Audi TT 10 năm tuổi độ hết 600 triệu lên sàn xe cũ, bán ngang xe “zin”

Là một trong những mẫu xe thể thao hai cửa hiếm hoi được phân phối chính hãng tại Việt Nam năm 2015, Audi TT từng được “người chơi” Việt săn đón nhờ ngoại hình giống như phiên bản thu nhỏ của “đàn anh” Audi R8. Đến nay dù đã có tuổi đời sâu, song những chiếc Audi TT xuất hiện trên thị trường xe cũ vẫn có sức hút nhất định.

Như chiếc Audi TT 2015 trong bài viết đang được một showroom ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội rao bán. Điểm đặc biệt của chiếc xe này nằm ở loạt đồ chơi chính hãng có tổng trị giá lên tới 600 triệu đồng, ngang tiền mua mới một mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (từ 599 triệu đồng).

Người bán cho biết chiếc Audi TT 2015 này còn đủ đồ “zin”, đã đi được khoảng 96.000km (Ảnh: Quốc Thịnh).

Dù được độ “khủng”, song mức giá sang nhượng của chiếc Audi TT 2015 trên lại không chênh lệch nhiều so với các mẫu nguyên bản trên thị trường xe cũ, cụ thể là 999 triệu đồng. Như tại TPHCM, một chiếc Audi TT “zin” cùng đời đi được khoảng 79.000km, đang được chào bán với mức giá 979 triệu đồng.

Cản trước và sau được độ sang loại carbon, giúp chiếc Audi TT 2015 này không bị “lỗi mốt” sau 10 năm sử dụng (Ảnh: Phan Chất).

Ở năm 2015, Audi TT có giá bán lẻ đề xuất là 1,78 tỷ đồng. Nếu cộng các chi phí lăn bánh thì sau 10 năm, dòng xe này mất giá khoảng 1 tỷ đồng, được xem là giữ giá theo nhận định của giới chuyên gia.

Tất nhiên với chủ nhân của chiếc Audi TT trong bài viết thì có thể xem là “lỗ” khi cộng thêm 600 triệu đồng tiền đồ chơi. Khoản tiền 1,6 tỷ đồng đã ngang với giá bán bản cao nhất của một mẫu sedan hạng D như Toyota Camry (1,53 tỷ đồng).

Audi TT 2015 nguyên bản có chiều dài 4.177mm, chiều rộng 1.832mm và chiều cao 1.353mm (Ảnh: Quốc Thịnh).

Về loạt đồ chơi được lắp đặt, người bán cho biết chiếc xe đang trang bị cản trước/sau carbon, mâm hợp kim đến từ thương hiệu OZ đi kèm cùm phanh Brembo cho tất cả các bánh xe. Ngoài ra còn có cánh gió đuôi sau carbon, nắp ca-pô carbon, pô on/off.

Nội thất của xe cũng được “vào” đồ chơi, như vô-lăng carbon và màn hình đa thông tin của bản RS. Sau 10 năm sử dụng, phần nhựa trên khu vực táp-lô còn mới nhưng hàng ghế bọc da pha da lộn Alcantara đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Nội thất của Audi TT 2015 có thiết kế thể thao nhưng khá tối giản, không có màn hình trung tâm, hệ thống giải trí được tích hợp lên trên màn hình thông tin (Ảnh: Phan Chất).

Trang bị tiện nghi của Audi TT 2015 được xem là cao cấp ở năm 2015, gồm điều hòa tự động, hàng ghế đầu chỉnh điện nhiều hướng, phanh tay điện tử tích hợp tính năng giữ phanh tự động.

Về khả năng vận hành, người bán cho biết chiếc xe này đã được remap công suất lên gần 300 mã lực, và thay thế giàn phuộc độ. Nguyên bản, khối động cơ tăng áp, dung tích 2.0L của dòng xe này sản sinh 230 mã lực và 370Nm, khi kết hợp với hộp số tự động S-Tronic 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh quattro.

Audi TT 2015 cũng có hàng ghế thứ hai nhưng phục vụ mục đích chính là để đồ, không phù hợp cho người lớn sử dụng (Ảnh: Phan Chất).

Với tầm tiền 1 tỷ đồng, chiếc Audi TT 2015 này sẽ không phù hợp với những người mới chơi, mà có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người dùng có nhiều kinh nghiệm ô tô, có nhu cầu trải nghiệm xe Đức với nhiều đồ chơi sẵn có. Tuy nhiên, điểm cần đánh đổi là chi phí phụ tùng thay thế sẽ không rẻ, do xe có tuổi đời sâu và nhiều linh kiện cần nhập khẩu.

Ngoài ra, việc đăng kiểm cũng sẽ là một vấn đề người dùng cần quan tâm. Dù người bán cho biết xe vẫn còn đồ nguyên bản, nhưng mỗi lần thay thế để đăng kiểm sẽ tốn chi phí. Một số món đồ chơi không được đơn vị đăng kiểm chấp nhận như: phuộc, mâm và pô.