiên bản City tại Việt Nam đều được trang bị gói công nghệ này.

Nội thất Honda City 2026 vẫn duy trì thiết kế tổng thể quen thuộc (Ảnh: Honda).

Về vận hành, Honda City mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L nếu chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Honda hiện chưa công bố thông tin về hệ truyền động dành cho City mới tại Việt Nam.

Tại Thái Lan, City đã có phiên bản hybrid từ năm 2020. Tuy nhiên, khả năng hệ truyền động này xuất hiện trên City tại Việt Nam vẫn chưa rõ. Chi phí sản xuất và giá bán sẽ là những yếu tố cần cân nhắc nếu Honda đưa phiên bản hybrid về nước.

Nhờ các chương trình ưu đãi và giảm giá mạnh, Honda City liên tục dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng B trong tháng 6 và 7. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, Toyota Vios vẫn đứng đầu phân khúc với 5.517 xe bán ra, trong khi Honda City xếp thứ hai với 4.556 xe.