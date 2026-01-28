BMW ưu đãi hấp dẫn hơn 1 tỷ đồng mừng Tết Bính Ngọ

Xe điện BMW ưu đãi lên đến hơn 1 tỷ đồng dịp Tết (Ảnh: Thaco Auto).

Cụ thể, BMW iX3 và i4 là hai mẫu xe điện nhận mức ưu đãi cao nhất của hãng, lên đến hơn 1 tỷ đồng kèm chính sách miễn 100% phí trước bạ, điều này khiến mức giá của BMW iX3 và i4 dễ tiếp cận hơn, đưa giá xe về ngang với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Ngoài ra, khách hàng mua xe điện BMW được tặng bộ sạc nhanh WallBox và miễn phí sạc pin tại các điểm sạc của Thaco Auto trên toàn quốc.

Các xe nhập khẩu như BMW 530i M Sport ưu đãi đến 625 triệu đồng (Ảnh: Thaco Auto).

Các mẫu BMW nhập khẩu nhận mức ưu đãi đặc biệt hấp dẫn trong dịp này. Những cái tên nổi bật như BMW 530i M Sport (G30), BMW 4 Series Gran Coupé, BMW X4, BMW Z4 và BMW X6 được áp dụng mức ưu đãi lên đến 625 triệu đồng, đánh dấu chương trình giảm giá mạnh mẽ bậc nhất của BMW từ trước đến nay.

Dòng xe BMW đầu bảng BMW X7 ưu đãi lên đến hơn 900 triệu đồng (Ảnh: Thaco Auto).

Dòng xe BMW Luxury Class gồm BMW X5, BMW X7, BMW 7 Series và BMW i7 nhận được ưu đãi lên đến hơn 900 triệu. Bên cạnh đó, khách hàng được tham gia chương trình đào tạo lái xe, chăm sóc xe và hưởng 7 đặc quyền cao cấp từ BMW Excellence Club (BEC) gồm: giao xe tại nhà; ưu tiên tiếp nhận và làm dịch vụ; làm đẹp xe miễn phí; đưa đón khi công tác ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM; tham dự sự kiện đặc biệt; sở hữu thẻ Accor và sử dụng sân tập golf.

BMW X3 All-new đã có phiên bản 30 xDrive M Sport Pro, ưu đãi đến 175 triệu đồng (Ảnh: Thaco Auto).

Bên cạnh mức ưu đãi lớn dành cho dòng xe nhập khẩu, các xe lắp ráp trong nước của BMW cũng được nhiều ưu đãi trong dịp này. BMW 3 Series nhận mức ưu đãi lên đến 150 triệu đồng, BMW X3 (G01) nhận ưu đãi lên đến 340 triệu đồng.

Nổi bật trong số đó, ở thế hệ mới ra mắt, BMW X3 All-new nhận được ưu đãi lên đến 175 triệu đồng. Bên cạnh đó phiên bản mạnh mẽ nhất của BMW X3 là BMW X3 30 xDrive M Sport Pro cũng đã chính thức chào bán tại Việt Nam, như vậy khách hàng đã có thể lựa chọn đầy đủ các phiên bản của dòng SAV cao cấp từ BMW.

Dòng sedan hạng sang BMW 520i (G30) nhận mức ưu đãi lên đến 285 triệu đồng. Khách hàng ký hợp đồng mua các mẫu xe BMW lắp ráp trước Tết còn được hưởng thêm những ưu đãi gia tăng từ BMW, mang đến cơ hội sở hữu các mẫu xe đẳng cấp với giá trị vượt trội.

Thêm vào đó, khách hàng mua xe dịp này cũng nhận thêm chương trình “Ưu đãi cuối năm, tận hưởng hành trình” với mức ưu đãi giá cho phụ tùng chính hãng 30% đến 49% (áp dụng cho các dòng xe E, F, G Series), cùng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn số km, đảm bảo an tâm cho khách hàng khi sử dụng xe sang BMW.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, khách hàng liên hệ hotline 1800 1101 hoặc đến showroom BMW gần nhất để được tư vấn. Chương trình ưu đãi áp dụng tuỳ dòng xe và số lượng xe hiện hành.