MG Việt Nam “nhá hàng” xe điện MG4 Urban, có chi tiết gây nghi vấn

Trên fanpage chính thức, MG Việt Nam tiếp tục hé lộ một số hình ảnh chi tiết của sản phẩm mới, gồm đèn trước, đèn sau và mâm hợp kim. Dựa trên những thiết kế được hé lộ, đây nhiều khả năng là MG4 Urban, một trong 3 mẫu xe dự kiến sớm được hãng giới thiệu tới khách Việt, có thể trong tháng 8 hoặc tháng 9.

Việc đăng tải những hình ảnh này cho thấy MG Việt Nam đang chuẩn bị mở bán MG4 Urban trong thời gian tới (Ảnh chụp màn hình).

Có thể thấy MG4 Urban sắp mở bán sẽ được trang bị đèn chiếu sáng LED với thấu kính projector, đèn hậu LED thiết kế khá bắt mắt, đi kèm bộ mâm hợp kim 17 inch 2 tông màu. Đáng chú ý, kiểu la-zăng này được hãng sử dụng tại nhiều thị trường quốc tế nhưng không xuất hiện trên xe tại Thái Lan.

Chi tiết này đặt ra nghi vấn về xuất xứ của MG4 Urban. Nếu không được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán của xe có thể kém hấp dẫn hơn so với các đối thủ. Hiện phía đại lý chưa hé lộ nhiều thông tin về sản phẩm này.

MG4 Urban tại Thái Lan được trang bị mâm hợp kim 17 inch trên 2 phiên bản cao cấp, nhưng có thiết kế khác với chi tiết được MG Việt Nam hé lộ (Ảnh: Motorist.co.th).

Nằm cùng phân khúc hatchback thuần điện cỡ B với MG4 Urban, Geely EX2 đang mở bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc, có giá 459-499 triệu đồng. Trong khi đó, BYD Dolphin vừa được nâng cấp lên phiên bản 2026 và chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan, giúp giá niêm yết giảm 90 triệu đồng, xuống còn 569 triệu đồng.

Tại Thái Lan, MG4 Urban có giá bán lẻ đề xuất 579.900-749.900 baht cho 3 phiên bản, quy đổi tương đương 462-597 triệu đồng. Nếu được nhập khẩu từ thị trường này, MG4 Urban có thể được chốt giá trong khoảng 500-700 triệu đồng nhờ được miễn thuế nhập khẩu vào Việt Nam.

MG4 Urban sở hữu chiều dài 4.395mm, chiều rộng 1.843mm, chiều cao 1.549mm. Chiều dài cơ sở 2.750mm, lớn hơn Geely EX2 và BYD Dolphin nên về lý thuyết, không gian nội thất của mẫu xe này có thể rộng rãi hơn một chút (Ảnh: Motorist.co.th).

Dù có tên gọi tương đồng với dòng MG4 EV từng bán tại Việt Nam, MG4 Urban được phát triển trên một nền tảng khung gầm riêng, sử dụng hệ dẫn động cầu trước và được định vị ở nhóm xe điện giá thấp. Tham khảo thị trường Thái Lan, động cơ điện của xe có 2 mức công suất tùy phiên bản.

Cụ thể, biến thể tiêu chuẩn của MG4 Urban tại xứ sở chùa Vàng có công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, sử dụng bộ pin dung lượng 42,8kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 435km theo tiêu chuẩn NEDC. Hai phiên bản cao cấp hơn có công suất 158 mã lực, sử dụng pin 53,9kWh và cho phạm vi hoạt động 530km mỗi lần sạc đầy.

Nội thất của MG4 Urban theo đuổi phong cách tối giản, sử dụng màn hình giải trí 12,8 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản (Ảnh: Motorist.co.th).

Cùng với MG4 Urban, MG Việt Nam có thể sẽ đồng loạt giới thiệu 2 mẫu xe ZS 2026 và MG5 2026. Trong đó, MG ZS 2026 thuộc thế hệ hoàn toàn mới, đã bị bắt gặp bên ngoài trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội và được kỳ vọng sẽ có thêm hệ truyền động hybrid.

Việc đưa những mẫu xe này về Việt Nam nằm trong kế hoạch mở rộng dải sản phẩm của MG Việt Nam sau những cột mốc kinh doanh nhất định. Trước đó, hãng xe Trung Quốc cho biết đã bàn giao hơn 40.000 ô tô tới khách Việt sau 6 năm có mặt tại nước ta.